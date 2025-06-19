15 человек, для общения с которыми нужны крепкие нервы
Истории
16 минут назад
Иногда кажется, что некоторых людей стоит обходить стороной. Ну вот никак не получается с ними выстроить теплые отношения. Вроде бы вы к ним со всей душой, а в ответ прилетает вагон претензий — то вы не так живете, то слишком зазнались, то последний кусок торта отнимаете, а могли бы о них подумать.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Думала, такие люди только в анекдотах встречаются. А как оказалось, рядом живут. У себя бревна в глазу не видят, а у тебя соринку найдут. С одной мамочкой мы в сад оформляли детей вместе. Моя на 4 месяца младше, но уже без подгузника была, на беговеле ездила, говорила хорошо. Нас в разные группы распределили. Так мне та мадам говорит: «Конечно, куда им в одну группу, мы-то в развитии вон где, но ты не переживай, к школе вы нас догоните». Я решила, что нам нужно в разные стороны. © obri_toys
- Встретила в автобусе свою бывшую учительницу. Она сразу пристала, все ли у меня хорошо, замужем или нет. Брала мою руку и рассматривала кольца. Отвечаю, все хорошо с мужем и с родителями. А она вдруг взвизгивает: «Нет, так быть не может!» — и добавляет: «Моя дочка до сих пор не замужем!» © Подслушано / Ideer
- Была у меня знакомая. Вместе в роддоме лежали. А потом она начала строчить мне комментарии в соцсетях: «Ой, вы только ползать начали?! А мы уже 2 недели как». Я спросила: «Зачем ты мне это пишешь? Чтобы показать, что твой ребенок умнее?» Так она почему-то обиделась и из друзей удалилась. © olga_s_psychology
- В наш район переехала семейная пара, и новый сосед быстро стал душой нашей компании. Но вскоре я заметил, что, во-первых, ему жизненно необходимо, чтобы все внимание было направлено только на него. А во-вторых, он пересказывает одни и те же истории по кругу. И вот уже прошло 5 лет, но сосед продолжает развлекать нас теми же байками — слово в слово, и за это время не задал ни одного вопроса о нас. © DBCheshireMan / Reddit
- Мы живем в сельской местности, и соседи часто включают музыку во дворах. А так как у нас южный регион, то и зима не исключение, лишь бы погода была хорошей. Естественно, иногда это очень громко, мешает. Особенно если с утра до вечера. Но когда просим сделать потише, слышим «железный» аргумент: «Я тут живу 40 лет, а ты вообще кто?» Ну да, я всего десять лет тут, а муж вообще меньше года. Но логика впечатляет.
Как-то ночью шумели, муж вызвал полицию, заявление написал, соседей оштрафовали. Они страшно обиделись — подумаешь, без году неделя тут живет и уже заявление на нас пишет, как он посмел. © Подслушано / Ideer
- Обожаю своих родственников. Когда ушла из жизни бабушка, сразу раздался телефонный звонок от любимой тетушки:
— За наследством не приезжай, тут без тебя желающих выше крыши.
Не очень-то и хотелось за одну десятую деревянного дома через полстраны ехать бодаться. Через пару лет раздает звонок:
— Мы хотим в твой город приехать. У тебя можно месяц пожить?
— Не приезжайте, тут без вас желающих выше крыши.
После этого я еще и плохой. © Lester7777 / Pikabu
- В прошлые выходные друг позвал меня на день рождения. Нас было 9 человек, включая именинника — это важно, позже поймете, что к чему. Одна дама испекла торт для «новорожденного» и угощала им всех, кто собрался на праздник. И вот болтаю я с одной гостьей, а та барышня подходит к нам с 2 тарелками, на каждой из которых лежит по кусочку торта. Мы берем угощение и благодарим ее, а она почему-то делает странное лицо и уходит. Ну и ладно, мы продолжаем болтать.
