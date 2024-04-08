Мы разузнали, сколько реально весят 16 звезд, и аж дар речи потеряли

Кино
1 час назад

Говорят, что приличный человек никогда не будет спрашивать про цифру на весах и на банковском счете. Но если эта информация есть в открытом доступе, то почему бы и не узнать ее? Нам стало интересно, сколько же весят наши любимые звезды, и мы легко нашли ответ на этот вопрос. От некоторых цифр глаза буквально на лоб поползли.

Екатерина Шпица — 45 кг при росте 160 см

Светлана Бондарчук — 60 кг при росте 177 см

Анфиса Чехова — 60 кг при росте 165 см

Юлия Пересильд — 56 кг при росте 168 см

Елена Подкаминская — 52 кг при росте 170 см

Бьянка — 58 кг при росте 163 см

Дарья Мороз — 60 кг при росте 173 см

Tarakanov Vadim/East News

Елизавета Моряк — 52 кг при росте 172 см

Наталья Бочкарева — 59 кг при росте 172 см

Ирина Пегова — 61 кг при росте 155 см

Юлия Снигирь — 50 кг при росте 168 см

Надежда Ангарская — 80 кг при росте 178 см

Екатерина Варнава — 67 кг при росте 181 см

Мария Кожевникова — 78 кг при росте 174 см

Анна Седокова — 65 кг при росте 172 см

Ксения Бородина — 49 кг при росте 165 см

А из этой статьи вы узнаете сколько весят голливудские дивы.

Комментарии

Уведомления
Jiàngzāi
1 час назад

Александра Ж., ты чего?..
Давай теперь статью "Мы узнали, что у звёзд по две руки и чуть не получили инсульт". Дно пробито.

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Lost in the crowd
41 минута назад

Спасибо за "познавательную" статью. Теперь мы знаем, что звезды имеют массу. Напишите еще, пожалуйста, про их светимость и среднюю плотность вещества.

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