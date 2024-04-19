Посмотрите, как менялись с годами 16 легендарных актрис любимого старого кино

Кино
1 час назад

Любимое старое кино навсегда останется в наших сердцах, как и главные героини, от которых мы просто не могли оторвать взгляда. Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева и другие культовые актрисы восхищают своей игрой. В этой статье мы решили посмотреть, как они изменились спустя годы.

Алиса Фрейндлих

Лариса Гузеева

Нина Маслова

SomeOtherWomen
18 часов назад

Она и в 76 лет - очень обаятельная и интересная женщина. Только я не совсем понимаю ее слегка инфантильный имидж.

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Нина Гребешкова

Ирина Купченко

Светлана Светличная

Людмила Артемьева

Ирина Алферова


Наталья Селезнева

Татьяна Лютаева

Елена Сафонова

Валентина Теличкина

Улыбка всегда преображает человека. И мы нашли этому 17 доказательств.

Анна Каменкова

Валентина Титова

Ирина Розанова

Елена Яковлева

Наталия
37 минут назад

Блин, Яковлева в Чебурашке шикарно выглядит, прям любовалась ею весь фильм.

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Недавно мы рассказывали историю Валерия Леонтьева: как мальчик из села выбился в главные звезды эстрады. Кстати, Наталья Андрейченко больше не снимается в кино и мы очень удивились почему.

Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм, Богиня: Как я полюбила / Богвуд Кино, Девушка и смерть / Algemene Vereniging Radio Omroep

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