Я попробовал торт, но он мне не понравился, поэтому я отставил тарелку с ним. Но после вечеринки мне начал написывать ухажер этой дамы. Он сообщил, что его подружка плакала всю ночь из-за того, что ей не достался ее торт. Мол, я взял кусок назло ей, а ведь она нарезала торт всего на 8 кусочков и предложила мне его просто из вежливости. Она же добавила туда кокосовую стружку, которую я не люблю. © LeoHyuuga / Reddit
- Несколько лет назад мама приезжала в гости на месяц примерно, и за это время у нас почти каждый день были скандальчики мелкие по поводу нарушения моих границ. На спокойные просьбы не лезть она не реагировала.
Перебрать вещи в шкафу? Да. Выкинуть мой «мусор»? Естественно. На этапе готовки добавлять лишние специи в еду? Через раз. Перевешивать белье, потому что оно развешено не так, как она считает правильным, а потом мои трусы сложить стопкой на кухонном столе, потому что «а куда их»? Запросто. Был момент, я трусы прятать начала.
В итоге разгорелся уже нешуточный скандал, я начала кричать, чтобы она в моем доме не трогала мои вещи, на что она демонстративно открыла шкаф и начала перекладывать полотенца, потому что я снова «неправильно» их сложила. Я помню, что мир у меня в этот момент стал красным, я начала хватать полотенца из шкафа и швырять. Она кричала, я кричала, полотенца по всей комнате.
Потом я закрылась в спальне, она собрала вещи и уехала. Честно говоря, у меня 3 дня после этого сильно болело сердце, думала, в больницу уеду, но обошлось. С мамой примерно месяц не общалась. Зато сейчас она приезжает и к мои вещам не прикасается, научилась спрашивать, что можно, что нельзя, так что оно того стоило. © HappyXUXU / Pikabu
- Я установила для своей свадьбы дресс-код, который подразумевал, что никто не должен был носить цвета невесты. Гости могли либо одеться в соответствии с тематикой свадьбы, либо просто надеть все черное. Мне было все равно, наденут ли они бальные платья или джинсы, это был их выбор, и я просто хотела, чтобы им было удобно и весело.
Так вот, бывшая подруга пишет мне: «Давай пришлю тебе фотку платья, которое я хочу надеть. Посмотришь, уместно оно или нет». По ее словам, она «не хотела затмевать меня на моей свадьбе».
У меня и раньше были с ней проблемы, и я уже устала от ее выходок, но все же решила потерпеть ее в течение дня. Говорю: «Конечно, отправляй». И вот приходит мне сообщение, и я чуть со стула не падаю от смеха. Я думала, она шутит! Это было выцветшее черное мешковатое платье 70-х годов. Казалось, кто-то вытащил эту тряпку из мусорки и посыпал ее пылью. И это платье, в котором она боялась затмить невесту? Неужели она думала, что я приду на собственную свадьбу, натянув на себя грязный мешок?
В общем, эта девица так и не пришла на нашу свадьбу. Честно говоря, мы все были рады этому. Думаю, она просто не получила от меня порции восхищения и поняла, что не будет в центре внимания, поэтому и осталась дома. © Maleficent_Fee_9462 / Reddit
- Боюсь водить машину, потому что путаю лево и право, боюсь по своей вине попасть в ДТП, даже не получала права. И надо было такому случиться, что родители на день рождения дарят мне авто, мол, тебе давно пора получить права и водить машину. Отдала автомобиль брату, он давно хотел новую машину побольше, да и дети у него родились. А родители смертельно обиделись, теперь со мной не общаются и говорят, что я им не дочь. Пришла из института и увидела свои вещи возле двери. Вот так и разрушились отношения. © Подслушано / Ideer
- Мы с соседкой говорили, что хорошо бы на лето совместно нанять няню для детей. Но мы с мужем в итоге решили отправить наших в летний лагерь. Соседка разобиделась и приказала своим детям держаться подальше от наших. Через 3 недели игры в молчанку моя жена получает сообщение: «Я была недоступна эмоционально, а теперь недоступна физически. Мы уезжаем из города на ближайшие пару недель, но, возможно, сможем пообщаться, когда я вернусь».
