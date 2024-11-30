20+ человек, которые думали, что не любят животных, а потом их сердца похитили котики с собачками

Каждый хотя бы раз слышал хоть от одного из своих родственников что-то в духе: «Никаких животных в доме!» Но стоит пушистому проказнику появиться в семье, как даже самые упрямые скептики начинают угощать его вкусностями и устраивать для него уютные лежанки. Люди в этой статье прямое доказательство этого удивительного явления.

«Завел собаку, мамуля выдала: „Не хочу, чтобы эта крысоподобная штукенция жила рядом“ И что вы думаете? Теперь у этих двоих одинаковые свитера»

«Еще год назад я считал, что кошки злые и не хотел их заводить. Сейчас я передумал»

«У моих родителей всегда были собаки, а кошек отец не любил. Но сначала они подобрали одного котенка, потом — второго. И посмотрите на папу сейчас»

«Моя мама, которая никогда не любила кошек, держит на руках кота, который недолюбливает почти всех вокруг»

«В четверг завели котенка. Муж говорил, что контактировать с ним не собирается. Посмотрите, как они дремлют вместе каждый день»

«Он сказал, что не любит кошек»

Она не хотела заводить кота из-за шерсти, а теперь они каждый день обнимаются!

«Он сказал, что не сможет полюбить еще одного кота после того, как наш последний сбежал и пропал. Архимед изменил его мнение»

«У меня аллергия, и я не хотел домашних питомцев. Моя девушка подкупила меня пиццей»

«Мой муж был против кошек. На то, чтобы передумать, ему хватило две недели»

От «Я не хочу кота» до «Может быть, нам стоит вместе проверить электронную почту?»

Угадайте, кто говорил, что не хочет кота

«Он был категорически против того, чтобы я заводил животных, но каждый день приходить ко мне домой, чтобы нянчиться с котятами»

«Она говорила: „Я не хочу, чтобы кошка заходила в мою комнату, залезала на кровать или трогала мои вещи“»

Еще один человек, который не хотел домашнее животное

«Папа говорил, что в его дома домашних животных не будет. Также папа:»

«Она говорила, что кошка дома ей не нужна. Теерь они спят вместе»

«Жена считала, что она собачница. Но теперь она спит в обнимку с кошкой»

«Папа был категорически против того, чтобы в доме появился кот. Но кот появился. И теперь папа изменил свою точку зрения»

«Как же моя мама была против кота! Аж до скандала. Я втихую принес домой котенка прямо в кулаке — только башня с ушами торчала»

«Так мама его в кармане халата носила, кормила с рук, а сначала вообще из пипетки. А когда я квартиру снял и хотел с котом переехать, она просто-напросто отказалась мне его отдавать. Да и кот, продажная рожа, тоже не очень рвался: тут с рук кормят и в попу целуют, а там — кто его знает».

«Свекор всегда говорил: „Коты — скоты!“ Пока не встретил Василису. Эта кошечка прошла за ним 1,5 км и украла сердце папы мужа»

Anna Gavrilova 23 часа назад Ооо, в 3 утра, когда повышенная тыгыдычность - они скоты вне зависимости от пола. И в полседьмого - "задай скотине корма". - - Ответить

«Теперь он шутит: «Коты — скоты, а кошечки — хорошечки!»

«Папа говорил, что если я принесу в дом котенка — собака непременно съест его. Сегодня он прислал мне это»