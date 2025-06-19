12 случаев, когда дизайнеры дружно забили на логику

Когда дизайн не помогает выполнять свою главную функцию, то встает вопрос, конечно, о банальной логике. Неудачный дизайн может ставить в тупик даже тех, кто многое в жизни повидал. А вот еще примеры того, когда дизайнеры много думали о красоте, но совсем забыли о функциональности.