12 случаев, когда дизайнеры дружно забили на логику
Фотоподборки
2 часа назад
Дизайнеры незаметно влияют на реальность, стремясь сделать бытовые вещи красивее и удобнее, и с каждым годом изобретают все новые и новые способы сделать мир лучше. Но не всегда это так. Мы собрали для вас примеры того, как неудачный дизайн усложняет людям жизнь.
Хм... Вот тут точно неудачный дизайн мешает комфортной жизни
«Нажмите „1“ для вестибюля, „L“ для конференц-зала — кажется, все логично»
«В моем местном скейт-парке поверх каждой рампы установлена губчатая подкладка»
«Я не могу зарядить телефон, если переключатель не включен, но переключатель также включает лампу»
Скрытая опасность лампы-ананаса
«Мне потребовался год, чтобы найти выключатель для вентилятора в ванной»
Бассейн фонтана возле ТЦ слишком мал, из-за чего там легко поскользнуться
«Зацените туалет в моем универе»
- Дизайнер хоть что-то слышал о личных границах? © Wonderful_Store7793 / Reddit
«Друг провел рум-тур по арендованному жилью. Вот какой у него вход в ванную»
- Два слова: «Ужас» и «Нет». © Puzzled_Mirror_4510 / Reddit
Не волнуйтесь, никому никогда не придется ничего класть на этот стол
Душ без стеклянной панели, чистый хаос из брызг
«Комбинация, которую никто никогда не хотел. Настолько ужасно, что пришлось запостить»
Фото на превью Kitchen_Length_8273 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 бывших, про которых вспоминаешь и думаешь: «Как здорово, что мы расстались!»
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
4 месяца назад
14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель
15 человек честно рассказали о том, как столкнулись с изменой в отношениях
Истории
11 месяцев назад
14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим
Культура
1 год назад
15 историй, прочитав которые можно подумать: «Вот внезапно-то как»
17 семей, чье утро начинается не с кофе, а с хорошей порции юмора
Семья
4 года назад
15+ историй о людях, мелочность которых порой шокирует
Народное творчество
1 год назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
4 месяца назад
20+ человек, которые сумели превратить встречу с наглецами в яркую историю
Народное творчество
6 месяцев назад
20+ случаев на праздниках, после которых торжество не забудешь, даже если очень захочется
Истории
7 месяцев назад