Как изменились 15 ярких киношных дуэтов из фильмов нашей юности

Кино
3 часа назад

Старое кино — это больше, чем просто истории на пленке. Эти фильмы стали частью нашей жизни, подарили любимых героев и сцены, которые мы можем пересматривать бесконечно. Давайте окунемся в прошлое и посмотрим, как за эти годы изменились актеры из кинопар, сделавшие культовые картины бессмертными.

Джек и Энни — «Скорость»

© Speed / Twentieth Century Fox and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Киану Ривз и Сандра Буллок

Форрест и Дженни — «Форрест Гамп»

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News
НибаньтиКрипто
6 часов назад

Кстати, кто-нибудь знает был ли ВИЧ у их сына? Меня всегда тревожил этот момент. Ведь Дженни от чего-то подобного умерла. Да и Форесту бы провериться

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Том Хэнкс и Робин Райт

Эйс Вентура и лейтенант Луис Эйнхорн — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

© Ace Ventura: Pet Detective / Warner Bros. and co-producers, Invision/Invision/East News, Courtesy Everett Collection / East News

Джим Керри и Шон Янг

Селин и Джесси — «Перед рассветом»

Жюли Дельпи и Итан Хоук

Том Сандерс и Мередит Джонсон — «Разоблачение»

EAST NEWS/, B4859 / Avalon/Photoshot/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Майкл Дуглас и Деми Мур

Элис и Майкл — «Когда мужчина любит женщину»

Мэг Райан и Энди Гарсиа

Сьюзен Перриш и Джо Блэк — «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Клэр Форлани и Брэд Питт

Поль и Нелли — «Ад»

© L'enfer / MK2 Productions and co-producers, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар

Питер и Фейт — «Только ты»

© Only You / TriStar Pictures and co-producers, Charles Sykes/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Роберт Дауни-младший и Мариса Томей

Хелен и Гарри — «Правдивая ложь»

Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер

Ла Моль и Марго — «Королева Марго»

© La reine Margot / Renn Productions and co-producers, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News, Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Венсан Перес и Изабель Аджани

Дороти Бойд и Джерри Магуайер — «Джерри Магуайер»

Рене Зеллвегер и Том Круз

Чарльз и Керри — «Четыре свадьбы и одни похороны»

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, Scott Garfitt/Invision/East News, ktla@broadimage.com/Broad Image/East News

Хью Грант и Энди Макдауэлл

Дэвид и Мюриэл — «Свадьба Мюриэл»

EAST NEWS/, © Queen of Oz / Lingo Pictures and co-producers, Manoli Figetakis/Everett Collection / East News

Дэниел Лапэйн и Тони Коллетт

Мия и Винсент — «Криминальное чтиво»

© Pulp Fiction / Miramax and co-producers, Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News, Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press / East News

Ума Турман и Джон Траволта

А здесь вы найдете 20+ актеров, которые воссоединились с напарниками спустя много лет после завершения съемок.

Фото на превью Universal Cinema Magazine / YouTube, Before Sunrise / Castle Rock Entertainment, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
8 часов назад

Все взрослеют по-разному. Есть просто очень красиво стареющие люди, это генетика. Есть женщины, выбравшие пластику... А есть НЕУДАЧНЫЕ ФОТО, которые нам регулярно подсовывает Adme.

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