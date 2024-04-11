17 звезд, которые мгновенно преображаются, стоит им только улыбнуться
Порой, чтобы поднять себе настроение, достаточно просто увидеть лучезарную улыбку другого человека. В этой статье мы собрали фотографии звезд, которые одной своей улыбкой способны перевернуть весь мир верх тормашками.
Светлана Камынина
Полина Гагарина
Кристина Асмус
Виктория Боня
Марина Александрова
Нонна Гришаева
Екатерина Климова
Настасья Самбурская
Анфиса Чехова
Светлана Ходченкова
Ксения Бородина
Екатерина Вилкова
Ирина Дубцова
Елена Подкаминская
Юлия Пересильд
Аглая Тарасова
Лера Кудрявцева
Недавно мы узнали реальный вес 16 наших звезд и просто обалдели. Например, Анфиса Чехова весит 60 кг при росте 165 см. А еще актеры наших любимых сериалов так сильно изменились, что глаза хочется несколько раз хорошенько протереть.
Комментарии
Ну прямо преображающихся в этой подборке мало. Но такой тип людей мне лично больше всего нравится: чаще серьёзные и с совершенно обычными чертами лица - встретишь и не вспомнишь во второй раз, - но с редкой своей улыбкой расцветающие ярче солнца и краше всех на свете. Волшебные люди.
А мне нравится как Аглая Тарасова и Кира Найтли улыбаются. Потешные )