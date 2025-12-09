Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны
У нас тут накрылась стиральная машина. Вызвали мастера, он только языком поцокал и поставил суровый диагноз: агрегат можно сдавать в утиль. Что ж делать? Поехали новую выбирать. Когда дело дошло до покупки, поняли, что если возьмем машинку сейчас, то у нас денег почти не останется. До получки еще полмесяца, но не стирать же вручную. Со скрипом взяли машинку, а потом муж говорит: «Слушай, мы же неплохо зарабатываем. Куда же все деньги уходят?» Действительно, вопрос века. Решили попробовать вести учет наших расходов, и вот что из этого вышло.
Сначала мы прошерстили наши банковские приложения — там можно было посмотреть статистику за последний месяц. Но, к сожалению, детальной информации эти программы не давали, просто показывали общие траты на разные нужды: магазины, рестораны, коммуналка и т.д. А когда я пошла листать список транзакций, то в половине случаев даже не смогла вспомнить, что тогда покупала. Единственное, на что намекнула программа, — мы тратим невероятные деньги в магазинах: аж 70% от бюджета. Мы с супругом знатно приуныли: с таким подходом у нас в копилке всегда будет пусто.
Муж радостно предложил завести специальную табличку на компьютере, куда будем записывать все расходы. А в конце месяца поймем, на что именно уходят деньги, и заодно продумаем бюджет. Я с готовностью согласилась. Но в системе был один небольшой подвох. Часто я забывала заносить в компьютер очередную сумму после похода в магазин. Да и времени не всегда хватало. Решила заняться этим на выходных и устроила себе развлечение на полдня.
Во-первых, я посеяла половину чеков. Часть же сохранившихся за это время превратилась в мятые бумажки. Так что пришлось вооружиться лупой, чтобы разобрать полустертые закорючки. Муж только и хихикал надо мной. Промучившись над табличкой несколько часов (а могла бы и погулять на свежем воздухе — погода была чудная), я решила отринуть технические новшества и вести учет по старинке — в тетрадке.
Оказалось, это довольно удобно. Купила по дороге на работу кофе — и сразу записываешь в тетрадку. В магазин заскочила — тоже кондуит достаешь. Единственное, подсчитывать траты на конкретные продукты и услуги было, конечно, неудобно. Но что ж делать, если я уже который год не могу победить таблицы.
В конце месяца сели просматривать расходы и слегка обалдели. Оказывается, львиную долю бюджета мы просто проедали: около 60% доходов уходило на продукты. И на разные сладости у нас улетало больше денег, чем на фрукты и овощи. Например, два килограмма помидоров стоили в 4 раза меньше, чем пачка кофейных капсул. Только помидоры мы ели неделю, а кофе улетал за 3 дня. Я стала с опаской поглядывать на кофемашину.
Еще выяснилось, что 50 долларов мы потратили на разные консервы (томатную пасту, оливки, фасоль, огурцы). Причем я точно помню, что половину этих банок в результате выкинула. Кто-нибудь открывал их, частично использовал, а потом запихивал в самый дальний угол холодильника. В итоге продукты, естественно, портились.
Кроме того, у меня ушла какая-то неприличная сумма — около двухсот долларов — на такси, хотя мне казалось, что я тратила на поездки сущие копейки. Вечером обычно так не хотелось лезть в забитый автобус, что я вызывала машину. Мне-то казалось всего пару раз, но выяснилось, что каталась я три раза в неделю, как минимум.
Своя Ахиллесова пята нашлась и у мужа, причем опять съедобная. Ладно бы он всякие вредные снеки покупал, но нет. Благоверный притаскивал из супермаркета замороженные овощи, какой-то дорогой рис, зелень. Одна беда — никто этого не ел, и овощи который год томились в морозилке, а зелень с завидной регулярностью отправлялась на помойку.
Мы даже с супругом поцапались. Он сердито выговаривал мне, что нечего постоянно на такси кататься, а я гневно трясла пакетом с зеленой фасолью двухгодичной давности. Как в нем еще жизнь-то не зародилась. В итоге договорились закупать продукты по списку. Причем не в супермаркете, а на местном рынке. Там и цены подружелюбнее, да и качество овощей и фруктов получше. Кофемашину отправили в месячный отпуск, чтобы посмотреть, сколько денег уйдет на обычный кофе.
