Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны

Сначала мы прошерстили наши банковские приложения — там можно было посмотреть статистику за последний месяц. Но, к сожалению, детальной информации эти программы не давали, просто показывали общие траты на разные нужды: магазины, рестораны, коммуналка и т.д. А когда я пошла листать список транзакций, то в половине случаев даже не смогла вспомнить, что тогда покупала. Единственное, на что намекнула программа, — мы тратим невероятные деньги в магазинах: аж 70% от бюджета. Мы с супругом знатно приуныли: с таким подходом у нас в копилке всегда будет пусто.

Муж радостно предложил завести специальную табличку на компьютере, куда будем записывать все расходы. А в конце месяца поймем, на что именно уходят деньги, и заодно продумаем бюджет. Я с готовностью согласилась. Но в системе был один небольшой подвох. Часто я забывала заносить в компьютер очередную сумму после похода в магазин. Да и времени не всегда хватало. Решила заняться этим на выходных и устроила себе развлечение на полдня.