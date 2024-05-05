16 котеек, которые выглядят как пушистые ангелочки, а сами чертяги с вилами
Фотоподборки
1 час назад
Каждый котик — индивидуальность. Порой скрыть темперамент за милой мордочкой и пушистым хвостом невозможно. И хорошо, ведь такие кадры ни капельки не злят, а только дарят улыбку до ушей.
«Моя маленькая пчелка»
- Он словно говорит: «Ну все, твоим тапкам конец!» © Baby-cabbages / Reddit
«Я вешаю полотенца, чтобы кошки не лежали на них»
«Отвлеклась на две секунды»
«Этот оболтус решил прыгнуть в стиральную машину с моющим средством. А теперь недоволен, что пришлось смывать мыло»
«У него есть своя кровать, но он предпочитает стиральную машину»
«Не может решить, с какого цветочка начать»
Там еще и так завораживающе стоят вазочки на полочке повыше, так и просят, чтоб их чья-то пушистая лапа на пол столкнула😹
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Ответить
«Я часто вижу его в таком виде»
«Этот негодник перекусил интернет-кабель во время моего онлайн-собеседования»
Переполох у ветеринара
Кот и добыча
- Мне нравится, как он держит лапами свой бутерброд! © adriana421 / Reddit
«Дочь спасла этого котейку от шторма. Просто посмотрите на второе фото!»
- Он как бы говорит: «Не трожь меня, или пожалеешь!» © Capn*****Eater / Reddit
«Мама купила эту кровать для полосатой кошки. Да, места хватило бы на двоих»
«Почему этот чувак валяется так, будто это только его ковер?»
«Пошел за водой и вот что увидел, когда вернулся»
«Думаю, ты и без кофе обойдешься»
«Я только что отдал ветеринару 200 фунтов, потому что кот все время орал. Он худел, хотя постоянно был голодный. Оказалось, ему не нравилась еда, которую мы давали»
А еще коты и кошки — это жидкость, которая заполняет любые формы. Если есть сомнения в правдивости этого факта, можно изучить фотодоказательства.
Фото на превью bewenched / Reddit
Комментарии
Уведомления
- Жена сказала , что у нас теперь живёт черепаха.... Какая-то она странная .... Но мы её все равно любим.
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