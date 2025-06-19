Как изменились 15 ярких киношных дуэтов из фильмов нашей юности

Старое кино — это больше, чем просто истории на пленке. Эти фильмы стали частью нашей жизни, подарили любимых героев и сцены, которые мы можем пересматривать бесконечно. Давайте окунемся в прошлое и посмотрим, как за эти годы изменились актеры из кинопар, сделавшие культовые картины бессмертными.