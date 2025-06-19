15 человек, для общения с которыми нужны крепкие нервы

Иногда кажется, что некоторых людей стоит обходить стороной. Ну вот никак не получается с ними выстроить теплые отношения. Вроде бы вы к ним со всей душой, а в ответ прилетает вагон претензий — то вы не так живете, то слишком зазнались, то последний кусок торта отнимаете, а могли бы о них подумать.