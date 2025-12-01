Как я отказалась исполнять мечту матери и бросила карьеру фигуристки
Моя подруга Маша с детства серьезно занималась фигурным катанием, побеждала на различных соревнованиях, и, казалось бы, могла бы выйти и на международный уровень. Несмотря на то, что на фигурном катании настояла ее мама, подруга занималась этим не из-под палки, а с удовольствием, не пропуская ни одной тренировки, порой жертвуя школьными занятиями. Впрочем, это не мешало ей окончить школу с золотой медалью — спорт закалил ее волю, так что если она ставила себе какую-то задачу, то всегда ее выполняла на 110%. Далее история пойдет от лица подруги.
Практически все мои детские воспоминания — это воспоминания о бесконечных тренировках и выездах на различные соревнования. Однако я искренне любила то, чем занималась, и шла на все тренировки не просто добровольно, но и с огромным желанием. Сейчас, оглядываясь на это, я понимаю, что нормального детства у меня не было — я либо тренировалась и каталась на сборы, либо грызла гранит школьных наук. Мне удавалось совмещать школу и спорт — благодаря второму в моем характере появилась твердость и желание быть лучшей во всем. Если я пропускала школу из-за фигурного катания, то потом нагоняла и даже перегоняла своих одноклассников. Тогда я не понимала, как это скажется на мне, и подумать не могла, что когда-то перегорю и брошу дело всей моей жизни.
Когда мне было 10 лет, мама решила, что нам нужно переехать в столицу — в первую очередь из-за меня. Несмотря на мои победы, ей казалось, что в нашем относительно небольшом городе нет таких тренеров, которые сделают из меня чемпионку мира. Мои старшие братья были против переезда, поэтому мама решила, что мы поедем в столицу вдвоем, а братья останутся с отцом. Мне не хотелось расставаться с родными, но выбора не было — мама была непреклонна. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мама хотела, чтобы я исполнила ее собственную мечту о спортивной карьере — она тоже занималась фигурным катанием, но никогда не выигрывала мало-мальски серьезные турниры.
В столице все стало намного труднее. В своем городе и области я была лучшей, здесь же мои достижения ничего не значили: после того, как я показала свою программу, с которой выигрывала областные соревнования, новый тренер сказал, что придется учить меня практически с нуля. Я тогда была сильно расстроена, но сдаваться было не в моем характере. У моего тренера было еще 3 ученицы помимо меня, и я с завистью смотрела на них. После первой же тренировки я пришла домой и тут же разревелась — позволить себе сделать это на людях я не могла.
Мама меня не стала утешать, а сказала, что реветь тут не из-за чего, наоборот — это должно послужить мотивацией стать лучшей версией себя. Я тут же взяла себя в руки — все же я хотела стать чемпионкой, — но после этого случая замкнулась и никогда не говорила маме, как мне тяжело это дается. Кстати, забегая вперед, скажу, что когда я выросла, мама попросила прощения за такую эмоциональную холодность. А через год папа и братья тоже перебрались в столицу, и с ними я свободно могла обсуждать все, что меня тревожит.
Тогда же мой тренер решил, что меня можно отправлять на соревнования на уровне страны. Я была на седьмом небе от счастья — наконец-то я стала на шаг ближе к своей мечте. Я заняла там всего лишь восьмое место, но для меня это было большим шагом. Тренер меня похвалил, но в его глазах я прочла совсем другое — «ты никогда не выиграешь крупные соревнования». А еще через год я заняла третье место, и мама меня похвалила — наверное, первый раз после переезда в столицу.
Когда мне было 16, я во время тренировки почувствовала резкую боль в колене на выходе из прыжка. Врачи сказали, что разорвана связка, и восстановление займет от 3 до 6 месяцев. Конечно, речи о тренировках и быть не могло. Сказать, что я рыдала — ничего не сказать, ведь на носу были международные соревнования и я попала в национальную команду. Врачи давали хорошие прогнозы, но, увы, на турнир я все равно не попадала. В итоге лечение затянулось и на коньки мне разрешили встать только через 9 месяцев.
Все эти 9 месяцев я буквально спала и видела, как скольжу по льду и делаю тройные прыжки. Я думала, что как только выйду на лед, ко мне вернется ощущение того, что я делаю любимое дело. Но этого не случилось — у меня не просто не было желания тренироваться, я вообще хотела побыстрее уйти со льда и снять коньки. Не знаю, какой тумблер переключился в моей голове, но чувства были на грани отвращения и, конечно же, с таким настроем даже самые простые элементы у меня не получались. Я подошла к тренеру и сказала, что больше не хочу заниматься фигурным катанием. Он, казалось, не был даже удивлен, будто всегда знал, что я — слабое звено в цепи его учеников. А я до сих пор не могу до конца понять, почему же все так получилось. Может, это была та самая капля, после которой все выходит за края. Жалею ли я о своем решении? Нет, и, если бы у меня была возможность переиграть ситуацию, я бы все оставила как есть.
Как сказать маме о том, что я хочу уйти из фигурного катания, я не знала, поэтому еще месяц делала вид, что хожу на тренировки, на самом же деле просто гуляла. Папе о своем решении я рассказала, он меня поддержал и пообещал ничего говорить маме без моего ведома. Я долго решалась на разговор и как-то вечером, за ужином, сказала маме, что ушла из фигурного катания. Когда я договорила, у мамы глаза были на мокром месте — настолько она была огорчена и, скорее всего, разочарована. Она встала и вышла из кухни, и потом месяц со мной не разговаривала.
Когда пришла пора выбирать вуз, я решила пойти учиться на психолога, чтобы в будущем работать с профессиональными спортсменами, особенно с подростками — мне хотелось помогать им пройти через тренировочный и соревновательный ад без вреда для психики. Я окончила универ с красным дипломом и получила дополнительное образование спортивного психолога, а потом нашла работу — по счастливой случайности мне удалось устроиться в сборную по фигурному катанию. А еще во время учебы на дополнительных курсах я познакомилась со своим будущим мужем.
Как-то мы с ним поехали в мой родной город — там жила моя бабушка. На улице мы внезапно столкнулись с моим тренером и, когда она узнала, что я работаю психологом, начала причитать, что из меня могла бы выйти чемпионка. Посреди ее тирады я прервала ее и сказала, что на льду вряд ли бы встретила своего мужа, и это лучший человек из всех, с кем я когда-либо знакомилась.
Однажды, когда мы всей семьей сидели за новогодним столом, мама вдруг начала говорить о том, что я сломала свою жизнь, а ведь могла бы быть чемпионкой, надо было только постараться, а теперь вынуждена выслушивать чьи-то жалобы. Я довольно резко ответила, что мои она никогда не слушала, и поэтому я хочу помочь другим юным спортсменам, матери которых зациклены на их успехе, а все остальное, в том числе и чувства — всего лишь преграда в пути на Олимп. Мама аж опешила, а потом встала из-за стола и молча ушла. Папа пошел за ней. Уж не знаю, что он ей сказал, но она вернулась, подошла, обняла меня сзади и попросила прощения. Я встала, обняла ее в ответ и сказала, что прощаю, ведь она хотела для меня лучшего. А еще добавила, что жду ребенка. И мама вдруг выдала: «Надеюсь, ты не повторишь моих ошибок».
