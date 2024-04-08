Мы разузнали, сколько реально весят 16 звезд, и аж дар речи потеряли

Говорят, что приличный человек никогда не будет спрашивать про цифру на весах и на банковском счете. Но если эта информация есть в открытом доступе, то почему бы и не узнать ее? Нам стало интересно, сколько же весят наши любимые звезды, и мы легко нашли ответ на этот вопрос. От некоторых цифр глаза буквально на лоб поползли.