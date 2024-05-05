16 котеек, которые выглядят как пушистые ангелочки, а сами чертяги с вилами

Каждый котик — индивидуальность. Порой скрыть темперамент за милой мордочкой и пушистым хвостом невозможно. И хорошо, ведь такие кадры ни капельки не злят, а только дарят улыбку до ушей.



«Моя маленькая пчелка»

Он словно говорит: «Ну все, твоим тапкам конец!» © Baby-cabbages / Reddit

«Я вешаю полотенца, чтобы кошки не лежали на них»

«Отвлеклась на две секунды»

«Этот оболтус решил прыгнуть в стиральную машину с моющим средством. А теперь недоволен, что пришлось смывать мыло»

«У него есть своя кровать, но он предпочитает стиральную машину»

«Не может решить, с какого цветочка начать»

«Я часто вижу его в таком виде»

«Этот негодник перекусил интернет-кабель во время моего онлайн-собеседования»

Переполох у ветеринара

Кот и добыча

Мне нравится, как он держит лапами свой бутерброд! © adriana421 / Reddit

«Дочь спасла этого котейку от шторма. Просто посмотрите на второе фото!»

Он как бы говорит: «Не трожь меня, или пожалеешь!» © Capn*****Eater / Reddit

«Мама купила эту кровать для полосатой кошки. Да, места хватило бы на двоих»

«Почему этот чувак валяется так, будто это только его ковер?»

«Пошел за водой и вот что увидел, когда вернулся»

«Думаю, ты и без кофе обойдешься»

«Я только что отдал ветеринару 200 фунтов, потому что кот все время орал. Он худел, хотя постоянно был голодный. Оказалось, ему не нравилась еда, которую мы давали»