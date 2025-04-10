Лучшие цветы - это палка колбаски))) или скумбрийка копчёная
18 мужчин, поступки которых ну никак в голове не укладываются
Логика некоторых людей часто может вызывать вопросы. И сегодня мы решили сделать подборку историй, в которых некоторые решения мужчин точно нельзя оставить без внимания.
- Нам с мамой мой «бывший папа» на 8 марта подарил - внимание! - шнурки для кед. Маме - кислотного цвета, мне - розовые. Кед в гардеробе у нас с мамой не было. И да, деньги на тот момент в семье были. © Moskma / Pikabu
- Я выросла с мамой, которая очень злилась, если я косячила, поэтому мне иногда кажется, что я ничего нормально сделать не могу. Вот на днях готовила ужин и случайно сожгла гамбургеры. Быстренько открыла окно, чтоб так не воняло, и тут на кухню зашел муж. А я просто смотрела на него, не зная, как реагировать. Он подошел, поцеловал меня в лоб и сказал: "Я очень ценю то, что каждый вечер ты готовишь ужин". И добавил, что ничего страшного не произошло, подгоревшее можно соскрести или обрезать, а остальное съесть - наверняка у меня, как всегда, получилось вкусно. Я разрыдалась от этих слов. Он самый любящий, заботливый и добрый человек в моей жизни. © kelstay207 / Reddit
- Пришла я на свидание. Парень стоит у метро с рюкзаком за плечами. Я подхожу, он скидывает рюкзак на асфальт, открывает его и достает оттуда... палку колбасы. И говорит: "Понимаешь, цветы - это банально, кольцо - рано, а колбаса - это самый лучший подарок!" © klepka.zaklepka / Pikabu
- Муж постоянно шутил, мол, не будешь слушаться — уйду. Со временем я привыкла. Но однажды я тоже решила так пошутить... И после моей "удачной" шутки про свой уход он сказал: "Ну наконец-то! Я теперь свободен!" Собрал мои вещи и выставил из квартиры. Мы были вместе 7 лет. © Подслушано / Ideer
- Давал умную колонку родителям поиграться. Забавно было: отец научился узнавать погоду. Как-то рано утром, часа в 4 (он на всю голову жаворонок), собрался папа на дачу, полез погоду посмотреть. Возраст, телефон старый, пальцы сухие - плохо получается. Мать ему: "Да чего ты там копаешься? Спроси вон "Алису"". А батя: "Ты чего? Сейчас четыре утра, пусть спит". © mich2lych / Pikabu
- Бывшего мужа домой больше не пускаю, но он сам виноват. Однажды напекла я несколько противней пирогов, чтобы и заморозить, и на работу взять пообедать, и родителям моим и его завезти. И тут в гости к детям пришел их отец - мой бывший муж. Я налила ему чая, ушла за мороженым. Вернулась - ни бывшего, ни пирогов. Это было вечером воскресенья, заново начинать печь некогда. А потом он мне пишет такой: "Какие пироги вкусные! И как мне их надолго хватит!" Всем переслала его сообщение. После этого никто больше не осуждал меня за то, что я его в дом не пускаю. © Unknown author / Pikabu
- Муж заявил, что мне надо перестать просить его о помощи в тех делах, которые я «вполне способна» сделать сама. Например, отнести чемоданы на чердак или развесить картины. Когда я сказала, что не очень хорошо владею дрелью, супруг процедил: «Разберешься». У нас и так далеко не идеальные отношения, но вот это... Не просить о помощи? Хорошо. Я справлюсь сама. Я повешу полки, но туда, куда я хочу, и советоваться ни с кем не буду. Я разберусь одна с нашим скопившимся хламом и избавлюсь от вещей, которые мне мешают. А если мне понадобится мужская помощь в личной жизни... Я и тут найду, как решить эту проблему! Муж не понимает, видимо, что если я начну все делать сама, то зачем мне он? © throwaway374658 / Reddit
- У подруги пропал брат. Искали три года. Поставили статус "без вести пропавший". Мать быстро состарилась. Подруга реже стала улыбаться. Его жена все эти годы слезы лила. И через три года этот негодяй приходит домой, как ни в чем не бывало... Оказывается, что он жил у егеря, был ему помощником. Видите ли, он устал от всего и не хотел ни с кем общаться. С женой развелся. © Подслушано / Ideer
Да, мужчины эгоисты, такая природа. А женщины иногда этому потакают, реализуя материнский инстинкт. А у них что прокатвает-то норма, попробуй потом объяснить прописные истины!
