15+ фото, которые наполнены школьной романтикой и выпускным волнением прошлых лет
Культура
3 часа назад
Когда-то выпускницы старались быть нарядными не для фото в социальных сетях, а для себя и для одного из самых трогательных моментов в жизни. Эти снимки из прошлого — словно маленькие окна в эпоху, где мода, выражение чувств и атмосфера выпускных были совсем другими.
«Моя бабушка на выпускном в 1959 году и в 2022. Она все еще стильная штучка»
- Она явно шокирована — ты серьезно не веришь, что ей 21? © rachelh1016 / Reddit
«Родители на выпускном вечере отца в 1981 году»
- Когда вы оба идете в один и тот же салон перед выпускным. © RB25POWER / Reddit
«Мы с женой на ее выпускном, 1991 год»
«Мама собирается на выпускной. На фото слева — бабуля. У нее такой взгляд, потому что она увидела моего папу»
«Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит»
«Мои родители на выпускном»
- Они выглядят как знаменитости того времени! © Haunting_Present_387 / Reddit
«Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов»
«Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти»
«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»
«Выпускной моей мамы, 1976 год»
«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»
«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»
- Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit
«Это мы на выпускном вечере в 1988 году. У меня до сих пор истерика от этого фото»
- Вы пытались начесать волосы, но в итоге просто разозлили их? © Binged_Kelvin / Reddit
«Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье»
«Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года»
«Фотография моих родителей с выпускного вечера, 1971 год»
«Мои родители на выпускном, 1970-е»
- О боже, а что с прической твоей мамы? Так было модно в 70-х? © earthhominid / Reddit
«Моя мама и ее бойфренд на выпускном, 1974 год»
- У этого парня была самая накачанная шея, чтобы носить такую прическу! © quietflowsthedodder / Reddit
«Папа с его дамой на выпускном. Мама эту фотку ненавидит»
- Знаешь, эта девчонка как будто специально пытается выбесить твою маму. © Dmon1Unlimited / Reddit
«Сама сшила платье из самого дешевого сатина»
- Знаешь что? Скажи спасибо, что оно не развалилось посреди ночи. © Anamorsmordre / Reddit
А вот еще статья с фотографиями выпускниц, которые напомнят, как выглядела искренность без глянца.
Фото на превью No1GetsOutaHereAlive / Reddit
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