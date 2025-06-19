Про деда история неприятная. Изначально, идея пропускать без очереди была про тех, кому трудно в ней стоять. Я, конечно понимаю, что формально он в своем праве, но тогда и женщина с месячной беременностью может начать качать права. Или, например, инвалид, у которого одного глаза нет.
15 бабушек и дедушек, чьи выходки добавляют перца в жизнь окружающих
Наши любимые бабули и дедули иногда такое выкинут, что хоть стой, хоть падай. Остается напоминать себе, что неизвестно, какими мы будем в старости. Возможно, начнем чудить сильнее, чем герои этой статьи. Хотя кое-кого из них реально можно ставить в пример даже молодежи.
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- Я врач. Пришла к нам как-то бабулька и попросила сделать ей склеп. Улыбается: «Ты уж сделай мне склеп, сынок. Хороший сделай, я уж заплачу!» Медсестра в шоке. Я чешу репу. И тут до меня дошло, что престарелая дама просила сделать ремонт съемного протеза и несколько модернизировала слово. Соединила слова «слепок» и «склеить». © Кто то с сачком / Dzen
- Моему деду 75 лет. Он здоров, делает зарядку, уважает рыбалку и охоту, в юношестве играл за футбольную команду. В общем, для своего возраста он очень спортивный и здоровый человек. Но если в магазине или на почте ему надо пройти без очереди, он берет из дома свою трость и с трудом, извиняясь, проходит мимо всех. А если кто-то возмущается, он говорит: «Какое неуважение! Я больной человек!» © Подслушано / Ideer
- Иду как-то по улице — серость, дождь. И вдруг навстречу знакомая 90-летняя бабуля: белые джинсы в обтяжку, под ними — памперсы для взрослых, золотые кроссы, полушубок цвета фуксии. Мадам подруливает ко мне и кокетливо так спрашивает: «А ты знаешь, как мой стиль называется? Мне продавщица бутика, в котором я это все покупала, сказала».
«Нет, — говорю, — не знаю». И это небесное создание гордо подбоченивается и выдает: «Спорт-шик!»
Девяносто лет, мать честная. В золотых кроссах. И я — вся в черненьком. Только и смогла ей с восхищением сказать: «Ну вы даете!» Грандиозная была женщина. Нет ее уже, в 96 ушла, к сожалению. © Наталья Иванова / Dzen
- Моя бабушка решила целый год следовать за летом по всему миру на велосипеде. Ей тогда было около 65 лет. Она объездила все континенты, кроме Антарктиды, в составе группы под названием «Odyssey 2000». Сейчас ей около 85 лет, и она все еще катается на велике и занимается зумбой! © huffletuffninja / Reddit
- Волей случая оказалась в стоматологии городской, где предстояло отсидеть кучу очередей, чтобы добраться до нужного врача. Заняв очередь, тихо-мирно уселась на диванчик и уставилась в телефон. Ко мне подсела бабуля, милая такая, божий одуванчик, и завела со мной беседу. На эти 2 часа она стала моей подружкой: рассказала мне много интересных историй, ходила со мной по всем кабинетам, смеялась над моими шутками. Мне 18, ей 82. Теперь я люблю поликлиники! © Подслушано / Ideer
- Иду из школы мимо детской площадки и думаю: «Нужно покачаться». Сижу себе на качелях, через 20 минут приходят три бабки и говорят: «Уходи, у нас от тебя голова кружится». Через некоторое время я снова возвращался из школы мимо этой же площадки и вижу, как одна бабка качается на качелях а две ее подруги сидят на лавочке. И это они мне говорили: «Ты уже большой, чтобы качаться!» © GermanCat / Pikabu
- Мои бабушка с дедушкой счастливы в браке 40 лет. Сегодня бабушка была у нотариуса, понадобилось свидетельство о браке, смотрит, а там у дедушки дата рождения неправильная — свидетельство недействительно. Дедушка веселится, ходит по даче, говорит, что всегда знал, что она не его жена, теперь-то он холостой. © Подслушано / Ideer
- В начале двухтысячных работала в центре мобильной связи. Приходит бабушка — божий одуванчик, ситцевое платьице, спина согнута. И говорит: «Мне нужны блютус-наушники». В то время это были наушники для продвинутых. Я подумала, что не поняла ее, и предложила обычные наушники. А бабуля с нетерпением сказала: «Нет, мне нужны именно блютус-наушники». Купила самые дорогие, достала крутой телефон, быстро подключила наушники и пошла довольная. Я прямо умилилась, до того это было круто. © Svetlana / Dzen
- В общем-то мой дедушка — адекватный и небедный человек, но вот с подарками любит «покреативить». Я разное время я получала туфли, которые в лохматом году не подошли бабушке, начатую помаду, грязную резинку для волос, коробку от велосипеда. Венцом коллекции стала подаренная при очередной встрече ржавая монета. Даже интересно, что будет дальше. © Подслушано / Ideer
Про деда с" креативными "подарками . Может он просто жмот? Ну или вас не любит?
