Как изменились 20+ актеров и актрис, которых мы полюбили еще в юности

Фильмы нашего детства и юности — особая категория кино, которая неразрывно связана с яркими воспоминаниями и ностальгией. Поэтому неудивительно, что многих актеров того времени мы до сих пор вспоминаем с теплотой в сердце и продолжаем ждать новых фильмов с их участием.
Скит Ульрих — Билли Лумис из «Крика» (1996)
Мисси Пайл — Фрэн из «Вышибал» (2004)
Джуди Грир — Ферн Майо из «Королев убийства» (1999)
Фредди Принц-младший — Рэй Бронсон из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997)
Ребекка Гейхарт — Джули Фридмен из «Королев убийства» (1999)
Хилари Дафф — Лиззи Магуайр из молодежного ситкома «Лиззи Магуайр» (2001–2004)
Эйса Баттерфилд — Хьюго Кабре в «Хранителе времени» (2011)
Эшли Тисдейл — Шарпей Эванс из «Классного мюзикла» (2006–2008)
Девон Сава — человеческое обличие Каспера Макфаддена в «Каспере» (1995)
Райан Филлипп — Барри Уильям Кокс в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997)
Чад Майкл Мюррей — Остин Эймс в «Истории Золушки» (2004)
Шайа Лабаф — Луис Стивенс из сериала «Зажигай со Стивенсами» (2000–2003)
Бриджит Мендлер — Тедди Дункан в сериале Disney «Держись, Чарли!» (2010-2014)
Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс в трилогии «Властелин колец» (2001–2003)
Джош Хатчерсон — Джесси «Джесс» Ааронс из «Моста в Терабитию» (2007)
Джейсон Джеймс Рихтер — Джесси в трилогии «Освободите Вилли» (1993-1997)
Фредди Хаймор — близнецы Джаред и Саймон Грейс в «Хрониках Спайдервика» (2008)
Элизабет Шу — Эли Миллс из «Парня-каратиста» (1984)
Тейлор Лотнер — Джейкоб Блэк в фильмах «Сумерки. Сага» (2008–2012)
Дженнифер Гарнер — Дженна Ринк в «Из 13 в 30» (2004)
Алисия Сильверстоун — Шер Горовиц в «Бестолковых» (1995)
Томас Броди-Сангстер — Саймон в фильме «Моя ужасная няня» (2005)
Шон Эшмор — кадет-майор Брэд Ригби в «Кадете Келли» (2002)
Анна-София Робб — Лесли Бёрк из «Моста в Терабитию» (2007)
Майкл Дж. Фокс — Марти Макфлай из трилогии «Назад в будущее» (1985–1990)
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон — Гарри Поттер и Драко Малфой из серии фильмов о Гарри Поттере (2001–2011)
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