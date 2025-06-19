Как изменились 15 ярких киношных дуэтов из фильмов нашей юности
Старое кино — это больше, чем просто истории на пленке. Эти фильмы стали частью нашей жизни, подарили любимых героев и сцены, которые мы можем пересматривать бесконечно. Давайте окунемся в прошлое и посмотрим, как за эти годы изменились актеры из кинопар, сделавшие культовые картины бессмертными.
Джек и Энни — «Скорость»
Киану Ривз и Сандра Буллок
Форрест и Дженни — «Форрест Гамп»
Кстати, кто-нибудь знает был ли ВИЧ у их сына? Меня всегда тревожил этот момент. Ведь Дженни от чего-то подобного умерла. Да и Форесту бы провериться
Том Хэнкс и Робин Райт
Эйс Вентура и лейтенант Луис Эйнхорн — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Джим Керри и Шон Янг
Селин и Джесси — «Перед рассветом»
Жюли Дельпи и Итан Хоук
Том Сандерс и Мередит Джонсон — «Разоблачение»
Майкл Дуглас и Деми Мур
Элис и Майкл — «Когда мужчина любит женщину»
Мэг Райан и Энди Гарсиа
Сьюзен Перриш и Джо Блэк — «Знакомьтесь, Джо Блэк»
Клэр Форлани и Брэд Питт
Поль и Нелли — «Ад»
Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар
Питер и Фейт — «Только ты»
Роберт Дауни-младший и Мариса Томей
Хелен и Гарри — «Правдивая ложь»
Тоже крутейшие оба). Фильм несравненно забавный. Обожаю сцену стриптиза
Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер
Ла Моль и Марго — «Королева Марго»
Эти люди олицетворение французского шарма и шика. Бывает же такая красота
Венсан Перес и Изабель Аджани
Дороти Бойд и Джерри Магуайер — «Джерри Магуайер»
Хорошие оба, я бы только фотографию Рене с открытыми глазами предпочла)))
Рене Зеллвегер и Том Круз
Чарльз и Керри — «Четыре свадьбы и одни похороны»
Хью Грант и Энди Макдауэлл
Дэвид и Мюриэл — «Свадьба Мюриэл»
Люблю актрис, получивших признание в зрелом возрасте благодаря таланту. Коллетт звезда и талант
Дэниел Лапэйн и Тони Коллетт
Мия и Винсент — «Криминальное чтиво»
Траволта молодец! Adme!Зачем дурную фотографию Умы разместили?
Ума Турман и Джон Траволта
А здесь вы найдете 20+ актеров, которые воссоединились с напарниками спустя много лет после завершения съемок.
Комментарии
Все взрослеют по-разному. Есть просто очень красиво стареющие люди, это генетика. Есть женщины, выбравшие пластику... А есть НЕУДАЧНЫЕ ФОТО, которые нам регулярно подсовывает Adme.