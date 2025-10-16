17 фотографий, которые поймут только владельцы больших собак

3 часа назад
17 фотографий, которые поймут только владельцы больших собак

Если вы думаете, что огромная собака в доме — это проблема, вы ошибаетесь. Это не проблема. Это целый образ жизни. Вы больше не принадлежите себе. Вы принадлежите ей. Несмотря на все причуды, они — верные и надежные друзья, которые никогда не предадут. Песики всегда будут рядом, будут любить вас и ваших близких, и будут готовы защитить, если потребуется.

«Нашей „болонке“ всего 11 месяцев»

«Я просто в истерике от этого фото»

«Моя почти 80-киллограмовая „карманная“ собачка»

Наталия
2 часа назад

80-киЛограММовая. Авторы, я, кажется, поняла: русский язык для вас неродной.

-
-
«Не знаю, что произошло. Дождя не было. Похоже, что грязь просто напала на нее из ниоткуда»

«Она думает, что она — ручная собачка»

«Если ему надо, то он влезет куда угодно»

«Лилу хотела бы представить вам свою „маленькую“ палочку»

Большие собаки тоже могут бояться ветеринара!

«Наш большой мальчик»

«Моя „маленькая“ 90-килограммовая собачка и по совместительству — меховое одеяло»

«Наш ирландский волкодав — такая милая девочка, но если она хочет, чтобы ее погладили, то лучше погладить ее»

«Хэнк, мистер Дафф и Матильда могут сделать так, что кровать королевского размера выглядит крошечной»

«Ей всего 7 месяцев, а она уже весит 45 килограмм»

«Ну, это было не то, что я ожидал увидеть, вернувшись домой»

«Она боится пылесоса»

«Вот уже 9 лет он без ума от бабушки»

Iosi Merson
1 час назад

Скоро и бабушка тоже будет без ума...🤣🤣🤣 Его не Альцхаймер зовут???

-
-
«Моя жена раньше: „Я не хочу большую собаку!“ „Она не будет жить в доме!“ И жена сейчас»

Iosi Merson
1 час назад

Так это мелочь пузатая, в сравнении с вышеувиденым...🤣🤣🤣

-
-
А вот еще подборка трогательных историй о собаках, которые помогли своим хозяевам поверить в настоящую дружбу.

Фото на превью Detective51 / Reddit

ИньЯна
3 часа назад

Очень люблю больших собак! С ними приятно "общаться", да и просто обнимешь такого большого мальчика (у нас 14 лет жил овчар) и это ощущается! Он большой, теплый, мягкий)) А мой меня зимой еще и на санках катал 🥹

-
-
Вайншток Анастасия
2 часа назад

Заметьте, все эти монстры живут в частных домах. Ни один взрослый даже мужчина на поводке не удержит даже теоретически урода, который рвется в желании сожрать к примеру 3 килограмма маленькой кошки. По хорошему, таких сразу нужно на цепь толщиной с мою ногу, либо усыплять. В теории можно если удобно убили, подойдёт на суп, но в принципе я бы брезговала, такие обычно свое дерьмо едят. Нужно категорически вообще запретить собак подобного размера, если вы не работаете в правоохранительных органах и не слепой. Ну или хотя бы принудительно выдирать им зубы и отрезать половые органы, чтоб такие монстры не плодились.

-
-
