"У котов есть вкус. Если кот дерёт обои - значит, дерьмо ваши обои"
20+ питомцев, которых поймали с поличным, но им хоть бы хны
Каждому хозяину знаком этот момент: стоишь посреди разгрома и видишь виновника, который делает вид, что он просто случайно проходил мимо. Эти пушистые артисты не умеют краснеть и оправдываться — зато блестяще играют роль «невинной жертвы обстоятельств». Мы нашли фотографии героев, которых застали на месте шалости, но смущения в их глазах вы не увидите. Только гордость, самоуверенность и полное отсутствие чувства вины.
«Купила ошейник с трекером кошке, которую подкармливаю. Написала на нем свой номер и отправила гулять»
«Не прошло и часа, как мне позвонил какой-то мужик и заявил, что они подобрали ее уже много лет назад и даже отвезли к ветеринару и чипировали. Я в свою очередь рассказала, что эту кошечку знаю с рождения — она жила у соседей и те бросили ее при переезде и я взялась за ней тогда присматривать. Она ночует у нас и почти весь день тусит с нами, а к нему, похоже, шастает по утрам, когда мы ее выпускаем погулять».
«Поймали его на „горячем“»
«Каждый раз, когда я снимаю тапочки, кто-то мусолит их до тех пор, пока не обслюнявит до конца»
«Пришлось сломя голову бежать с работы домой, потому что кое-кто мохнатый устроил мужу знатную подставу»
«Собачка не только подперла дверь спальни, но и при любой попытке ее подвинуть начинала верещать так, будто ей что-то прищемили. Стоило мне войти в квартиру, как она вскочила и поскакала как ни в чем не бывало.»
«Он уже не первый раз это делает»
«Я и отошел-то всего на 30 секунд»
- Судя по его взгляду — ты следующий! © MiuMia_ / Reddit
«Думаю, ему не нравится твой выбор штор»
«Я пил ваш кофе! Да с чего вы это взяли?»
«Она знает, что ей нельзя забираться на стол, но ведь не может быть незаконным сидеть как человек и вежливо протягивать лапку к еде?»
«Они утверждают, что ничего не делали. Оно как-то само»
«Она была так горда. Когда мы обнаружили это, она подошла и легла посередине!»
«С возрастом она уже не грызет шнуры так часто, но на всякий случай я купила защитные чехлы буквально для всех своих шнуров»
«Сначала Майло ведет себя подозрительно тихо, а потом спускается с новым ожерельем, то есть крышкой от мусорного ведра в ванной»
«Какая наглость. Я все равно съел все до крошки. Что такое щепотка кошачьей шерсти в моем рационе?»
Интересно, кто же это сделал?
Он просто искал сокровище
«Похоже на нашей пирушке что-то пошло не так»
- В его глазах нет ни капли вины. © zyzzogeton / Reddit
«Вчера я вернулся домой поздно и обнаружил, что кто-то был слишком любопытен и попал в неловкое положение»
«Он застрял, когда автоматическая дверь нашего курятника закрылась с заходом солнца».
«О нет, моя картошечка!»
«Так вот куда подевался мой лифчик»
«Кот решил столкнуть мой ужин с плиты»
И кот такой: «Я просто буду смеяться, потому что не я буду это убирать»
«Мой кот разорвал коробку с рисом, не нашел того, что искал, и разорвал вторую коробку»
«Он был зол, что не мог съесть мороженое, поэтому решил испортить коробку с ним»
«Я услышала грохот в соседней комнате, побежала туда — и вот что увидела»
«Грохнул мою копилку. Интересно, что ему срочно понадобилось купить»
У меня кот (в попытке своровать мясо из супа) устроил пожар на кухне. Хороший такой пожар, качественный. Два пожарных расчёта тушить прибыло.