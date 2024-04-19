Посмотрите, как менялись с годами 16 легендарных актрис любимого старого кино

Любимое старое кино навсегда останется в наших сердцах, как и главные героини, от которых мы просто не могли оторвать взгляда. Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева и другие культовые актрисы восхищают своей игрой. В этой статье мы решили посмотреть, как они изменились спустя годы.