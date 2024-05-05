16 котеек, которые выглядят как пушистые ангелочки, а сами чертяги с вилами

Фотоподборки
1 час назад

Каждый котик — индивидуальность. Порой скрыть темперамент за милой мордочкой и пушистым хвостом невозможно. И хорошо, ведь такие кадры ни капельки не злят, а только дарят улыбку до ушей.

«Моя маленькая пчелка»

«Я вешаю полотенца, чтобы кошки не лежали на них»

«Отвлеклась на две секунды»

«Этот оболтус решил прыгнуть в стиральную машину с моющим средством. А теперь недоволен, что пришлось смывать мыло»

«У него есть своя кровать, но он предпочитает стиральную машину»

«Не может решить, с какого цветочка начать»

BobikBoris34
1 час назад

Там еще и так завораживающе стоят вазочки на полочке повыше, так и просят, чтоб их чья-то пушистая лапа на пол столкнула😹

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«Я часто вижу его в таком виде»

Хорь
1 час назад

Как для мема "Просто берешь - и делаешь. Берешь - и делаешь"

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«Этот негодник перекусил интернет-кабель во время моего онлайн-собеседования»

Переполох у ветеринара

Кот и добыча

«Дочь спасла этого котейку от шторма. Просто посмотрите на второе фото!»

«Мама купила эту кровать для полосатой кошки. Да, места хватило бы на двоих»

«Почему этот чувак валяется так, будто это только его ковер?»

«Пошел за водой и вот что увидел, когда вернулся»

«Думаю, ты и без кофе обойдешься»

«Я только что отдал ветеринару 200 фунтов, потому что кот все время орал. Он худел, хотя постоянно был голодный. Оказалось, ему не нравилась еда, которую мы давали»

А еще коты и кошки — это жидкость, которая заполняет любые формы. Если есть сомнения в правдивости этого факта, можно изучить фотодоказательства.

Фото на превью bewenched / Reddit

Комментарии

Уведомления
Bazzzay.free
13 минут назад

- Жена сказала , что у нас теперь живёт черепаха.... Какая-то она странная .... Но мы её все равно любим.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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