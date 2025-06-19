12 случаев, когда дизайнеры дружно забили на логику

Фотоподборки
2 часа назад

Дизайнеры незаметно влияют на реальность, стремясь сделать бытовые вещи красивее и удобнее, и с каждым годом изобретают все новые и новые способы сделать мир лучше. Но не всегда это так. Мы собрали для вас примеры того, как неудачный дизайн усложняет людям жизнь.

Хм... Вот тут точно неудачный дизайн мешает комфортной жизни

«Нажмите „1“ для вестибюля, „L“ для конференц-зала — кажется, все логично»

«В моем местном скейт-парке поверх каждой рампы установлена губчатая подкладка»

«Я не могу зарядить телефон, если переключатель не включен, но переключатель также включает лампу»

Скрытая опасность лампы-ананаса

«Мне потребовался год, чтобы найти выключатель для вентилятора в ванной»

Бассейн фонтана возле ТЦ слишком мал, из-за чего там легко поскользнуться

«Зацените туалет в моем универе»

«Друг провел рум-тур по арендованному жилью. Вот какой у него вход в ванную»

Не волнуйтесь, никому никогда не придется ничего класть на этот стол

Svetlana
1 час назад

Мужик с ноутом заколебал. Купи другой стол, с другим функционалом.

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Душ без стеклянной панели, чистый хаос из брызг

«Комбинация, которую никто никогда не хотел. Настолько ужасно, что пришлось запостить»

Когда дизайн не помогает выполнять свою главную функцию, то встает вопрос, конечно, о банальной логике. Неудачный дизайн может ставить в тупик даже тех, кто многое в жизни повидал. А вот еще примеры того, когда дизайнеры много думали о красоте, но совсем забыли о функциональности.

Фото на превью Kitchen_Length_8273 / Reddit

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