Как изменились 12 пар из фильмов и сериалов, которые трогали наши сердца до слез

В детстве многие из нас смотрели романтические фильмы и сериалы запоем. Ведь так интересно было наблюдать за главными героями и гадать, смогут ли они сохранить отношения, несмотря на все препятствия, которые придумали для них киноделы.

Мы решили посмотреть, как изменились знакомые артисты спустя годы, и подготовили эту статью.

Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)

В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а Маргариты — Анне Ковальчук.

Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)

Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.

Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)

В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.

Эраст и Лиза («Азазель», 2002)

© Азазель / Студия Тритэ , Ivanov Sergey/East News , Kashaev Pavel/East News Ivanov Sergey/East NewsKashaev Pavel/East News

Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.

Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)

Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.

Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)

Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.

Надя и Костя («Две судьбы», 2002 — 2008)

Эту сериальную пару сыграли Мария Куликова и Андрей Чернышов.

Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)

Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.

Таня и Миша («Свадьба», 2000)

© Свадьба / Canal+ , Tarakanov Vadim/East News , Kashaev Pavel/East News Tarakanov Vadim/East NewsKashaev Pavel/East News

Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.

Саша и Оля («Бригада», 2002)

Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.

Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)

В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Ярослав и Ася («Принцесса цирка», 2008)