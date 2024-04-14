Из глухого села в любимцы миллионов: как Валерий Леонтьев выбился в главные звезды эстрады

Все любят почитать честные истории головокружительного успеха. Например, о том, как человек без связей, знакомств и огромных денег становится богатым и знаменитым. А как вам история парня, который родился в глухом селе, пробился на большую сцену и стал любимцем миллионов? Да, герой нашей статьи — Валерий Яковлевич Леонтьев — проделал этот титанический путь. Как это получилось, читайте ниже.

Каким бы ни было наше отношение к творчеству Валерия Леонтьева, важно признать одно: он внес огромный вклад в современную поп-культуру. Некоторые смеялись над ним, другие не понимали, но абсолютно все знают «Полет на Дельтаплане», «Маргариту» и «Вернисаж». К слову, во многих источниках говорится о том, что в марте 2024 года, на свой 75-летний юбилей, Валерий Леонтьев сообщил о завершении карьеры.

А для тех, кто любит почитать истории о певцах прошлых лет, у нас есть великолепная статья о Людмиле Георгиевне Зыкиной.