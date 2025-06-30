15+ фото, которые наполнены школьной романтикой и выпускным волнением прошлых лет

Когда-то выпускницы старались быть нарядными не для фото в социальных сетях, а для себя и для одного из самых трогательных моментов в жизни. Эти снимки из прошлого — словно маленькие окна в эпоху, где мода, выражение чувств и атмосфера выпускных были совсем другими.

«Моя бабушка на выпускном в 1959 году и в 2022. Она все еще стильная штучка»

Она явно шокирована — ты серьезно не веришь, что ей 21? © rachelh1016 / Reddit

«Родители на выпускном вечере отца в 1981 году»

Когда вы оба идете в один и тот же салон перед выпускным. © RB25POWER / Reddit

«Мы с женой на ее выпускном, 1991 год»

«Мама собирается на выпускной. На фото слева — бабуля. У нее такой взгляд, потому что она увидела моего папу»

«Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит»

«Мои родители на выпускном»

Они выглядят как знаменитости того времени! © Haunting_Present_387 / Reddit

«Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов»

«Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти»

«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»

«Выпускной моей мамы, 1976 год»

«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»

«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»

Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit

«Это мы на выпускном вечере в 1988 году. У меня до сих пор истерика от этого фото»

Вы пытались начесать волосы, но в итоге просто разозлили их? © Binged_Kelvin / Reddit

«Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье»

«Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года»

«Фотография моих родителей с выпускного вечера, 1971 год»

«Мои родители на выпускном, 1970-е»

О боже, а что с прической твоей мамы? Так было модно в 70-х? © earthhominid / Reddit

«Моя мама и ее бойфренд на выпускном, 1974 год»

У этого парня была самая накачанная шея, чтобы носить такую прическу! © quietflowsthedodder / Reddit

«Папа с его дамой на выпускном. Мама эту фотку ненавидит»

Знаешь, эта девчонка как будто специально пытается выбесить твою маму. © Dmon1Unlimited / Reddit

«Сама сшила платье из самого дешевого сатина»

Знаешь что? Скажи спасибо, что оно не развалилось посреди ночи. © Anamorsmordre / Reddit