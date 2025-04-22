15+ случаев, когда дизайнерская фантазия вышла из-под контроля

Люди не только стремятся к комфорту, но и любят поэкспериментировать с дизайном своих квартир, вот только не всегда осознают, насколько далеко заходят в этом стремлении. Наши герои столкнулись с такими вот странными дизайнерскими решениями и не смогли держать это в себе.

«Мне кажется, что это не самый лучший дизайн для журнального столика, куда приходится класть вещи в темноте перед сном»

«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»

"Кто вообще проектировал этот дом?"

«Это ванная комната моего друга. Говорит, что обожает ее»

Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу

В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit

"Не могу понять, как у людей может быть столько денег и одновременно такой плохой вкус"

Казалось бы, нормальная душевая. Да вот только в этом месте находится окно, которое ведет на лестничную площадку

«У меня не получилось сходить в туалет стоя»

Даже не знаю, что хуже: ковер в ванной или вот это

Ох уж эта дизайнерская бытовая техника

Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit

«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»

Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник

Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit

«Снял квартиру. А тут лестница, у которой каждая ступенька разной высоты, ширины и глубины»

«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»

Балкон для лыж или цветочного горшка

Так выглядит «отличная квартира на берегу моря без посредников»

Поехали с мужем на море. Сняли жилье. Я начинаю искать кружки, чтобы чай попить, но нигде не нахожу. И тут открываю очередную дверцу шкафа, а за ней... дыра огромная, и в ней мужик сидит на унитазе! Я аж вскрикнула. А это хозяин жилья. Увидел меня и спокойно говорит: «Ой, забыл сказать, я тут после ремонта еще стену не успел заделать, поэтому такая ситуация». Оказывается, что он живет в смежной части дома, а когда трубы ремонтировал, то стену разворотил. Вот так новость! В итоге мы сказали, что такое соседство нам не нравится, поэтому попросили деньги обратно и съехали. Сэкономили, блин.

«Если не положить на пол полотенце, то во время душа затапливается вся комната»

«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»

«Я еще никогда не спотыкался по пути на кухню»