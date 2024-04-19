Она и в 76 лет - очень обаятельная и интересная женщина. Только я не совсем понимаю ее слегка инфантильный имидж.
Посмотрите, как менялись с годами 16 легендарных актрис любимого старого кино
Кино
1 час назад
Любимое старое кино навсегда останется в наших сердцах, как и главные героини, от которых мы просто не могли оторвать взгляда. Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева и другие культовые актрисы восхищают своей игрой. В этой статье мы решили посмотреть, как они изменились спустя годы.
Алиса Фрейндлих
Лариса Гузеева
Нина Маслова
Нина Гребешкова
Ирина Купченко
Светлана Светличная
Людмила Артемьева
Ирина Алферова
Наталья Селезнева
Татьяна Лютаева
Елена Сафонова
Валентина Теличкина
Улыбка всегда преображает человека. И мы нашли этому 17 доказательств.
Анна Каменкова
Валентина Титова
Тут какая-то ну очень хорошая пластика, т. к. в 74 выглядит лучше, чем в 54
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Ирина Розанова
Елена Яковлева
Блин, Яковлева в Чебурашке шикарно выглядит, прям любовалась ею весь фильм.
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Недавно мы рассказывали историю Валерия Леонтьева: как мальчик из села выбился в главные звезды эстрады. Кстати, Наталья Андрейченко больше не снимается в кино и мы очень удивились почему.
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