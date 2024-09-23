Как изменились 20+ актеров и актрис, которых мы полюбили еще в юности

Фильмы нашего детства и юности — особая категория кино, которая неразрывно связана с яркими воспоминаниями и ностальгией. Поэтому неудивительно, что многих актеров того времени мы до сих пор вспоминаем с теплотой в сердце и продолжаем ждать новых фильмов с их участием.

Скит Ульрих — Билли Лумис из «Крика» (1996)

Мисси Пайл — Фрэн из «Вышибал» (2004)

Джуди Грир — Ферн Майо из «Королев убийства» (1999)

Фредди Принц-младший — Рэй Бронсон из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997)

Ребекка Гейхарт — Джули Фридмен из «Королев убийства» (1999)

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Хилари Дафф — Лиззи Магуайр из молодежного ситкома «Лиззи Магуайр» (2001–2004)

Эйса Баттерфилд — Хьюго Кабре в «Хранителе времени» (2011)

Эшли Тисдейл — Шарпей Эванс из «Классного мюзикла» (2006–2008)

Девон Сава — человеческое обличие Каспера Макфаддена в «Каспере» (1995)

Райан Филлипп — Барри Уильям Кокс в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997)

Чад Майкл Мюррей — Остин Эймс в «Истории Золушки» (2004)

Шайа Лабаф — Луис Стивенс из сериала «Зажигай со Стивенсами» (2000–2003)

Бриджит Мендлер — Тедди Дункан в сериале Disney «Держись, Чарли!» (2010-2014)

Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс в трилогии «Властелин колец» (2001–2003)

© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema , AA / ABACA / Abaca / East News AA / ABACA / Abaca / East News

Джош Хатчерсон — Джесси «Джесс» Ааронс из «Моста в Терабитию» (2007)

© Bridge to Terabithia / Walt Disney Pictures , Everett Collection / East News Everett Collection / East News

Джейсон Джеймс Рихтер — Джесси в трилогии «Освободите Вилли» (1993-1997)

Фредди Хаймор — близнецы Джаред и Саймон Грейс в «Хрониках Спайдервика» (2008)

© The Spiderwick Chronicles / Nickelodeon Movies , Courdji+Afanasyeva / KCS / East News Courdji+Afanasyeva / KCS / East News

Элизабет Шу — Эли Миллс из «Парня-каратиста» (1984)

© The Karate Kid / Delphi II Productions , Lumeimages, PacificCoastNews / East News Lumeimages, PacificCoastNews / East News

Тейлор Лотнер — Джейкоб Блэк в фильмах «Сумерки. Сага» (2008–2012)

Дженнифер Гарнер — Дженна Ринк в «Из 13 в 30» (2004)

Алисия Сильверстоун — Шер Горовиц в «Бестолковых» (1995)

Томас Броди-Сангстер — Саймон в фильме «Моя ужасная няня» (2005)

© Nanny McPhee / StudioCanal , WENN.com / agefotostock / East News WENN.com / agefotostock / East News

Шон Эшмор — кадет-майор Брэд Ригби в «Кадете Келли» (2002)

© Cadet Kelly / Disney Channel , Gilbert Flores /Broadimage / Broad Image / East News Gilbert Flores /Broadimage / Broad Image / East News

Анна-София Робб — Лесли Бёрк из «Моста в Терабитию» (2007)

Майкл Дж. Фокс — Марти Макфлай из трилогии «Назад в будущее» (1985–1990)