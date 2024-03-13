Как изменились 12 пар из фильмов и сериалов, которые трогали наши сердца до слез

Кино
3 часа назад

В детстве многие из нас смотрели романтические фильмы и сериалы запоем. Ведь так интересно было наблюдать за главными героями и гадать, смогут ли они сохранить отношения, несмотря на все препятствия, которые придумали для них киноделы.
Мы решили посмотреть, как изменились знакомые артисты спустя годы, и подготовили эту статью.

Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)

В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а Маргариты — Анне Ковальчук.

Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)

Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.

Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)

В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.

Эраст и Лиза («Азазель», 2002)

© Азазель / Студия Тритэ, Ivanov Sergey/East News, Kashaev Pavel/East News

Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.

Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)

Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.

Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)

Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.

Надя и Костя («Две судьбы», 2002 — 2008)

Эту сериальную пару сыграли Мария Куликова и Андрей Чернышов.

Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)

Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.

Таня и Миша («Свадьба», 2000)

© Свадьба / Canal+, Tarakanov Vadim/East News, Kashaev Pavel/East News
Nika88
3 часа назад

Странно так, помню, что где-то они играли пару, но фильм абсолютно не помню.

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Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.

Саша и Оля («Бригада», 2002)

Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.

Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)

В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Ярослав и Ася («Принцесса цирка», 2008)

Влюбленных в этом сериале сыграли Прохор Дубравин и Валерия Ланская.

Если вам понравилась статья, обратите внимание на эти:

Фото на превью Доктор Краснов / Леан-М, Водитель для Веры / Первый канал

Комментарии

Уведомления
O_о
3 часа назад

- Да любит она тебя!
- Да не любит она меня!!
- Да люблю я тебя!!!
Простите)))
ЗЫ: поправила

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