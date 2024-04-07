Как сегодня выглядят актеры и актрисы из наших любимых сериалов, ради которых мы мчались к телевизору, теряя тапки

Когда у нас еще не было интернета, телесериалы казались нам самым крутым развлечением. Чтобы ничего не пропустить, мы каждый день прилипали к экранам и погружались в атмосферу интриг, тайн и любовных хитросплетений.

Спустя много лет, мы можем не вспомнить имен и фамилий сериальных актеров, но их персонажей забудем вряд ли.

Лидия Вележева

В сериале 2002 года «Воровка 2: Счастье напрокат» и в 2021 году.

Ольга Прокофьева

В сериале 2001 года «Воровка» и в фильме 2022 года «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка».

Александр Лыков

В сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997) года и «Гранд» (2018-2021).

Анна Казючиц

В сериале «Воровка 2: Счастье напрокат» (2002 года) и сериале «Когда-нибудь наступит завтра» (идет с 2020 года).

Александр Мохов

В сериале «Две судьбы», который шел с 2002 по 2008 годы, и в 2023 году.

Анжелика Вольская

В сериале 2004-2005 годов «Исцеление любовью» и в мини-сериале 2018 года «Радуга жизни».

Александр Балуев

В сериале 2005 года «Охота на изюбря» и в сериале 2021 года «Дама с собачкой».

Екатерина Семенова

В сериале «Две судьбы» (2002-2008) и в мини-сериале 2021 года «Кукловод».

Алексей Гуськов

В сериале 2003 года «Участок» и в 2024 году.

Алена Хмельницкая

В мини-сериале 2005 года «Самая красивая» и в сериале «Кошка» (2023 год).

Вадим Андреев

В сериале «Кармелита» 2005 года и в свежем сериале «Кошка» (2023 год).

Анастасия Мельникова

В сериале 1999 года «Улицы разбитых фонарей 2» и сериале 2023 года «Агата и сыск. Выгодный риск».

Михаил Дорожкин

В сериале 2003 года «Ундина» и в 2023 году.

Инга Оболдина

В сериале 2007 году «Служба доверия» и в 2023 году в сериале «Стой! Не то мама будет гадать».

Степан Старчиков

В сериале 2005 года «Крамелита» и в сериале «Презумпция невиновности», 2018 год.