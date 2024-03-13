Как изменились 12 пар из фильмов и сериалов, которые трогали наши сердца до слез
В детстве многие из нас смотрели романтические фильмы и сериалы запоем. Ведь так интересно было наблюдать за главными героями и гадать, смогут ли они сохранить отношения, несмотря на все препятствия, которые придумали для них киноделы.
Мы решили посмотреть, как изменились знакомые артисты спустя годы, и подготовили эту статью.
Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)
В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а Маргариты — Анне Ковальчук.
Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)
Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.
Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)
В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.
Эраст и Лиза («Азазель», 2002)
Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.
Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)
Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.
Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)
Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.
Надя и Костя («Две судьбы», 2002 — 2008)
Эту сериальную пару сыграли Мария Куликова и Андрей Чернышов.
Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)
Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.
Таня и Миша («Свадьба», 2000)
Странно так, помню, что где-то они играли пару, но фильм абсолютно не помню.
Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.
Саша и Оля («Бригада», 2002)
Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.
Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)
В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.
Ярослав и Ася («Принцесса цирка», 2008)
Влюбленных в этом сериале сыграли Прохор Дубравин и Валерия Ланская.
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Комментарии
- Да любит она тебя!
- Да не любит она меня!!
- Да люблю я тебя!!!
Простите)))
ЗЫ: поправила
Представила, что трогать сердце до слез — что-то из криминалистики
Не всех мужчин возраст делает привлекательней😵💫