- Что у мужчин в голове? Мы с парнем встречались 3 года. Полная идиллия. Совместные планы. Жили вместе. Огонь и воду прошли. Родители наши знакомы. И вот обычная суббота. Я предлагаю съездить в музей, а он договаривается с друзьями в футбол поиграть. Удивляюсь, ведь вроде вчера обсуждали совместный день. Он отрывается от разговора с друзьями по телефону и говорит: "Нам надо расстаться". Буднично так. У меня мир рухнул. А он пошел завтрак доедать. © Подслушано / VK
- Сегодня утром муж встал рано. Я подумала, что в спортзал пошел, и не придала этому значения. А днем пошла достать игрушку сына из машины и увидела, что все шины сняты! Позвонила супругу узнать, в чем дело, а он такой: «Я решил, что тебе никуда не надо ездить на этой неделе». Я спросила: «Почему ты не мог просто мне об этом сказать?» А он: «Иногда слов недостаточно». Я так устала от его игр. © vovayi / Reddit
- К мужу пришли коллеги, две женщины. Я поздоровалась, чуток с ними посидела и ушла в свою комнату вздремнуть. Через какое-то время слышу, что муж с одной из них пошел в соседнюю комнату, чтобы что-то найти. А там лежали мои альбомы для рисования, блокноты, книги. Я слышала, как коллега начала листать альбомы, а муж такой: «Ой, она у меня так хорошо рисует! Мне нравится ее уникальный стиль. А это ее книги. Жена у меня очень умная и талантливая. Мне с ней повезло". Потом они ушли, а мое сердце просто растаяло. © Nayirg / Reddit
- Отмечали с парнем годовщину знакомства. Я подарила ему новый геймпад на приставку. Надеялась, что он обрадуется. Но... он разрыдался. И не от умиления, блин. Он ждал предложения о женитьбе! Блин! Достался же мужчина. Себе геймпад оставлю, а он пусть гуляет! © Подслушано / Ideer
А разве предложение не мужчина обычно делает? Какой-то необычняй мужчина)))
- Муж достал. Нашему сыну год с небольшим, он еще даже «ма» и «па» осознанно не говорит. Супруга из-за этого корежит: «Вот я в год уже болтал вовсю!» У сына со второго месяца вес и рост поперли выше нормы, из-за этого он припозднился с переворачиванием, поздно начал садиться и поздно пошел. И тут муж тоже такой: «А вот я...» Разок не выдержала, сказала ему: «Тебя послушать, так ты из мамы уже своими ногами выбежал со словарем в руках!» © inthismess / Pikabu
- У моей тети как-то гостил брат ее мужа, задержался на 2 недели. В один из дней она готовила торт на день рождения дочери: испекла коржи, промазала, собрала — осталось только украсить сверху. Вышла в магазин, пришла — куска размером с треть торта нет. Он просто взял и отломил себе кусок. И съел. Взрослый мужик. Что самое смешное, когда тетя начала ругаться, родственничек сначала сказал: «Это не я! Я спал! Это дети, наверное». Ага, дети треть торта руками отломили... А потом возмутился: «Я не думал, что вам торта для меня жалко!» © Kedast / Pikabu
- Столкнулась с предательством мужа. Не в прямом смысле, как у всех, а намного обиднее. Он без меня взял отпуск за свой счет и с друзьями улетел на море! Мы с ним давно собирались отдохнуть и присматривали путевки, но меня не отпустили с работы. А он не особо-то и расстроился — сразу начал обзванивать друзей, с ними договариваться. Для меня это самое настоящее предательство! Я даже в мыслях себе не могу представить, как можно так просто взять и улететь отдыхать одной, без мужа. Я потом места себе не найду... Да я лучше откажусь вообще от поездки. Пока даже и не знаю, как себя дальше с ним вести. Но это явно не поступок любящего человека. © Как мы расстались... / VK
Надо конечно потом поехать в свой отпуск без мужа и как следует отдохнуть. А расстраиваться не нужно, пока он будет отдыхать, нужно программу для себя после работы наметить:кино, кафешка, подружки, по любимым магазинам прошвырнуться, в бассейн сходить, навести в спальне девичий порядок-аромасвечки, цветочки, книжку почитать. И обязательно ЗАБЫТЬ ПРО МУЖА.
- У моего коллеги трое детей. Как-то я из любопытства спросила, как они с женой справляются с таким количеством ребятишек. Ответ озадачил: «Ой, я особо с ними не сижу, жена сама как-то». Едва сдержалась, чтобы не начать предъявлять ему, мол, зачем он тогда столько детей наделал, если всех их на жену сбросил... Не понимаю я таких мужчин. До этого диалога, кстати, думала, что он хороший отец. © Карамель / VK
- 29 декабря сломался телик (он же дисплей компа). Муж пришел поздно, мельком посмотрел, сказал: «Разберусь». Ок. Утро 30-го. Я понимаю, что если прямо сейчас не вызову мастера, на Новый год и каникулы мы будем без всего, а дети так хотели посмотреть свои сериалы и фильмы. Да и мы тоже. 12 часов дня. Муж спит. Я его бужу: «Ну что, вызываю мастера? Даешь добро?» А он как начнет орать: «Нет, я посмотрю сам! Я сам все могу, мастера даже на порог не пущу!» С проклятьями и руганью встал, пошел разбираться, я с детьми ушла в детскую, чтоб не бесить его. Выхожу через час — муж разобрал весь экран! Еще через час скрутил обратно, но телик не заработал, а вот матрице пришел каюк. Я уже не выдержала: «Ты зачем телик раскрутил на слои, если не разбираешься в этом, а?!» В итоге приехал мастер, развел руками. Матрица восстановлению не подлежит, а изначально ремонт обошелся бы в копейки. © UtkaShutka / Pikabu
- Последние 2,5 месяца меня достает бывший парень. Звонит и ноет по часу, просит дать ему еще один шанс. Блин, ты изменил мне 5 лет назад, когда я упахивалась, умудряясь учиться и работать одновременно, чтобы у нас все было. Тогда я умоляла тебя остаться со мной. Я даже извинялась, мол, это я виновата, что ты пошел налево, ведь меня так часто не было рядом. Я так долго приходила в себя после разрыва, еле восстановилась. И вот начались эти звонки. Мне больно слышать его голос и все эти слова о том, что он дозрел до наших отношений. Можно просто перестать мне звонить, пока я не вышла из себя, а? © JillianSky / Reddit
А людей со странной логикой в мире не сосчитать. Поэтому держите еще подборку в тему.
Комментарии
Как много психов!
А от мужика, который колеса от машины откручивает, чтобы жена неделю никуда не ездила, надо вообще бежать. Как можно быстрее!