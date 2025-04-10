15 историй о работе няней, которые не по-детски удивят вас
Истории
19 минут назад
Быть няней — значит не только заботиться о детях, но и справляться с постоянными сюрпризами. В этой подборке расскажем о самых необычных и забавных случаях, которые произошли, пока наши героини сидели с чужими детьми.
- Работаю няней. Позвонила женщина, сказала, что срочно нужно уехать в больницу к матери, а с сыном некому остаться на ночь. Я согласилась, думая, что ребенку лет пять — покормлю, поиграем, уложу спать. Как же я ошибалась.
Приезжаю, встречает милая женщина, ведет к сыну, которому... 25 лет. Нет, она не ищет ему невесту, ему действительно нужна няня. Он заядлый геймер, настолько увлечен игрой, что забывает поесть и помыться. Мать объяснила, как понять, когда заканчивается раунд, чтобы в этот момент его покормить, напомнить про туалет, дать доиграть еще один и отправить спать. Заплатила, кстати, очень хорошо. © Карамель / VK
- Работаю няней по вызову в агентстве. Решила, что жить в одной семье годами не для меня, а вот выручать родителей на пару часов в день — в радость. За это время повидала много малышей, но почти всех объединяет одно — простота и непосредственность. Они без стеснения задают вопросы: почему трава зеленая, сколько конфет можно съесть, чтобы попа не слиплась.
Но недавно одна девочка меня поразила. Серьезно наклонилась ко мне, и я уже приготовилась рассказывать, откуда берутся дети. Но вопрос оказался еще интереснее: почему, если у мужчин есть грудь, они не могут кормить ею детей? © Не все поймут / VK
- Моя подруга работает няней в детском саду. Вчера за чаем рассказала историю.
— Дети такие чувствительные, ты даже не представляешь! Сегодня у меня весь день болела голова, настроение было ужасное. Конечно, на детях это не сказывалось — улыбалась, заботилась, как всегда. Но в какой-то момент ко мне подходят Марина и Настя: «Галина Сергеевна, вы грустная! Не грустите, пожалуйста».
Представляешь? Я думала, что мастерски скрываю свое состояние, взрослые, наверное, и не заметили бы, а малыши сразу почувствовали. Пришлось признаться, что у меня болит голова. И самое милое — после этого они начали приносить мне конфеты, яблоки и бананы, чтобы помочь. © Не все поймут / VK
- Присматривала за тремя детьми — 3, 6 и 9 лет. Играли в прятки, я искала. Нашла старшего и младшего, а среднего — нет. Полчаса хожу по дому (а он небольшой) — нигде. Уже готовилась к худшему, думала, потеряла ребенка. Звоню родителям, жду, что будут в бешенстве. А они смеются и спрашивают: «А ты обозначила границы?» Какие еще границы? Оказалось, средняя спряталась в кустах у соседей — она уже там пряталась раньше. А я не сказала, где можно прятаться, а где нет. © mai_life / Reddit
- Мой любимый ребенок, с которым я нянчусь, однажды обиделся на меня и с сердитым лицом запер меня снаружи дома. Хорошо, что в тот день папа работал из дома. С тех пор я всегда ношу с собой запасной ключ, когда к ним прихожу. © ilikethebluesky / Reddit
- Присматривала за ребенком соседей. Дом вроде обычный, пока не заходишь в гостиную... Стены до потолка заставлены террариумами — змеи, ящерицы, пауки, черепахи, рыбы. В кухне, в комнате ребенка, даже в коридоре — везде террариумы.