Я же решила не мучить себя тоскливыми поездками в переполненном автобусе и просто добираться пешком до ближайшей станции метро. И прогуляться после целого дня сидения за компом полезнее, и на дорогу меньше времени уходит. Самым главным экономом в нашей семье оказался ребенок. Но, увидев количество шоколадок, которые он покупает за месяц, я немного ошалела. Так-то пара батончиков в день казалась сущей ерундой. Но в сумме это уже тянуло на целый кондитерский магазин. Стала потихоньку подсовывать ему сухофрукты и орешки в меду. Точно не дешевле, зато полезнее.
В кураге, как и во всех сушеных фруктах, углеводов больше, чем в свежих. Да и мед ничем не полезнее сахара
На выходных сестра потащила меня на рынок. Заскочили в фруктовую лавку, она давай торговаться. Продавец фырчит, что такой спелой хурмы мы дешевле не найдем. А сестренка выдает: «Я знаю, где ее бесплатно взять!». Тут уж и я присела, а она продолжила: «Уже к вечеру на помойке эта переспелая хурма будет, из нее вон сок уже течет». В итоге продавец рассмеялся и таки продал нам хурму дешевле. Но даже без скидок походы на рынок прилично экономили бюджет. Просто, когда тащишь в руках тяжелые сумки с продуктами, уже как-то не тянет на всякие вкусности, даже если экономить не нужно.
Не знаю, у нас рынки в большинстве своём дороже, чем в гиперах. По крайней мере всякие завозные хурма-ананасы и прочее. А цитрусы я на рынке не покупаю уже лет 15. Условия хранения таковы, что пока при -5 доставишь домой, оно всё уже потечет. Хотя вроде изначально в пакет клали красивые и целые. То же самое с хурмой и бананами.
Переход от кофемашины к обычной турке действительно помог сэкономить около $ 100 в месяц. А заодно мы стали пить меньше кофе. Не ради экономии, а потому что на варку кофе в турке уходило какое-то время, и иногда нам было лень этим заниматься.
Кроме того, я выяснила, что трачу меньше на покупки в магазинах, если расплачиваюсь наличными. Когда шла в лавку с карточкой, к списку необходимых вещей иногда добавлялся какой-нибудь пустячок. Но при наличии в кошельке только определенной суммы такой фокус не проходил. Заодно я почти перестала пользоваться онлайн-магазинами. А то вечно, кроме нужных вещей, заказывала кучу ерунды, которая потом на антресолях пылилась.
Правда, новая привычка заносить все траты в кондуит порой приводила к конфузам. Пошли в магазин со свекровью — обещанное пальто ей в подарок поискать. Нашли, купили. Я тут же в тетрадочку потраченную сумму записываю. Смотрю: свекровь аж кривится. А через пару дней забежали с тортиком к ним в гости, а свекровь мне такая задвигает: «Тортик, который вы принесли, ты тоже в счет записала? А потом будешь говорить, сколько вы на нас потратили?» Я сначала немного обалдела, а потом объяснила, что мы сейчас все траты с благоверным записываем. Так планировать бюджет проще. У свекрови явно отлегло.
Другая неловкая ситуация приключилась в школе. Прихожу на собрание, а одна мамочка мне строго заявляет: «Знаю, что у вас с деньгами проблемы, но на выпускной нужно сдать!» А потом добавляет: «На детях экономить нельзя!» Тут уж я не выдержала и сказала, что за выпускной, конечно, заплачу, не проблема. Но только за детскую часть. Скидываться на родительский стол, как это у нас повелось, у меня желания особого нет. Позже выяснилось, что наше чадо кому-то в классе рассказало, как я все траты в тетрадку записываю. Ну и сведения разлетелись, слегка трансформировавшись в процессе.
На корпоратив не позовут - и это плюс?
Блин, там явно скучные корпоративы у мужа. Я на последнем была - был мастеркласс по рисунку. В этом году поехать не удастся - но программу обсуждают уже 2 недели. я сижу, слюнками истекаю. Там не просто ресторан, там квест, с возможностью нормально так побеситься, и каждому найдется развлечение по интересам. А главное - это массовость. Сходить в тир в одиночку или командой - это 2 разных разницы, честно...
