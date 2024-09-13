Как с годами менялись 15 любимых актрис, фильмы с которыми многие смотрели не отрываясь

Когда-то фильмы с этими актрисами смотрели миллионы людей. И хотя время неумолимо летит вперед, настоящая красота ни капельки не меркнет. Посмотрите, как с годами менялись звезды, которые начали покорять наши сердца много лет назад.

Светлана Тома (28 лет, 42 год, 53 года, 75 лет)

Елена Кондулайнен (32 года, 42 года, 53 года, 64 года)

Наталья Негода (24 года, 27 лет, 46 лет, 56 лет)

Александра Яковлева (21 год, 29 лет, 35 лет, 64 года)

Светлана Светличная (28 лет, 40 лет, 55 лет, 78 года)

Кстати, можете посмотреть, как выглядят и чем занимаются сегодня актеры культовых советских фильмов.

Татьяна Друбич (26 лет, 39 лет, 48 лет, 60 лет)

Наталья Варлей (18 лет, 36 лет, 45 лет, 74 года)

Ирина Алферова (25 лет, 39 лет, 48 лет, 69 лет)

Наталья Андрейченко (19 лет, 28 лет, 42 года, 67 лет)

Евгения Симонова (22 года, 34 года, 50 лет, 68 лет)

Вера Сотникова (25 лет, 32 года, 43 года, 63 года)

Анастасия Вертинская (16 лет, 35 лет, 49 лет, 76 лет)

Алена Хмельницкая (21 год, 34 года, 44 года, 53 года)

Наталья Гвоздикова (25 лет, 30 лет, 47 лет, 76 лет)