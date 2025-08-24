18 фото из серии «И так сойдет», после которых станет дурно любому перфекционисту, а мы посмеемся

3 часа назад

Бывает, что наш глаз цепляется за какое-то отчетливое несовершенство, вроде криво положенной плитки или висящей не по центру люстры. У кого-то это вызывает возмущение, а кто-то, напротив, может расхохотаться. Так что наша подборка — не просто фотографии, где кто-то поработал на не 5 с плюсом, но еще и тест на перфекционизм. Надеемся, вам понравится!

«Это ужасно»

«Сам недавно подобное видел»

«Эта люстра в ресторане меня так бесит!»

  • Скажи, где это, чтобы я точно знал, куда не ходить. © machina99 / Reddit

«Я год гулял по этой дорожке, и только сейчас увидел это»

«Кошмар перфекциониста»

Идеально...

«Ад для девушки-перфекциониста»

«Милка, за что ты так с нами?»

«Ад перфекциониста»

Aliceanne
21 час назад

Когда в компьютере пытался расположить окно, но получилось "идеально"

«2000 элементов, и один потерянный пазл. Очень обидно»

«Вроде похоже»

  • Шрам сказал Симбе бежать и никогда не возвращаться. Он убежал в далекую-далекую галактику и стал трансформером. © Reasonable_Camp944 / Reddit

«На этом знаке в туалете офиса вместо фактического перевода на шрифт Брайля написано: „(перевод на шрифт Брайля)“»

«Китай. Рабочее жилье. Вид с балкона»

«В чем смысл разворота раковины на 90 градусов?»

«Вот как мой парень повесил новый рулон бумаги сегодня утром»

  • Я даже не взбесился бы — я бы ржал! Если, конечно, это не происходит постоянно. © ThriceStrideDied / Reddit

«Все в порядке, просто дверь для Карлсона»

Aliceanne
21 час назад

— Простите, у вас можно тут приземлиться?
— Че... Чего?
— Ну что-что, посадку давай!

«В копилку фотоподборок „Ад перфекциониста“ прибыло пополнение»

«Из серии „и так сойдет“»

Alena
53 минуты назад

эм, что касается паутины, которая висит на ветках пижмы, то у меня вопросики не к пауку, а к человеку, который к этой паутине докопался

А теперь можете посмотреть на другую фотоподборку — где все настолько идеально, что перфекционисты будут крайне довольны.

