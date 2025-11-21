Главный стимул в работе - это заработок. Если бы девушке за работу маникюршей платили по минимуму, а как архитектору по максимуму, то она вряд ли бросила бы работу по своему образованию. Хорошо когда любимое дело приносит хороший доход. Вот у девушки так и совпало.
Я оставила стабильную работу, чтобы «пилить ногти», и вот чему меня научил этот опыт
Буквально на днях я встретила свою бывшую соседку по лестничной клетке. В детстве мы с ней дружили, а дальше наши пути разошлись. Я знала только, что она отучилась на архитектора и потом устроилась по профессии. А тут она заявляет: «Представляешь, я теперь мастер маникюра!» Далее рассказ пойдет с ее слов.
В школе я практиковалась на своих одноклассницах. Девочки были в восторге от маникюра — в отличие от учителей. Однажды маму даже вызвали к директору, после чего она запретила мне мою «подработку» в школе. Я перенесла свой импровизированный салон домой, и ко мне стали ходить не только одноклассницы, но и девочки из параллельных классов. Деньги, конечно, я с них не брала, просто иногда просила приносить лаки с собой.
Когда подросла, встал вопрос выбора профессии. Я, конечно, хотела поступить в колледж, чтобы стать мастером маникюра, однако мои родители после того, как я заявила о своем желании, дружно сказали «нет».
— Тебе нужна нормальная профессия, — сказала мама. — На маникюре денег не заработаешь, да и вообще, что это за работа такая — ногти пилить.
Я пыталась показать ей ролики мастеров маникюра, по которым я училась, давала почитать их истории, однако это не изменило маминого мнения. В итоге остановились на профессии архитектора и я поступила в институт на бюджет. Учеба была очень тяжелой и забирала практически все время. Однако я иногда делала ногти своим однокурсницам — к этому времени я обзавелась лампой и прочими необходимыми в этой работе вещами, купленными на стипендию. Но делала я уже не бесплатно, просто брала с девушек в два, а то и три раза меньше, чем средняя цена по городу, а заработанные деньги тратила на лаки и расходники.
После окончания института я устроилась помощником архитектора в самое крупное архитектурное бюро своего города-миллионника. Работа хорошо оплачивалась — я смогла съехать от родителей на съемную квартиру. По выходным я все так же делала маникюр — уже своим бывшим однокурсницам и нескольким подругам. Занималась этим не ради денег, а просто в собственное удовольствие.
Так прошло 5 лет. Работа помощником архитектора стала меня тяготить, особенно в последний год. За время работы я накопила некоторую сумму, которая позволяла мне спокойно прожить как минимум полгода. И тогда сказала начальнику, что увольняюсь. Он спросил, не переманили ли меня конкуренты, а я выдала ему правду. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую, но отговаривать не стал.
Коллеги смеялись, когда я сказала, что ухожу в бьюти-сферу. Мол, променяла настоящую работу на выковыривание грязи из-под ногтей. А мой тогдашний парень тихо спросил: «Ты уверена?» Потом странно посмотрел на меня и ушел на весь день. А вечером я нашла у него на столе оплаченный абонемент на курсы маникюра. Он еще засмущался и сказал, что хотел мне его подарить, но не успел.
Через три месяца я получила диплом и поняла, что пора воплощать свою мечту в жизнь.
Теперь у меня был выбор — принимать на дому, запустив рекламу через специализированные сайты, или пойти работать в салон и получать свой процент с каждого клиента. Я решила остановиться на втором варианте — тогда мне казалось, что это будет выгоднее с экономической точки зрения, да и клиентов искать не придется. Я пришла в тот салон, где училась, и спросила, не нужны ли им мастера. Оказалось, что в один из их салонов как раз требуется, и я с радостью ухватилась за эту возможность.
Работа в найме оказалась не такой, как я предполагала. Может, это мне так не везло, но все мои клиентки были как минимум надменными, и только 2-3 из 10 были холодно вежливы. На меня могли накричать или нахамить, заявив, что я, видимо, плохо училась в школе, раз пришлось ногти пилить. Но больше всего раздражало, когда клиентка на ходу меняла запросы: например, я начинала делать миндалевидную форму, а она передумывала и просила квадрат.
А однажды пришла женщина, вся в мехах и прочих атрибутах богатства. Все процедуру она молчала, периодически впиваясь в меня взглядом, будто пытаясь вспомнить. Когда маникюр был сделан, она выдала. «Точно, мы в вашем бюро заказывали проект нашего дома. А за что вас оттуда уволили?» Я сказала, что сама ушла, но она, судя по всему, не поверила.
