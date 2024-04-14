а что такого экзотического в поморской внешности? не отличить от славян. говорю как архангелогородка.
Из глухого села в любимцы миллионов: как Валерий Леонтьев выбился в главные звезды эстрады
Все любят почитать честные истории головокружительного успеха. Например, о том, как человек без связей, знакомств и огромных денег становится богатым и знаменитым. А как вам история парня, который родился в глухом селе, пробился на большую сцену и стал любимцем миллионов? Да, герой нашей статьи — Валерий Яковлевич Леонтьев — проделал этот титанический путь. Как это получилось, читайте ниже.
- Валерий Леонтьев родился в 1949 году в глухом селе, которое и на карте-то не с первого раза найдешь. Оно называется Усть-Уса. Это в Коми. Родители Валеры работали ветеринарами и кочевали вслед за стадами оленей, которых и лечили.
- Валерий — поздний ребенок. У него есть старшая сестра Майя. Причем разница в возрасте у детей значительная: 19 лет. В одном из интервью Леонтьеву задали провокационный вопрос: «Ходят слухи, что Майя на самом деле является вашей матерью, это так?» На что певец отмахнулся, мол, ничего подобного ни от сестры, ни от родителей не слышал, и даже намеков никаких не было.
- Сам артист признается, что о детстве он помнит мало: бесконечные белые просторы, холод, друзья, с которыми прыгал в снег. Из-за постоянных переездов каких-то ярких впечатлений детства у Леонтьева не осталось, но все ранние воспоминания связаны с Крайним Севером.
- Экзотическая внешность досталась Леонтьеву от отца: он происходил из поморов Архангельской области.
- Кочевой образ жизни забросил семью в Архангельскую область, где Валера отучился 5 классов, а потом в Ивановскую область. Но где бы ни учился будущий любимец публики, его сопровождала жажда творчества: мальчик рисовал, пел, занимался в драмкружке и, конечно, танцевал.
- После школы Валера надеялся поступить в Дальневосточный университет. Трудно поверить, но парень собирался стать океанологом. Однако судьба распорядилась иначе: денег у семьи было мало, и такой масштабный переезд оказался просто-напросто невозможен.
- Создается ощущение, что юноша разрывался между необходимостью получить «нормальную» профессию и жаждой творчества. Так, сразу после окончания школы он подал документы в ГИТИС, но перед самыми экзаменами забрал бумаги и уехал в Воркуту, чтобы поступить в филиал Ленинградского горного института. Там он успел даже побыть лаборантом в НИИ. А между этими метаниями Валерий трудился разнорабочим, почтальоном, электриком, оператором на молокозаводе, таскал кирпичи на заводе кирпичном.
- Но никакая, даже самая сложная работа не смогла отбить жажду творчества. Валерий серьезно занимался художественной самодеятельностью. В 60-х он солировал в хоре ветеранов города Юрьевец, потом выступал в ДК Воркуты. Тут-то и начался профессиональный путь певца. И он не был легким.
- Все последующее десятилетие Леонтьев упорно трудился: участвовал в песенных конкурсах, давал сольные концерты в самых северных точках страны, параллельно окончив заочку института культуры. Пел в филармонии Сыктывкара, а потом перевелся в Горький, но с амбициозным условием: его должны отправить на всесоюзный конкурс песни в Ялту. И ведь получилось!
- Леонтьев выиграл в Ялте. Затем яркого исполнителя заметили телевизионщики — теперь он блистал уже и на ТВ. Энергичная манера исполнения никого не могла оставить равнодушным. Ритмы диско, искренность, харизма певца уже в начале 80-х сделали его одной из главных звездочек эстрады. Такого люди еще не видели.
- Отдельно стоит сказать о рок-фестивале «Ереван-81», который был устроен по образу и подобию Вудстока: там собрались лучшие вокалисты довольно смелых для того времени жанров. А Леонтьева отметили иностранные журналисты, которые сравнили его с Миком Джаггером. За яркий перформанс на рок-фесте Леонтьев поплатился временным забвением на ТВ, но все изменил культовый композитор Раймонд Паулс.
- В середине 80-х артист и композитор записали культовые песни «Исчезли солнечные дни», «Зеленый свет». Мы уверены, что вторую песню знают и те, кто вообще не слушает Леонтьева: она прозвучала в мультфильме «Ну, погоди!». Интересно, что Валерий нащупал и свой стиль в одежде. Это были светлые узкие костюмы в стиле «Лихорадки субботнего вечера».
