18 актеров, которые на публике сама скромность, а на экране — бушующий вулкан
Какая женщина не мечтает посмотреть на любимого актера без футболки? Хорошо, что сегодня, благодаря кинематографу, у нас у всех есть такая возможность. И на экране можно увидеть без одежды даже самых скромных голливудских красавчиков.
Дэниел Рэдклифф
Даниэль Рэдклифф давно уже не «мальчик, который выжил». Его фильмография полна достойных картин, которые доказывают, что он не актер одной роли.
Йен Сомерхолдер
Зак Эфрон
Крис Прэтт
Том Харди
Остин Батлер
Том Хиддлстон
Джуд Лоу
Джеймс Макэвой
Киллиан Мерфи
Меня с этого Пиноккио мороз продирает... Вроде, по отдельности всё красиво, а вместе жутковато.
Несмотря на колоссальную популярность, Киллиан Мерфи один из самых скромных современных актеров. Он не любит социальные сети и стесняется своих гонораров.
Дженсен Эклс
Джейсон Момоа
Райан Гослинг
Крис Эванс
Александр Скарсгард
Киану Ривз
Почти ни одна статья о Киану Ривзе не обходится без упоминания того, что он главный милашка всего Голливуда. И это звание абсолютно заслужено.
Да что ж он какой бугристый-то?😢
Я б взяла эту сцену