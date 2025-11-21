Я оставила стабильную работу, чтобы «пилить ногти», и вот чему меня научил этот опыт

Когда подросла, встал вопрос выбора профессии. Я, конечно, хотела поступить в колледж, чтобы стать мастером маникюра, однако мои родители после того, как я заявила о своем желании, дружно сказали «нет».

— Тебе нужна нормальная профессия, — сказала мама. — На маникюре денег не заработаешь, да и вообще, что это за работа такая — ногти пилить.

Я пыталась показать ей ролики мастеров маникюра, по которым я училась, давала почитать их истории, однако это не изменило маминого мнения. В итоге остановились на профессии архитектора и я поступила в институт на бюджет. Учеба была очень тяжелой и забирала практически все время. Однако я иногда делала ногти своим однокурсницам — к этому времени я обзавелась лампой и прочими необходимыми в этой работе вещами, купленными на стипендию. Но делала я уже не бесплатно, просто брала с девушек в два, а то и три раза меньше, чем средняя цена по городу, а заработанные деньги тратила на лаки и расходники.