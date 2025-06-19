15 бабушек и дедушек, чьи выходки добавляют перца в жизнь окружающих

Про деда история неприятная. Изначально, идея пропускать без очереди была про тех, кому трудно в ней стоять. Я, конечно понимаю, что формально он в своем праве, но тогда и женщина с месячной беременностью может начать качать права. Или, например, инвалид, у которого одного глаза нет.