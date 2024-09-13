Как с годами менялись 15 любимых актрис, фильмы с которыми многие смотрели не отрываясь

Знаменитости
4 часа назад

Когда-то фильмы с этими актрисами смотрели миллионы людей. И хотя время неумолимо летит вперед, настоящая красота ни капельки не меркнет. Посмотрите, как с годами менялись звезды, которые начали покорять наши сердца много лет назад.

Светлана Тома (28 лет, 42 год, 53 года, 75 лет)

Елена Кондулайнен (32 года, 42 года, 53 года, 64 года)

Наталья Негода (24 года, 27 лет, 46 лет, 56 лет)

Александра Яковлева (21 год, 29 лет, 35 лет, 64 года)

Светлана Светличная (28 лет, 40 лет, 55 лет, 78 года)

Светлана БМВ
3 часа назад

Мне она понравилась в старом фильме "Стряпуха". Молоденькая, хорошенькая, не испорченная.

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Кстати, можете посмотреть, как выглядят и чем занимаются сегодня актеры культовых советских фильмов.

Татьяна Друбич (26 лет, 39 лет, 48 лет, 60 лет)

Светлана БМВ
1 час назад

Удивительно, за 34 года Друбич почте изменилась. Понятно, что в 60 лет прошла пластику, видимо, очень удачно. Выглядит отлично.

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Наталья Варлей (18 лет, 36 лет, 45 лет, 74 года)

Ирина Алферова (25 лет, 39 лет, 48 лет, 69 лет)

Светлана БМВ
1 час назад

У знакомого есть большой портрет Алфёровой в молодости. Он был влюблён в эту актрису. Но время не щадит никого. Так печально видеть, как уходят молодость и красота.

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Наталья Андрейченко (19 лет, 28 лет, 42 года, 67 лет)

Светлана БМВ
23 минуты назад

В 67 лет у Андрейченко вид, как-будто она "под мухой". В первых её ролях, когда она была естественной, пухленькой девочкой, играла нормальные роли. А потом, похудела и стала выглядеть, как актёрская потаскушка. Даже в роли Мэрри Поппинс, не выглядит, как благопристойная няня, со своим прокуренным, пропитым, хриплым голосом.

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Евгения Симонова (22 года, 34 года, 50 лет, 68 лет)

Светлана БМВ
20 минут назад

Люблю эту актрису. Конечно, в 68, уже не такая миленькая, как в молодости, но и в преклонном возрасте выглядит достойно.

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Вера Сотникова (25 лет, 32 года, 43 года, 63 года)

Анастасия Вертинская (16 лет, 35 лет, 49 лет, 76 лет)

Светлана БМВ
15 минут назад

Рыжие волосы и стрижка делают её ещё более старой и несчастной. В молодости, совсем другой человек.

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Алена Хмельницкая (21 год, 34 года, 44 года, 53 года)

Наталья Гвоздикова (25 лет, 30 лет, 47 лет, 76 лет)

Лариса Гузеева (24 года, 32 года, 41 год, 63 года)

В мире кино есть еще десятки, а то и сотни замечательных актрис, которые своим талантом успели покорить зрителей. Про некоторых из них можно почитать в других наших статьях.

Фото на превью Табор уходит в небо / Мосфильм, Бедная Настя / А-Медиа, НТВ / Rutube

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