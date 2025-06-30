16 соседей, от которых можно ждать чего угодно

История с 9 этажом напомнила мне историю из моего детства. Мы жили тогда на 3 этаже. Как-то ночью проснулись от дикого шума в подъезде. Оказалось, что жена любовника соседки сверху пришла к той выяснять отношения в час ночи. Пока жена скандалила с любовницей, неверный муж спускался на простынях с балкона четвёртого этажа. Простыни выдержали только до второго, дальше был свободный полёт. С мужиком по итогу всё нормально, на следующий день пришёл чинить дверь любовнице (жена обивку двери чем-то изрезала/изрубила).



А ведь действительно, мог бы просто к любому из соседей достучаться в балконную дверь (мужика все знали, он регулярно к своей даме сердца захаживал).