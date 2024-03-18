18 актеров, которые на публике сама скромность, а на экране — бушующий вулкан

Какая женщина не мечтает посмотреть на любимого актера без футболки? Хорошо, что сегодня, благодаря кинематографу, у нас у всех есть такая возможность. И на экране можно увидеть без одежды даже самых скромных голливудских красавчиков.

Дэниел Рэдклифф

, © Miracle Workers / Broadway Video and co-producers Danny Moloshok / Invision / AP / East News

Даниэль Рэдклифф давно уже не «мальчик, который выжил». Его фильмография полна достойных картин, которые доказывают, что он не актер одной роли.

Йен Сомерхолдер

, © The Vampire Diaries / Outerbanks Entertainment and co-producers Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Зак Эфрон

, © Baywatch / Paramount Pictures and co-producers Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Крис Прэтт

Том Харди

, © Warrior / Lions Gate Films and co-producers Invision / Invision / East News

Остин Батлер

, © The Shannara Chronicles / Music Television (MTV) and co-producers Paul A. Hebert / Invision / AP / East News

Том Хиддлстон

, © The Night Manager / The Ink Factory and co-producers MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джуд Лоу

Джеймс Макэвой

Киллиан Мерфи

Несмотря на колоссальную популярность, Киллиан Мерфи один из самых скромных современных актеров. Он не любит социальные сети и стесняется своих гонораров.

Дженсен Эклс

, © Supernatural / Warner Bros. Television and co-producers RW / Associated Press / East News

Джейсон Момоа

, © Aquaman / Warner Bros. and co-producers ktla / Broadimage / Broad Image / East News

Райан Гослинг

Крис Эванс

, © 4: Rise of the Silver Surfer / Twentieth Century Fox and co-producers ANGELA WEISS / AFP / East News

Александр Скарсгард

, © The Legend of Tarzan / Warner Bros. and co-producers ANGELA WEISS / AFP / East News

Киану Ривз

, © Little Buddha / CiBy 2000 and co-producers Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Почти ни одна статья о Киану Ривзе не обходится без упоминания того, что он главный милашка всего Голливуда. И это звание абсолютно заслужено.

Вигго Мортенсен