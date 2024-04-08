Мы разузнали, сколько реально весят 16 звезд, и аж дар речи потеряли
Кино
1 час назад
Говорят, что приличный человек никогда не будет спрашивать про цифру на весах и на банковском счете. Но если эта информация есть в открытом доступе, то почему бы и не узнать ее? Нам стало интересно, сколько же весят наши любимые звезды, и мы легко нашли ответ на этот вопрос. От некоторых цифр глаза буквально на лоб поползли.
Екатерина Шпица — 45 кг при росте 160 см
Светлана Бондарчук — 60 кг при росте 177 см
Анфиса Чехова — 60 кг при росте 165 см
Юлия Пересильд — 56 кг при росте 168 см
Елена Подкаминская — 52 кг при росте 170 см
Бьянка — 58 кг при росте 163 см
Дарья Мороз — 60 кг при росте 173 см
Tarakanov Vadim/East News
Елизавета Моряк — 52 кг при росте 172 см
Наталья Бочкарева — 59 кг при росте 172 см
Ирина Пегова — 61 кг при росте 155 см
Юлия Снигирь — 50 кг при росте 168 см
Надежда Ангарская — 80 кг при росте 178 см
Екатерина Варнава — 67 кг при росте 181 см
Анна Седокова — 65 кг при росте 172 см
Ксения Бородина — 49 кг при росте 165 см
А из этой статьи вы узнаете сколько весят голливудские дивы.
Комментарии
Уведомления
Александра Ж., ты чего?..
Давай теперь статью "Мы узнали, что у звёзд по две руки и чуть не получили инсульт". Дно пробито.
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Спасибо за "познавательную" статью. Теперь мы знаем, что звезды имеют массу. Напишите еще, пожалуйста, про их светимость и среднюю плотность вещества.
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