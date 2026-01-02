Долго - класса до второго?) и я, и сын верили в деда Мороза лет до 11 😄.
Потому что родители каждый год устраивали мне настоящее чудо, а мы с мужем делали то же самое для нашего сына 🤗.
До сих пор новый год - мой самый любимый праздник 💔
16 воспоминаний, которые вернут вас в то время, когда елки были большими, а мир — простым
Когда-то Новый год был не просто праздником, а настоящим приключением: костюмы «из того, что нашли», столы, что ломились под салатами, и праздник, который никто не пытался сделать «идеальным». И пусть фото тех лет слегка размытые, именно в них — живые эмоции и неподдельная радость. Эти истории вернут то самое ощущение детства, которого иногда так не хватает.
- Мой младший братишка долго верил в Деда Мороза, класса до второго, наверно. Мама до сих пор хранит его письма с желаниями для него. Я как старшая сестра всегда помогала находить его хотелки. Иногда он и для меня просил подарки у Деда Мороза. Помню, он даже с одноклассниками спорил о его существовании, упорно доказывая, что он существует. И не забуду, как он порезал москитную сетку. На вопрос: «Зачем?!» — ответил: «А как же Дед Мороз домой попадет и подарок положит под елку?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Сын весь год вел себя, мягко говоря, не очень хорошо. Шкодничал в школе и очень часто меня не слушался. Перед Новым годом попросил меня отправить его письмо для деда Мороза. Читаю письмо, а там: «Дорогой дедушка Мороз, в этом году я просто вел себя не очень хорошо, даже достаточно плохо. Я пойму, если ты не захочешь принести мне подарки, но хочу попросить тебя, если можно, сделать так, чтобы мама не очень злилась на меня и поменьше ругала. А в Новом году я постараюсь вести себя намного лучше! Спасибо!» Праздники подходят к своему завершению... И, конечно же, мой сынок не остался без подарков от дедушки. Хочется верить, что сдержит свое обещание насчет поведения, но даже если и нет — пускай дети подольше верят в новогоднее чудо. © Мамдаринка / VK
- Я всегда думала, что «мордой в салат» на Новый год ложатся только в фильмах или анекдотах. Была уверена, что в своей жизни я такого никогда не увижу. Но тут мы с парнем праздновали у меня на квартире Новый год. Полный стол еды, бенгальские огни. Мы прекрасно провели вечер и ночь, оставили всю еду на столе и ушли спать. Утром просыпаюсь раньше всех, прохожу через комнату, где была вся еда на столе и вижу ту самую морду в оливье! Наш наглый кот впервые позволил себе так обнаглеть и залезть в салат! Еще и уснуть там! © Не все поймут / VK
«Когда до сих пор хранишь в коробке детство»
Долго - класса до второго?) и я, и сын верили в деда Мороза лет до 11 😄.
- Родители дарили мне подарки оригинально: отправляли в другую комнату, чтобы дед Мороз через форточку успел закинуть подарок. Но однажды я проснулся раньше всех. Пошел к елке — форточка приоткрыта, а снаружи висит авоська с салом! Бужу отца и такой говорю ему: «Бать, походу, дед Мороз еще подарок один забыл принести, он его повесил за окном у форточки». Отец ничего не понимает. Встает и смотрит, а потом долго смеется. Когда я спал, заходили соседи и принесли сало, а поскольку морозилка была вся в пельменях, родители, недолго думая, повесили его за окно на форточку, ибо на улице мороз. Все мне объяснили, я все понял и потом подумал: «Ну да, чего это я подумал на деда Мороза, он такую ерунду точно мне не подарил бы». © SantaRabanoLoco / Pikabu
- У нашей группы есть обычай — перед новогодними праздниками каждый выбирает преподавателя и дарит ему подарок. Есть у нас очень строгая учительница, за все время пока у нас есть эта традиция, ее никто не выбирал. Я решил, что, возможно, не такая уж она злая и тоже заслуживает право на новогоднее чудо. Поэтому я выбрал ей подарок и подарил. Сначала она не поняла, что это такое, а потом расплакалась. Оказалось, что у нее уже нет родственников, да и подруг тоже. А последний подарок хоть на какой-нибудь праздник, она последний раз получала больше 10 лет назад. Новый Год — это время для чудес. © Не все поймут / VK
