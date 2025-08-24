18 фото из серии «И так сойдет», после которых станет дурно любому перфекционисту, а мы посмеемся
Бывает, что наш глаз цепляется за какое-то отчетливое несовершенство, вроде криво положенной плитки или висящей не по центру люстры. У кого-то это вызывает возмущение, а кто-то, напротив, может расхохотаться. Так что наша подборка — не просто фотографии, где кто-то поработал на не 5 с плюсом, но еще и тест на перфекционизм. Надеемся, вам понравится!
«Это ужасно»
- По цветам же разложено, что вам не нравится? © Unknown author / Pikabu
«Сам недавно подобное видел»
- Я бы не стерпел и поменял местами. © Alex5282 / Pikabu
«Эта люстра в ресторане меня так бесит!»
- Скажи, где это, чтобы я точно знал, куда не ходить. © machina99 / Reddit
«Я год гулял по этой дорожке, и только сейчас увидел это»
«Кошмар перфекциониста»
Идеально...
«Ад для девушки-перфекциониста»
- И никаких споров о цвете. © Merver / Pikabu
«Милка, за что ты так с нами?»
«Ад перфекциониста»
Когда в компьютере пытался расположить окно, но получилось "идеально"
«2000 элементов, и один потерянный пазл. Очень обидно»
Можно подложить туда кусочек фольги и считать, что это еще одно окошко)
«Вроде похоже»
- Шрам сказал Симбе бежать и никогда не возвращаться. Он убежал в далекую-далекую галактику и стал трансформером. © Reasonable_Camp944 / Reddit
«На этом знаке в туалете офиса вместо фактического перевода на шрифт Брайля написано: „(перевод на шрифт Брайля)“»
«Китай. Рабочее жилье. Вид с балкона»
- Кошмар баскетболиста в том числе. © ***aka***KOFF / Pikabu
«В чем смысл разворота раковины на 90 градусов?»
«Вот как мой парень повесил новый рулон бумаги сегодня утром»
- Я даже не взбесился бы — я бы ржал! Если, конечно, это не происходит постоянно. © ThriceStrideDied / Reddit
«Все в порядке, просто дверь для Карлсона»
— Простите, у вас можно тут приземлиться?
— Че... Чего?
— Ну что-что, посадку давай!
«В копилку фотоподборок „Ад перфекциониста“ прибыло пополнение»
«Из серии „и так сойдет“»
эм, что касается паутины, которая висит на ветках пижмы, то у меня вопросики не к пауку, а к человеку, который к этой паутине докопался
