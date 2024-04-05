Мы сравнили, как выглядели 20+ звезд тогда и сейчас. Некоторых будто инопланетяне подменили

Без сомнения, внешность людей может существенно меняться со временем. Однако индустрия красоты развивается небывалыми темпами и серьезно влияет на то, как мы выглядим. По лицам звезд видно, как новая форма бровей или губ, а также косметические процедуры могут кардинально изменить облик человека.

Виктория Боня в 34 и 43 года

AFP / EAST NEWS bazzzay11 9 минут назад Тюнингованная содержанка, третий сорт.... - - Ответить

Анфиса Чехова в 33 года и 46 лет

East News bazzzay11 6 минут назад Дерьмое фото . Нормально она сейчас выглядит, гораздо лучше, чем раньше. - - Ответить

Полина Гагарина в 24 года и 36 лет

East News Master of Reality 11 минут назад На фото справа она говорит "Да, я спиzдила у Цоя песню, и че вы мне сделаете, а?" - - Ответить

Светлана Бондарчук в 43 и 54 года

Настасья Самбурская в 23 года и 36 лет

Ирина Пегова в 35 и 45 лет

East News

Наталья Рудова в 30 и 40 лет

Агата Муцениеце в 23 года и 35 лет

EAST NEWS

Ксения Бородина в 28 и 40 лет

East News , Tarakanov Vadim / East News Криптокартограф даркнета 22 минуты назад — Тпррррррру - - Ответить

Наталья Бочкарева в 30 лет и 43 года

ZERKALO / East News Криптокартограф даркнета 21 минута назад Даша стала Джокером. Видели такое с Хоакином, страшная судьба - - Ответить

Анастасия Стоцкая в 28 и 40 лет

East News

Елена Перминова в 27 и 36 лет

Domine-Marechal-Wyters / ABACA / EAST NEWS

Юлия Александрова в 35 и 40 лет

East News

Лера Кудрявцева в 37 лет и 52 года

ZERKALO / East News Криптокартограф даркнета 20 минут назад Емана. Женщина, вы же технически красивая, что с вами? - - Ответить

Мария Горбань в 24 года и 37 лет

Виктория Лопырева в 26 и 40 лет

East News Криптокартограф даркнета 20 минут назад Брови тут как несущая стена в доме - - Ответить

Кети Топурия в 29 и 36 лет

East News

Алсу в 20 и 40 лет

East News

Маша Распутина в 47 и 59 лет

Елена Подкаминская в 36 лет и 43 года

Лариса Долина в 57 и 68 лет

EAST NEWS

Наталья Андрейченко в 55 и 67 лет



Знаменитые женщины порой готовы на кардинальные перемены во внешности. Преображения могут быть настолько сильны, что даже верные поклонники ахнут.

Фото на превью East News