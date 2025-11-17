20+ питомцев, которых поймали с поличным, но им хоть бы хны

«Не прошло и часа, как мне позвонил какой-то мужик и заявил, что они подобрали ее уже много лет назад и даже отвезли к ветеринару и чипировали. Я в свою очередь рассказала, что эту кошечку знаю с рождения — она жила у соседей и те бросили ее при переезде и я взялась за ней тогда присматривать. Она ночует у нас и почти весь день тусит с нами, а к нему, похоже, шастает по утрам, когда мы ее выпускаем погулять».