Лучше не с 8, а с 10)) а лучше вообще никаких звуков не издавать, ага)) лесом таких соседей слать и всё)
16 соседей, от которых можно ждать чего угодно
Редкий человек не сталкивался с соседями, которые могут и цирковые представления устраивать, и сердце радовать. И наши сегодняшние герои не смогли удержаться и решили рассказать истории об этих ярких людях.
- Сегодня я пришла к выводу, что мой сосед снизу — супергерой. В час ночи он пришел ко мне сердитый и заявил: «Вы громко шуршите листом бумаги, когда рисуете! После 10 нельзя!» Пугающе феноменальный дар. © Палата № 6 / VK
- Купил квартиру, планирую сделать в ней ремонт за 2–3 месяца. Соседи напоминают, что шуметь можно с 8 до 19 с перерывом с 13 до 15, а еще лучше — если не с 8, а с 10. Ну ок, нахожу самого ленивого мастера по ремонту квартир, который приходит на ремонт в 15, потому что никто не хочет 2 часа ничего не делать. Спустя полгода измотанные соседи жалуются, что лучше бы я сделал ремонт за 3 месяца без каких-либо перерывов, чем полгода слушать после рабочего дня звуки ремонта. © RemontVKvartire / Pikabu
- Мой старенький сосед был убежден, что мой брат и я (нам тогда было 8 и 10 лет) каждую ночь направляли микроволны на его дом. Он решил, что единственным разумным ответом будет покрыть фольгой ту сторону своего дома, которая выходила на нашу. Он также поставил прожектор у себя на заднем дворе и по ночам светил им в мою комнату. © ilias317 / Reddit
- В своей парадной спускаюсь по лестнице, обгоняю двух мальчиков лет шести-семи. Один мне в спину:
— Здравствуйте!
Второй обогнал, дверь входную открыл, придержал. Поблагодарила, побежала по делам. Мне вслед:
— До свидания! Хорошего дня!
Улыбаюсь. Со взрослыми соседями мы сдержанно здороваемся-прощаемся, если сталкиваемся в парадной. А тут как-то вдвойне приятно от этих вежливых пареньков стало. © HoneyBelllochka / Pikabu
- Я вышел в сад со своей собакой и увидел своего пожилого соседа, сидящего на крыше нашего сарая. Он поболтал со мной немного, прежде чем я вернулся в дом, а потом спустился с сарая и пошел к себе. Самое забавное было то, что моя собака все время смотрела на него с недоумением. © Unknown author / Reddit
- У соседа жил кот, а позже родилась тройня. Потом выяснилось, что у кого-то из детей аллергия на кота. Сосед купил студию в этом же подъезде и переселил туда кота. Теперь дети — подростки, он там им три компа поставил. Иметь еще одну запасную квартиру, оказывается, очень удобно. © Подслушано / Ideer
- Как-то ночью я вышел в магазин и увидел соседа по улице, который сидел на крыльце и играл на аккордеоне. Когда я говорю «играл», я имею в виду, что это был настоящий концерт. Этот старый итальянец по-настоящему зажигал. Я подождал, пока он закончит, и поаплодировал ему. Он быстро сказал: «Спасибо!» — и заиграл другую мелодию. Легенда. © bornwithatail / Reddit
- Зная, что я переживаю тяжелые финансовые времена, моя соседка оставила в моем почтовом ящике деньги с запиской: «Надеюсь, это поможет, возвращать ничего не нужно». Я — мать-одиночка, и это самое доброе, что кто-либо когда-либо делал для меня. © Unknown author / Reddit
- У меня есть очень милая соседка из Вьетнама. Каждое воскресенье она приносит мне пакет свежих бубликов, говорит только: «Хорошего дня», — и уходит. Все преимущества бесплатной еды без лишних разговоров. Это потрясающе. © Bilbo-T-Baggins1 / Reddit
- Сосед купил гитару. Зашел ко мне похвастаться, так решили ее испробовать. Он начал играть всякие песни дворовые, я подпевать, а это было на балконе. Потом соседка, которая все с улицы это видела, предложила нам спуститься вниз и играть тут. Мы пошли, начали играть, а потом присоединились и другие соседи. Было невероятно тепло и уютно! Все отдыхали. © Палата № 6 / VK
- После рождения нашего первого ребенка удивительная 88-летняя соседка, у которой было 17 внуков, сказала мне: «Не нервничай, никто не знает, что делать... Это маленький родительский секрет». Люблю вас и скучаю, мисс Энн. © 6jase5 / Reddit
- Сильно заболел. Кашляю настолько громко, что о моей болезни известно соседям. Чтобы пакет с мусором не маячил, поставил его на лестничную клетку. Через час выхожу из квартиры, чтобы выбросить его, а пакета нет, вместо него картонка с надписью: «Нам нетрудно, выздоравливайте!» Такой пустяк, а заряда настроения хватило на несколько дней. © Подслушано / Ideer
Признаюсь, для человека, который выставляет свой вонючий мусор на лестничную площадку, у меня доброты бы не нашлось бы. Если бы кто-то в такой ситуации просто попросил помощи в домовом чате — вообще без проблем. И мусор выкинуть, и до аптеки добежать. Но, когда начинаешь плевать на окружающих — сочувствие заканчивается.
- Снимали квартиру с друзьями. Открыли доступ к Wi-Fi и дали название по номеру этой же квартиры. Ночью звонят нам в дверь соседи. Я открываю, а там мне мужик говорит: «Это у вас пароля нет на интернете? Имейте совесть, у нас ребенку в школу завтра, а он к вам подключился и в игры рубится! Поставьте пароль, пожалуйста!» © Палата № 6 / VK
- Соседка сверху попросила присмотреть за ее тремя малышами, пока она сгоняет на 2 дня в командировку. Пообещала дать для них корм. Ну ок, думаю, у меня самой дети маленькие — без проблем. Через 10 минут она принесла мне парочку крошечных африканских ежиков и варана... © Палата № 6 / VK
- Когда я была маленькой, родители жили в квартире на 9 этаже. В одну прекрасную холодную зимнюю ночь к ним постучались... в балконную дверь. Постучались еще раз. Открывают, а там стоит мужик и говорит: «Впустите, я уйду». Было страшно и смешно! Соседский любовник. © Палата № 6 / VK
- Как-то попросил соседку заняться своими собаками, чтобы они перестали лаять по ночам, спать-то хочется. Вроде поговорили, а через несколько ночей эта дама сама вышла на улицу и принялась лаять, тем самым провоцируя своих собак. © Unknown author / Reddit
А жизнь с соседями — почва для историй довольно благодатная, и историй хватает. Поэтому держите еще подборку.
Комментарии
История с 9 этажом напомнила мне историю из моего детства. Мы жили тогда на 3 этаже. Как-то ночью проснулись от дикого шума в подъезде. Оказалось, что жена любовника соседки сверху пришла к той выяснять отношения в час ночи. Пока жена скандалила с любовницей, неверный муж спускался на простынях с балкона четвёртого этажа. Простыни выдержали только до второго, дальше был свободный полёт. С мужиком по итогу всё нормально, на следующий день пришёл чинить дверь любовнице (жена обивку двери чем-то изрезала/изрубила).
А ведь действительно, мог бы просто к любому из соседей достучаться в балконную дверь (мужика все знали, он регулярно к своей даме сердца захаживал).