- 31 декабря, 23:55. Забегает мужчина: «Все закрыто! Вы последняя надежда! У дочки день рождения 1 января, а я забыл купить свечи на торт!» Нашли свечи. Он чуть не плакал от счастья. © g.shestakova
«Елочные игрушки — всего лишь хрупкое стекло, а сколько в нем воспоминаний»
- Бабушка моя работала с утра до вечера и оставляла дочек с нянькой, а няня была злюка. Маме тогда было лет 5, а ее сестре года 3. Навели они бардак в комнате, и нянька их отругала: «Чтоб все убрали! Приду проверю! Чтоб все блестело!» Ну что же, пожелание взрослого — закон. Они нашли в коробке, где лежали новогодние игрушки, слюду и везде-везде ей посыпали, а она ну очень приставучая. Блестит? Блестит! Няня так и не пришла, но вернулась с работы бабушка. И она даже не ругала дочек и лишь восхищалась: «Ой как чисто! Ой как блестит!» © Мандаринка / VK
- 11 класс, курсы английского и новогодняя сценка. Весь год ко мне проявлял знаки внимания мальчик в группе, учительница создала условия для его признания в любви. И в момент, когда мы играли влюбленную пару, он решил этот сценарий воплотить в реальность. Написал на доске «I love you», упал на колени и стал обнимать. Неловко было, но песня запомнилась мне и моим подругам на многие года © ekaterina.smirnova.marketing
- В прошлом году сын сестры подошел и поздравил меня со старым Новым годом. Я говорю: «Спасибо. А теперь пойди еще маму с папой поздравь», на что он ответил: «Не буду, только тебя поздравлю». Я сначала не понял, а потом оказалось, что он думал, что старый Новый год — это Новый год для старых... А мне ведь было только 34. © Не все поймут / VK
«Вечеринка в честь Нового года у одноклассника»
- Одноклассник работал в банке и ему понравилась коллега из соседнего отдела. Начали встречаться, пригласил домой, а в углу стояла елка с Нового года, осыпалась под гирляндами. Он объяснил, что хотелось, чтобы праздник не кончался, вот и не убирал. Уже 10 лет женаты, две дочери. На мой вопрос: «Настя, а ты не думала, что неубранная в августе елка — признак лени?» ответила: «Нет, подумала, что он веселый». © alex_panov_wro
- Приехала к бабушке в гости перед Новым годом. Она хотела праздновать одна, поэтому я решила ее поддержать. И вот у бабушки в квартире случился парадокс. Приехала голодная внучка, а в холодильнике полно еды, которую нельзя трогать ровно к Новому году. Как думаете, кто же все-таки победил? Победила бабушкина забота! Она впервые в жизни нарушила правило «еды-недотроги» ради меня, накормила как следует, все заготовки из холодильника мне достала! Вот это я понимаю, бабушкина любовь! © Не все поймут / VK
- В детстве, где-то в 3 классе, был конкурс плюшевых игрушек на елку, которых нужно сшить самим. Помню, как мама купила дорогущей ткани для дракончика (был год дракона), потом ко всему этому ниток разных, глазиков и тд. Помню, как я помогала шить (ну как помогала, пыталась, в основном сонная сидела с мамой, болтала обо всем). И наутро я увидела прекрасного большого дракона, красивого такого. Помню, как плакала, не хотела отдавать его в школу, но пришлось. В школе дали грамоту, за самую красивую игрушку, но это мало утешало. А в Новый год мама приносит мне маленького плюшевого дракона, рассказав историю, что этот дракончик — это ребенок того большого дракона, которого мы шили. Это было такое новогоднее чудо. До сих пор эта игрушка со мной, сидит на полке, уже немного застиранная, местами порванная, но такая любимая. © Карамель / VK
«Одно новогоднее фото»
Новый год, самый любимый праздник. Есть у него особая аура, хочется верить в чудо, загадывать желания и надеяться на лучшее в новом году. 🤗
Всех с наступающим Новым годом! 🎄🎇
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Хочется поздравить всех вас с наступающим Новым годом 🙏🏻. Давайте в новом году будем добрее друг к другу, будем верить в чудо, любить и радоваться жизни 😊. А еще будем принимать чужое мнение, даже если оно отличается от нашего... ☝🏻🤭
Будьте здоровы и счастливы, всех обнимаю 🥰.
Ура! 🍾