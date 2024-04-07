Как сегодня выглядят актеры и актрисы из наших любимых сериалов, ради которых мы мчались к телевизору, теряя тапки
Когда у нас еще не было интернета, телесериалы казались нам самым крутым развлечением. Чтобы ничего не пропустить, мы каждый день прилипали к экранам и погружались в атмосферу интриг, тайн и любовных хитросплетений.
Спустя много лет, мы можем не вспомнить имен и фамилий сериальных актеров, но их персонажей забудем вряд ли.
Лидия Вележева
В сериале 2002 года «Воровка 2: Счастье напрокат» и в 2021 году.
Ольга Прокофьева
В сериале 2001 года «Воровка» и в фильме 2022 года «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка».
Александр Лыков
В сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997) года и «Гранд» (2018-2021).
Анна Казючиц
В сериале «Воровка 2: Счастье напрокат» (2002 года) и сериале «Когда-нибудь наступит завтра» (идет с 2020 года).
Александр Мохов
В сериале «Две судьбы», который шел с 2002 по 2008 годы, и в 2023 году.
Анжелика Вольская
В сериале 2004-2005 годов «Исцеление любовью» и в мини-сериале 2018 года «Радуга жизни».
Александр Балуев
В сериале 2005 года «Охота на изюбря» и в сериале 2021 года «Дама с собачкой».
Екатерина Семенова
В сериале «Две судьбы» (2002-2008) и в мини-сериале 2021 года «Кукловод».
Алексей Гуськов
Отличный артист), талантливый, многогранный и интеллигентный
В сериале 2003 года «Участок» и в 2024 году.
Алена Хмельницкая
Почти ведь не изменилась. Тяжёлая для меня красота, много всего, но красивая ведь
В мини-сериале 2005 года «Самая красивая» и в сериале «Кошка» (2023 год).
Вадим Андреев
В сериале «Кармелита» 2005 года и в свежем сериале «Кошка» (2023 год).
Анастасия Мельникова
В сериале 1999 года «Улицы разбитых фонарей 2» и сериале 2023 года «Агата и сыск. Выгодный риск».
Михаил Дорожкин
В сериале 2003 года «Ундина» и в 2023 году.
Инга Оболдина
В сериале 2007 году «Служба доверия» и в 2023 году в сериале «Стой! Не то мама будет гадать».
Степан Старчиков
В сериале 2005 года «Крамелита» и в сериале «Презумпция невиновности», 2018 год.
А если вам интересно, как изменились яркие пары из фильмов и сериалов прошлого, загляните в эту статью.
Комментарии
Какие-то странные сериалы вы смотрели. Особенно вынесло с «Воровки 2. Украденное счастье»