Я терпела, потому что «клиент всегда прав», да и правила нашего салона были такими, что виноватым в любом конфликте будет мастер. Иногда я приходила домой, просто падала на кровать и рыдала в подушку. Порой даже думала вернуться на старую работу, однако мой парень меня отговорил — он видел, с каким потухшим видом я каждый день уходила на работу в архитектурное бюро. Именно он и предложил уйти из найма и заняться маникюром на дому и даже сказал, что сделает для меня рабочий уголок. Из салона я уволилась по телефону.
За пару дней мы обустроили мне рабочее место. Да, на него ушла немалая часть моих сбережений, но теперь я могла полноценно принимать клиентов и была твердо убеждена в своем успехе. Я дала объявление, разместила фото работ и стала ждать откликов. Цену я поставила на 20% ниже средней по городу — так проще зазывать девушек к себе на маникюр. Я проверяла телефон каждые 5 минут в надежде увидеть запрос от потенциального клиента.
Люди смотрели мое объявление, но никто не откликался. Точнее, позвонила одна женщина, представилась мастером маникюра. Сказала, что живет неподалеку от меня, а после этого начала орать, мол, я ставлю низкие цены и тем самым переманиваю клиентов. Я не знала, что ответить и просто заблокировала ее. Отличное начало, ничего не скажешь.
Сижу дома. Клиентов нет. Смотрю в окно, а на улице какая-то странная девушка суетится. То в телефоне что-то ищет, то вывески разглядывает. Ладно, пошла пить чай. И тут звонок в дверь. Открываю, а там стоит эта девица и выдает такое, что у меня задрожали руки от нетерпения. Ей нужно было срочно сделать маникюр на свадьбу. Ее собственную свадьбу, которая будет завтра! Она умудрилась сломать два ногтя, а ее мастер оказалась в отъезде. В общем, за два часа мы сделали ей отличный маникюр.
С тех пор прошло уже три года. У меня своя клиентская база, все дни расписаны под завязку, да и принимаю я теперь в кабинете, который арендую. Мы работаем вдвоем — я делаю только маникюр, а моя коллега — педикюр, но по необходимости мы можем заменять друг друга. Родителям о своей новой работе я рассказала только через год, когда уже набрала достаточное количество клиентов и заработок стал стабильным. Мама, конечно, повздыхала, но когда я озвучила сумму, которую зарабатываю — а она вдвое больше, чем моя зарплата в том бюро, — успокоилась. Еще одним аргументом стала покупка машины — маме теперь не приходится таскаться на дачу на электричке.
Моя цель — открыть несколько маникюрных кабинетов. Я уже присмотрела пару мест, но пока не накопила достаточную сумму, чтобы закупить все оборудование. Кроме того, я занимаюсь и обучением других мастеров или просто девушек, которые хотят научиться делать себе маникюр. Но это скорее для души, как говорят таксисты.
Конечно, не все так гладко — бывают и недовольные клиенты, и выгорание с желанием бросить все и уехать куда-нибудь в Антарктику переворачивать пингвинов, но любовь к своей профессии все побеждает. И к деньгам, конечно, тоже.
Как-то ко мне на маникюр пришла бывшая одноклассница, которая портила мне жизнь в школе. Разговорились. И вдруг она выдает: «Давай помогу устроиться на нормальную работу, ты же архитектор по образованию». А я ей прямо в лоб говорю: «Спасибо за заботу, но тут я на своем месте, да и денег больше платят».
У меня уже сложился свой круг общения — из таких же мастеров-одиночек. Мы болтаем в соцсетях, делимся секретами и даже порой выбираемся вместе на посиделки в кафе. Ну и без сплетен о клиентах, конечно, не обходится. Однажды коллега поделилась уморительной историей: «Пилю клиентке ногти, болтаем. И тут я из разговора понимаю, что это новая жена моего бывшего мужа. Смеюсь, сообщаю ей об этом. А она вдруг краснеет и начинает неловко прятать под стол левую руку. Я как поняла, в чем дело, чуть со стула не упала. Оказывается, у нее на запястье был браслет, который мой бывший гордо забрал у меня после развода и сказал, что передарит своей новой избраннице».
Мой молодой человек, а точнее, уже муж, наблюдает за нами и иногда полушутя говорит, что тоже бросит свою работу и пойдет учиться на мастера маникюра. А я и не против — ведь тогда он сможет принимать желающих сделать свои ногти красивыми в другом кабинете.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Как вам такое решение? Смогли бы вы отказаться от престижной работы в найме и подобно нашей героине уйти в свободное плавание? Вы всегда можете поделиться своим мнением в комментариях к этой статье.
Есть еще немного свободного времени? Предлагаем провести его за чтением любой из этих статей.
Комментарии
Сижу я сейчас на заводе, думаю, как свести концы с концами, а тут та история.. Может, тоже ногти пилить идти?.. 😅