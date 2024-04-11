17 звезд, которые мгновенно преображаются, стоит им только улыбнуться

Культура
1 час назад

Порой, чтобы поднять себе настроение, достаточно просто увидеть лучезарную улыбку другого человека. В этой статье мы собрали фотографии звезд, которые одной своей улыбкой способны перевернуть весь мир верх тормашками.

Светлана Камынина

East News, East News

Полина Гагарина

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Кристина Асмус

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Виктория Боня

AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Марина Александрова

ZERKALO / East News, ZERKALO / East News

Нонна Гришаева

East News, East News

Екатерина Климова

East News, East News

Настасья Самбурская

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Анфиса Чехова

EAST NEWS, EAST NEWS

Светлана Ходченкова

Ivanov Sergey / East News, Tarakanov Vadim / East News

Ксения Бородина

East News, East News

Екатерина Вилкова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Ирина Дубцова

East News, East News

Елена Подкаминская

East News, East News

Юлия Пересильд

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Аглая Тарасова

AA / ABACA / EAST NEWS, AA / ABACA / EAST NEWS

Лера Кудрявцева

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Недавно мы узнали реальный вес 16 наших звезд и просто обалдели. Например, Анфиса Чехова весит 60 кг при росте 165 см. А еще актеры наших любимых сериалов так сильно изменились, что глаза хочется несколько раз хорошенько протереть.

Фото на превью AA / ABACA / EAST NEWS, AA / ABACA / EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
Jiàngzāi
53 минуты назад

Ну прямо преображающихся в этой подборке мало. Но такой тип людей мне лично больше всего нравится: чаще серьёзные и с совершенно обычными чертами лица - встретишь и не вспомнишь во второй раз, - но с редкой своей улыбкой расцветающие ярче солнца и краше всех на свете. Волшебные люди.

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Vorchun
29 минут назад

А мне нравится как Аглая Тарасова и Кира Найтли улыбаются. Потешные )

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