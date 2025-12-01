Как я отказалась исполнять мечту матери и бросила карьеру фигуристки

Когда мне было 16, я во время тренировки почувствовала резкую боль в колене на выходе из прыжка. Врачи сказали, что разорвана связка, и восстановление займет от 3 до 6 месяцев. Конечно, речи о тренировках и быть не могло. Сказать, что я рыдала — ничего не сказать, ведь на носу были международные соревнования и я попала в национальную команду. Врачи давали хорошие прогнозы, но, увы, на турнир я все равно не попадала. В итоге лечение затянулось и на коньки мне разрешили встать только через 9 месяцев.

Все эти 9 месяцев я буквально спала и видела, как скольжу по льду и делаю тройные прыжки. Я думала, что как только выйду на лед, ко мне вернется ощущение того, что я делаю любимое дело. Но этого не случилось — у меня не просто не было желания тренироваться, я вообще хотела побыстрее уйти со льда и снять коньки. Не знаю, какой тумблер переключился в моей голове, но чувства были на грани отвращения и, конечно же, с таким настроем даже самые простые элементы у меня не получались. Я подошла к тренеру и сказала, что больше не хочу заниматься фигурным катанием. Он, казалось, не был даже удивлен, будто всегда знал, что я — слабое звено в цепи его учеников. А я до сих пор не могу до конца понять, почему же все так получилось. Может, это была та самая капля, после которой все выходит за края. Жалею ли я о своем решении? Нет, и, если бы у меня была возможность переиграть ситуацию, я бы все оставила как есть.