Хозяин опаздывал, потому что уговаривал меня подержать тарантула: «Он не ел пару дней, так что может укусить». Эм... нет, спасибо. Шесть самых длинных часов в жизни — все время казалось, что по мне кто-то ползает. Когда он привез меня домой, сказал моему отцу, что я могла бы поиграть со змеей, но отказалась. © petitepamplemousse / Reddit
- На прошлой работе нянчилась с девочкой — 3 года, упрямая до невозможности. Ничего не делала просто так. Спасали только конфетки из желе — родители сами ее их давали. Однажды она начала обижать младшего брата, я никак не могла ее остановить, в итоге предложила ту самую конфетку. Рассказала потом родителям, а они: «Может, хватит с конфетками?» — хотя сами продолжали давать ей их каждый день. © Unknown author / Reddit
- Ребенок, за которым я присматривала, уже несколько часов спал, а я смотрела фильм. В полночь услышала, как кто-то скребется в дверь. Сначала проигнорировала, но стало страшно, пошла проверить. Заглянула в окно — а там светятся глаза. Оказалось, у них есть собака, и мне об этом не сказали. © 97Kelly / Reddit
- Присматривала за двумя детьми, и вдруг услышала, как кто-то плачет, будто младенец. Захожу в дальнюю комнату — там просыпается малыш, о котором мне никто не говорил. Звоню родителям, а они спокойно так: «Мы думали, он проспит всю ночь». Про старших детей предупредили, а про младшего — нет. В общем, в тот вечер мне заплатили больше обычного. © lilnosewhistle / Reddit
- Я профессиональная няня, и в одной из семей, в которых я работала, было строгое правило: никаких игр, в которых может быть победитель и проигравший. Ни настольных игр, ни пятнашек — ничего. «Победа и поражение могут ранить чувства», — так объяснили мне родители. Мне приходилось останавливать девочек каждый раз, когда они говорили что-то вроде «Держу пари, я быстрее доберусь до конца подъездной дорожки», и напоминать им: «Мама и папа не разрешают соревноваться, помните?» Вскоре после этого я вычеркнула их из списка своих клиентов. © undeadgorgeous / Reddit
- В мой первый рабочий день родители, которые меня наняли, отправили ко мне взрослого знакомого — он попросил зайти в дом. Я отказала, и только потом мне сообщили, что это было испытание — и я его прошла. © Onions*** / Reddit
- У семьи, где я работала, было правило. Каждый вечер после ужина мальчику нужно было давать теплое молоко в бутылочке. Вот только ему было уже 10 и он был вполне самостоятельным ребенком. © Unknown author / Reddit
- Одна мама попросила меня кормить ее годовалую дочь только из свежей баночки с детским питанием. Если она съедала пару ложек, мне нужно было выкидывать оставшееся, а когда девочка через 15 минут снова просила, я должна была открыть новую баночку. Я, наверное, выкидывала по 5-6 баночек за 2 часа, и это стоило больше, чем я обычно получала за работу. © GooberMcNutly / Reddit
- Я первый раз сидела с детьми в этой семье, и мама водила меня по дому, показывая, что и как. Когда мы подошли к холодильнику, она сказала, что когда я уложу ее сына спать, нужно дать ему одну сосиску прямо из холодильника. Без подогрева, без булочки, просто холодную сосиску, чтобы он съел ее в кровати. Оказалось, что так она его кормит каждый вечер. © groceryenthusiast / Reddit
- Работала няней у семьи, где двое близнецов. Родители уехали, а я 2 дня должна была с ними ночевать. Первая ночь в качестве их няни. Уложила их и пошла в гостевую спать. Просыпаюсь ночью от голоса ребенка: «Тетя Маша, мне страшно». Начинаю вставать, вдруг слышу с другой стороны кровати: «Тетя Маша, мне тоже страшно». Сонная, я тогда не сразу поняла, что это был второй ребенок, близнец с таким же голосом. Так испугалась, что завопила на весь дом. © Палата № 6 / VK
Работа с детьми — это всегда масса сюрпризов. Быть няней — значит не только заботиться о малышах, но и сталкиваться с самыми неожиданными ситуациями. Читайте еще одну подборку о том, как няням приходилось оказываться в курьезных и неожиданных моментах.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
10 признаков, по которым можно выявить настоящую подругу. Если у вас 10 из 10, то вам сказочно повезло
Художники
6 лет назад
15+ историй, в которых самое интересное — это финал
Истории
8 месяцев назад
15 девушек, которые сходили в салон красоты и теперь только и думают: «Хватит с меня, я и так шикарна»
Народное творчество
3 года назад
16 человек, чья фамилия стала главной изюминкой в забавной истории
Истории
5 месяцев назад
16+ историй о любви, в которых пришлось принимать непростые решения ради домашних животных
Народное творчество
7 месяцев назад
15 случаев, когда случайная находка перевернула все с ног на голову
Истории
13 часов назад
16 трогательных историй о животных, которые нашли в себе силы вновь поверить человеку
Добро
5 лет назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
7 месяцев назад
20+ домочадцев, смириться с причудами которых бывает ой как непросто
Фотоподборки
6 месяцев назад
18 историй с настолько закрученной драмой, что по ним Голливуд плачет
Народное творчество
1 год назад
17 теплых историй про то, что семья — это наша поддержка и опора
Добро
3 дня назад
20+ историй о доброте вокруг нас
Добро
1 год назад