- Я как-то попросил бабушку сварить мне пельмени. Попросил: «Мне штучек 30-35, больше не съем». Бабуля сварила и присела рядышком смотреть, как внучок ест. Внучок, то есть я, ел, ел, ел, ел... насилу доел и встать не смог из-за стола. Бабуля: «Ну молодец, а я думала, влезет в тебя или нет. Влезло! Надо же!» Оказывается, она сварила 55-57 штук с аргументом «ну а чего оставлять-то 20, ни уму ни сердцу, а так новых налепим». © *** / Pikabu
- Как-то раз довелось мне пойти в больницу. Справку я получила, нужна была еще печать из регистратуры. Там в окошке сидела бабуля. Когда я попросила поставить печать, она попросила меня спеть песенку про улыбку, предупредив, что она это на полном серьезе, иначе я штамп не получу. Что ж... Пришлось петь. © Подслушано / Ideer
- Пришлось месяц каждую пятницу ездить на одном и том же рейсе междугороднего автобуса. Билет покупала утром по пути на работу. И это всегда было 5 место. На 6 месте оказывалась одна и та же бабулька. Причем она всегда заходила раньше меня. В первый раз она мне говорит: «Сиди аккуратно. У меня в сумке яйца. Не разбей». Через неделю — все тоже самое. Еще через неделю — то же действие и те же слова.
Четвертая неделя. Сажусь на свое место. Она поворачивается ко мне, открывает рот, начинает говорить: «Сиди аккуратно». И я продолжаю: «У вас в сумке яйца. Не разобью». Она аж в лице изменилась. © ЛенаКа / Dzen
Бабуля-экспериментатор: Итак зафиксируем, что в подопытного влезает 57 пельменей, и он еще способен шевелиться...
- Еду в маршрутке в университет. На одной из остановок в салон заходит старенький дедушка и хриплым голосом кричит водителю: «Хочу уехать!» Тот его спрашивает: «Дедуль, вам куда?» Дедушка глубоко задумывается и грустно выдает: «Да куда-нибудь...» В итоге все-таки выяснилось, куда ему было нужно, но я поняла из этого диалога, что чувствую себя периодически этим дедушкой и тоже хочется порой уехать «да куда-нибудь». © Подслушано / Ideer
- Бабушка лепила маленькие пельмешки и это был невообразимый кайф. Но дед тоже очень любил лепить их. Бабуля почему-то его до этого процесса не допускала и однажды стало понятно, в чем дело.
Положили ее в больничку. Дед, естественно, на кухне хозяином остался. Пригоняю я с улицы водички попить, он есть зовет. Ну ладно, думаю, подождут пацаны маленько. Спрашивает, сколько мне пельмешек. Я говорю: «Давай штук десять».
И передо мной вырастает тарелка с восемью вареными пирожками, каждый размером с мою руку! Свое оцепенение и ужас я никогда не забуду, ибо далее последовала фраза: «Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь». Оказалось, что деду лень лепить маленькие пельмени и мелочиться он не любит. Вот потому бабуля и держала его на кухне разве что за столом с тарелкой. © tyryamtyryayra / Pikabu
- Бабуле моей любимой сделали операцию. Приехал навестить ее в больницу, врачи разрешили первый раз пройтись с ней по коридору. Улыбаюсь: «Бабуль, пойдем гулять». Она тут же побежала к зеркалу, красоту наводить. Говорю: «Мы же в больнице, ты чего?» И тут бабуля выдает: «Там же дедушки». В общем, привела мадам себя в порядок и мы пошли. © SiberianSandman / Pikabu
Продолжим читать истории обо всем на свете? Вот, к примеру, 15+ человек, которые не постеснялись проявить характер и отстоять свои интересы.
Комментарии
Хорошо, когда человек в старости не озлобляется, не обременен обидой и завистью к более молодым людям(особенно родственникам) и умеет радоваться, а не делает недовольное лицо по каждому поводу.