Полезла проверять траты мужа. Смотрю, благоверный на какую-то «Т» прилично поиздержался. Думаю, точно секретарша Танька, она ему вечно глазки строит. Не утерпела, позвонила мадам и давай ее допрашивать. Муж узнал и аж зажмурился обреченно. Оказалось, «Т» — это топливо. Полностью в графу не влезло, вот он и решил сократить. Ну хоть один плюс — на корпоратив к мужу в ближайшее время меня точно не позовут.
Хотя ссора это была явно не единственная. Я, например, возмутилась, когда выяснила, что супруг за новый набор блесен чуть ли не $ 200 отдал. На рыбалку ездит хорошо если пару раз в год, а эти снасти уже девать некуда. Долго с мужем ворчали друг на друга, пока он разумно не заметил, что учет расходов мы начали вести, чтобы понять, куда уходят деньги. А не для того, чтобы вообще прекратить их тратить. И графа «хобби» у нас обоих есть. Вот у него хобби — блесны и удочки покупать. Коллекционирует он их.
Я сначала думала, что с новой системой мы сэкономим кучу денег. Наивная. Да, наши траты на продукты немного уменьшились, но каждый месяц все равно что-то всплывало. То нужно к стоматологу сходить, то какие-то вещи прикупить. Праздники — это отдельное удовольствие. Причем проблема даже не в подарках. Сначала закупаешь угощения, потом вспоминаешь, что пару лампочек надо заменить. Идешь за лампочками, а выходишь не только с ними, но и с новым набором посуды.
Я сначала пыталась откладывать определенную сумму на отдельный счет, но там деньги тоже таяли с удручающей скоростью. Причем часть уходила не на что-то нужное, а на какие-то спонтанные покупки. Тогда стала снимать часть зарплаты и просто раскладывать по конвертикам. Один на отпуск, один на черный день. Доступная сумма на карточке уменьшилась, и вместе с ней — траты. На визитах к врачам и на что-то необходимое, конечно, не экономила. Но, лишившись возможности прикупить еще один набор красивых тарелочек, я точно немногое потеряла. А кухонный шкаф лишь вздохнул с облегчением.
Я не понимаю, как можно выйти из магазина, случайно купив новый набор посуды. И если живёшь от получки до получки и денег нет на поломанную стиралку или стоматолога, то, простите, вам не по карману разъезжать на такси и покупать капсулы в кофе машину. Какая-то неадекватная оценка реальности.
В любом случае фиксирование расходов оказалось штукой полезной. Во-первых, мы поняли, где у нас проблемы и на что мы действительно бездумно тратим деньги. Осталось только побороть несколько дурных привычек, а там глядишь, и шикарно заживем. Во-вторых, я теперь точно знаю, от каких вещей мы спокойно можем отказаться, если опять неожиданно понадобится приличная сумма. Теперь осталось только освоить финансовое планирование, и мы станем настоящими богачами.
А вы записываете свои расходы? Или может у вас есть какие-то свои хитрости при планировании бюджета. Делитесь в комментариях.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
А вот еще несколько статей, в которым мы делимся личным опытом:
Комментарии
У нас банк считает. Платежи сейчас почти все по карте проходят. Если нужно, банк сделает отчет за период - сколько за услуги, сколько за проезд, сколько в супермаркетах оставлено...
Не знаю - жизнь меня приучила, или сын, работающий в финансовой сфере, но я после получения зарплаты стараюсь распределить траты сразу. За бюджет стараюсь не выходить, и обязательно каждый месяц какую-то часть денег откладываю. Но я живу одна, и примерно знаю, сколько мне денег для разных целей потребуется. В семье, конечно, сложнее, особенно, если есть дети.
Мария, дам вам бесплатный совет. Заведите с мужем группу в вотсапе, назовите ее "Траты", и скидывайте туда фото чеков. Гораздо удобнее, чем тетрадка, и вызывает меньше вопросов у окружающих
Мария - молодца!!! Пишет правду о жизни, с рассуждениями зачастую вполне разумными !!! А по поводу финансов...У нас говорят - Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов !!!🤣🤣🤣
Как говорят наши друзья: только соберешься разбогатеть - то трусы порвутся, то сахар кончится )