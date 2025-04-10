18 мужчин, поступки которых ну никак в голове не укладываются

Надо конечно потом поехать в свой отпуск без мужа и как следует отдохнуть. А расстраиваться не нужно, пока он будет отдыхать, нужно программу для себя после работы наметить:кино, кафешка, подружки, по любимым магазинам прошвырнуться, в бассейн сходить, навести в спальне девичий порядок-аромасвечки, цветочки, книжку почитать. И обязательно ЗАБЫТЬ ПРО МУЖА.