- Леонтьев часто жаловался, что в начале карьеры достать какой-либо яркий костюм было просто невозможно. А создавать визуальный стиль необходимо любому артисту, если он хочет стать знаменитым, конечно. Спасало умение артиста рукодельничать: он часто перешивал наряды или дополнял их яркими деталями. Вот тогда-то и появились костюмы с блестящим кантом, брюки скинни, летящие шелковые рубахи и сапоги-казаки на каблуке.
- Вообще о костюмах певца можно написать целую монографию. В 90-х актер одним из первых на сцене примерил короткие виниловые шорты и майки с глубоким вырезом, начал одеваться в наряды авторства Армани, Кавалли и Готье и, конечно же, носить знаменитые сеточки и кожаные бандажи.
- Пожалуй, Леонтьев — это первый артист, который показал на сцене шоу мирового уровня: с дорогущими костюмами, профессиональной постановкой танцев и яркими элементами нарядов, такими как перья, стразы или бусины. Конечно, сейчас нас таким не удивишь, но в 90-е это вызывало шок.
- В конце 80-х Леонтьев чуть не поехал на Евровидение. Аппаратчики считали, что такой исполнитель может иметь успех на европейском конкурсе песни. Но не сложилось — представители страны стали ездить на конкурс гораздо позже.
- Помогли костюмы или нет, но в это время Леонтьев был самым ярким на эстраде. В 90-е он выступал за границей, исколесил с гастролями всю страну и даже получил премию World Music Awards в 1991 году как самый популярный певец страны.
- Но Леонтьев не был бы самим собой, если бы «законсервировался» только в концертной деятельности. В 90-е артист достаточно активно снимался в экспериментальном кино. Чего только стоит фильм «Экстрасенс» 1992 года — психоделический мистический боевик о каратисте, который в драке получил по голове и начал «проваливаться» в параллельные миры. Такое по ТВ, конечно, не показали, хотя фильм и предназначался для телевидения.
- По словам критиков, 2000-е годы стали самыми напряженными в певческой карьере Леонтьева: на сцену вышли другие яркие артисты, так что Валерию Яковлевичу пришлось искать новые грани в творчестве. Он обратился к танцевальному жанру, снова поменял стиль на более анимешный и ввел в гардероб многослойные кители и фраки, детали из меха и перьев.
- Зато коллеги отзываются от Леонтьеве строго положительно. Например, режиссер Юрий Грымов отмечал спокойствие и профессионализм, с которыми певец подходит к работе. Мол, такого не ждешь от человека, у которого миллионы поклонников.
- «Валера — уникальный человек, он никогда не лез ни в какие дрязги, не занимался сплетнями, никого не обсуждал. Он посвятил себя исключительно творчеству. Таких артистов с большой буквы в нашем шоу-бизнесе очень мало», — говорит коллега Леонтьева по цеху певица Азиза.
- В 2000-х Леонтьев участвовал в крупных концертах и собирал многотысячные залы. А вообще он предпочитает тихую жизнь без скандалов и бесконечных интервью.
- В 2021 году Валерий Яковлевич снова появился на ТВ — на этот раз в составе жюри шоу «Голос 60+». Но это оказалось весьма непростой задачей. Вот что говорит об этом сам певец: «Мне тяжело отказывать, говорить „нет“ людям, которые пришли не прорываться в профессию — они просто хотят исполнить давнюю мечту, хотят, чтобы соседи, дети, внуки их по телевизору увидели. А мне приходится говорить „нет“. Мы, жюри, избраны для этого злодеяния».
- Свою личную жизнь певец не афиширует. Известно, что с 1972 года он состоит в отношениях с Людмилой Исакович. Людмила руководила сыктывкарским ансамблем, и молодые люди сошлись на творческой почве.
- В 1998 году Людмила и Валерий расписались. Однако дальше журналисты предлагают нам совершенно разные версии: может быть, пара разошлась, но сохранила дружеские отношения, а может, и нет. Любые версии возможны, так как доподлинно известно, что Леонтьеву и Исакович приходилось жить на две страны и много времени проводить в разлуке.
- Однако недавно композитор Игорь Крутой поделился в сети редкими снимками, где запечатлены Валерий Леонтьев и его супруга в расслабленной атмосфере.
Каким бы ни было наше отношение к творчеству Валерия Леонтьева, важно признать одно: он внес огромный вклад в современную поп-культуру. Некоторые смеялись над ним, другие не понимали, но абсолютно все знают «Полет на Дельтаплане», «Маргариту» и «Вернисаж». К слову, во многих источниках говорится о том, что в марте 2024 года, на свой 75-летний юбилей, Валерий Леонтьев сообщил о завершении карьеры.
А для тех, кто любит почитать истории о певцах прошлых лет, у нас есть великолепная статья о Людмиле Георгиевне Зыкиной.