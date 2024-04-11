17 звезд, которые мгновенно преображаются, стоит им только улыбнуться

Ну прямо преображающихся в этой подборке мало. Но такой тип людей мне лично больше всего нравится: чаще серьёзные и с совершенно обычными чертами лица - встретишь и не вспомнишь во второй раз, - но с редкой своей улыбкой расцветающие ярче солнца и краше всех на свете. Волшебные люди.