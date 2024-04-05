Мы сравнили, как выглядели 20+ звезд тогда и сейчас. Некоторых будто инопланетяне подменили
Без сомнения, внешность людей может существенно меняться со временем. Однако индустрия красоты развивается небывалыми темпами и серьезно влияет на то, как мы выглядим. По лицам звезд видно, как новая форма бровей или губ, а также косметические процедуры могут кардинально изменить облик человека.
Виктория Боня в 34 и 43 года
Анфиса Чехова в 33 года и 46 лет
Дерьмое фото . Нормально она сейчас выглядит, гораздо лучше, чем раньше.
Полина Гагарина в 24 года и 36 лет
На фото справа она говорит "Да, я спиzдила у Цоя песню, и че вы мне сделаете, а?"
Светлана Бондарчук в 43 и 54 года
Настасья Самбурская в 23 года и 36 лет
Самбурская была Дашей из «Папиных дочек»😁 (эти шутка)
Ирина Пегова в 35 и 45 лет
Наталья Рудова в 30 и 40 лет
Агата Муцениеце в 23 года и 35 лет
Ксения Бородина в 28 и 40 лет
Наталья Бочкарева в 30 лет и 43 года
Даша стала Джокером. Видели такое с Хоакином, страшная судьба
Анастасия Стоцкая в 28 и 40 лет
Елена Перминова в 27 и 36 лет
Юлия Александрова в 35 и 40 лет
Лера Кудрявцева в 37 лет и 52 года
Емана. Женщина, вы же технически красивая, что с вами?
Мария Горбань в 24 года и 37 лет
Виктория Лопырева в 26 и 40 лет
Кети Топурия в 29 и 36 лет
Алсу в 20 и 40 лет
Маша Распутина в 47 и 59 лет
Елена Подкаминская в 36 лет и 43 года
Лариса Долина в 57 и 68 лет
Наталья Андрейченко в 55 и 67 лет
Знаменитые женщины порой готовы на кардинальные перемены во внешности. Преображения могут быть настолько сильны, что даже верные поклонники ахнут.
Комментарии
Какие неудачные фотки), ну как демонстрация фильтров и трендов хирургии статья показательная