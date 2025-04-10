15 историй о работе няней, которые не по-детски удивят вас

Работа с детьми — это всегда масса сюрпризов. Быть няней — значит не только заботиться о малышах, но и сталкиваться с самыми неожиданными ситуациями. Читайте еще одну подборку о том, как няням приходилось оказываться в курьезных и неожиданных моментах.