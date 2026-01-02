16 воспоминаний, которые вернут вас в то время, когда елки были большими, а мир — простым

Когда-то Новый год был не просто праздником, а настоящим приключением: костюмы «из того, что нашли», столы, что ломились под салатами, и праздник, который никто не пытался сделать «идеальным». И пусть фото тех лет слегка размытые, именно в них — живые эмоции и неподдельная радость. Эти истории вернут то самое ощущение детства, которого иногда так не хватает.