Это вообще что было? Игнор из-за того, что мы решили отправить наших детей в лагерь вместо того, чтобы разделить расходы на няню? Так мы имеем полное право действовать в своих интересах. Соседка так и не извинилась за свое поведение. © Moderate_Human / Reddit
- Моя свекровь — прекрасная женщина. Основная цель ее жизни — это та, которую она сама себе ставит. Однажды это была сметана. Ей непременно хотелось навязать, ой, подарить кому-то сметану и она начала беспощадный обзвон. Сначала попыталась достать дочь, но получив жесткое «нет», быстро перешла на старшую невестку. Та к 40 годам тоже усвоила систему трех «нет» и подарить сметану не удалось.
Тогда она взялась за старшего сына. Он как раз был на работе, поэтому был получен отказ. Но зато удалось пожаловаться на невестку. И то дело, да и что могло остановить мою свекровь? Недобро хмыкнув, она набрала старшего внука: «Саша, у меня сметанка... Жирная, деревенская, надо?» Саша как раз был на сессии. Странно, но он не мечтал о сметане.
Свекровь добралась до среднего внука. «Э....», — промычал тот и она радостно записала это в положительные ответы. Взяв сметану, она двинулась в гости. Встретив в дверях сына, вернувшегося с работы, она пожаловалась на невестку, которая не ценит свежие продукты, и победоносно вручила любимому сыночке сметану. © user6877032 / Pikabu
- Пишу картины, выставляюсь, прилично зарабатываю, содержу родителей. Но буквально вся остальная моя родня при любой встрече считает нужным поинтересоваться, когда я уже повзрослею и найду себе нормальную работу в офисе. Когда отвечаю, за сколько продала картину, говорят, что такого не может быть. Любой семейный праздник как день сурка. В последний раз я отыграла весь диалог по ролям. Обиделись. © Подслушано / Ideer
- Я приехала на свадьбу своих знакомых издалека и еще взяла с собой дочку-подростка, то есть мне пришлось покупать два авиабилета и нести двойные расходы. Ради этой поездки я взяла несколько выходных на работе за свой счет.
Свадебные гуляния продолжались 3 дня, за все платили родители невесты. Так молодая жена потом еще надула губки из-за того, что некоторые гости им подарили мало денег. Мол, не хватает на медовый месяц на Мальдивах. © Evening-Office-8421 / Reddit
- Недавно познакомилась с одним мужчиной, вроде все, как мне нужно: высокий, красивый, начитанный и при все этом одинокий. Общались некоторое время и тут он начал активно напрашиваться ко мне в гости. Я ему предлагаю встретиться где-нибудь в городе и погулять, посидеть в каком-нибудь ресторане, но он все время уводит разговор в другую сторону и через некоторое время опять напрашивается ко мне.
— Так, стоп! А почему, собственно, я тебя к себе должна приглашать?
— Знаешь, я так люблю домашнюю еду, вот совсем не перевариваю ресторанную. И вообще, хочется дома уютненько посидеть, поболтать.
— Вот и сиди у себя дома, раз любишь дома сидеть, я не люблю ни готовить, ни тем более домой кого-то приглашать и еще еду ему подавать!
И ведь точно знаю, что человек очень хорошо зарабатывает. Но, оказывается, не любит тратиться на женщин. © Shanya200 / Pikabu
А еще у нас есть статья про бабушек и дедушек, которые отжигают не по-детски.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
17 бывших, про которых вспоминаешь и думаешь: «Как здорово, что мы расстались!»
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
4 месяца назад
14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель
15 человек честно рассказали о том, как столкнулись с изменой в отношениях
Истории
11 месяцев назад
14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим
Культура
1 год назад
15 историй, прочитав которые можно подумать: «Вот внезапно-то как»
17 семей, чье утро начинается не с кофе, а с хорошей порции юмора
Семья
4 года назад
15+ историй о людях, мелочность которых порой шокирует
Народное творчество
1 год назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
4 месяца назад
20+ человек, которые сумели превратить встречу с наглецами в яркую историю
Народное творчество
6 месяцев назад
20+ случаев на праздниках, после которых торжество не забудешь, даже если очень захочется
Истории
7 месяцев назад