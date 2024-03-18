18 актеров, которые на публике сама скромность, а на экране — бушующий вулкан

Кино
31 минута назад

Какая женщина не мечтает посмотреть на любимого актера без футболки? Хорошо, что сегодня, благодаря кинематографу, у нас у всех есть такая возможность. И на экране можно увидеть без одежды даже самых скромных голливудских красавчиков.

Дэниел Рэдклифф

Danny Moloshok / Invision / AP / East News, © Miracle Workers / Broadway Video and co-producers
O_о
3 дня назад

Да что ж он какой бугристый-то?😢
Я б взяла эту сцену

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Даниэль Рэдклифф давно уже не «мальчик, который выжил». Его фильмография полна достойных картин, которые доказывают, что он не актер одной роли.

Йен Сомерхолдер

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, © The Vampire Diaries / Outerbanks Entertainment and co-producers

Зак Эфрон

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, © Baywatch / Paramount Pictures and co-producers

Крис Прэтт

Том Харди

Invision / Invision / East News, © Warrior / Lions Gate Films and co-producers

Остин Батлер

Том Хиддлстон

Джуд Лоу

O_о
3 дня назад

Первый в подборке, кого покормить не забыли

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Джеймс Макэвой

WENN.com / agefotostock / East News, © Glass / Universal Pictures and co-producers

Киллиан Мерфи

O_о
3 дня назад

Меня с этого Пиноккио мороз продирает... Вроде, по отдельности всё красиво, а вместе жутковато.

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Несмотря на колоссальную популярность, Киллиан Мерфи один из самых скромных современных актеров. Он не любит социальные сети и стесняется своих гонораров.

Дженсен Эклс

Джейсон Момоа

ktla / Broadimage / Broad Image / East News, © Aquaman / Warner Bros. and co-producers

Райан Гослинг

Invision / Invision / East News, © Crazy, Stupid, Love. / Carousel Productions

Крис Эванс

Александр Скарсгард

Киану Ривз

Priscilla Grant/Everett Collection / East News, © Little Buddha / CiBy 2000 and co-producers

Почти ни одна статья о Киану Ривзе не обходится без упоминания того, что он главный милашка всего Голливуда. И это звание абсолютно заслужено.

Вигго Мортенсен

O_о
3 дня назад

Не знаю, в плаще и доспехах он сексапильнее

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Тимоти Шаламе

Фото на превью Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Little Buddha / CiBy 2000 and co-producers, Dune: Part One / Warner Bros. and co-producers

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