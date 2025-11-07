"Белые трусы просто так не надевают". 🙄🤦♀️ Здесь не логика виновата, а "кукушка".
15+ историй о том, что мужская логика — это что-то неизведанное
Читать только последнее сообщение в переписке, вручать всем одинаковые подарки и не записываться к врачу по весьма оригинальной причине — это еще не все, на что способны некоторые мужчины. Порой их логика срабатывает так загадочно, что окружающие только успевают хвататься за голову. Да вы сами посмотрите.
- Я всегда ношу исключительно черное белье. Обожаю его, оно такое стильное. Но тут на прошлой неделе что-то влетело мне в голову, и я решила купить белый набор нижнего белья. Муж вечером увидел его на мне и давай скандалить. А потом взял и на полном серьезе выдал: «У тебя есть любовник! Белые трусы просто так не надевают!» Какой же балбес, я просто не могу. © Мамдаринка / VK
- Муж ругается на кота за то, что тот оттаскивает свою еду на метр от миски. А сам идет со своей тарелкой в зал, чтобы поесть, сидя на полу у телевизора. Логично. © Подслушано / Ideer
- У меня были шикарные волосы, но мой парень умолял побриться меня налысо. Очень сильно люблю его, поэтому исполнила это желание. На следующий день он бросил меня, аргументируя свой поступок так: «Ты изменилась!» На следующее утро он пришел ко мне с букетом роз и париком, протянул его, сказал: «Выход можно найти из любой ситуации, а я люблю тебя такой, какая ты есть», — и предложил стать его женой. © Подслушано / Ideer
- Муж у меня любит менять свои решения в самый последний момент. Мы с ним очень давно знакомы, и я помню много подобных историй. Например, как-то он собрался бить татуировку, уже заплатил за эскиз, отдал предоплату, пришел в салон, но сбежал оттуда, как только мастер достал машинку. Может вернуть билеты на самолет за час до вылета, может пойти на другой фильм, хотя на первый уже есть билет и еще много-много подобного. Именно поэтому, когда мы расписывались, я очень крепко держала его за руку. © Мамдаринка / VK
- У нас на кухне раковина разделена на две части (мойка и сушка). Однажды оставила мужа с сыном, ему тогда было 8 месяцев, а сама пошла к врачу. Попросила по возможности помыть посуду и искупать мелкого. Прихожу: в одной половине раковины муж моет посуду, а во второй сын плещется, и муж еще такой: «Я вообще не понимаю, почему ты ничего не успеваешь. Просто ты не умеешь распределять время! Смотри, как надо». © Мамдаринка / VK
- Однажды подходит ко мне жена и говорит: «Слушай, а обрежь мне волосы немного». Надо сказать, что тогда в парикмахерскую с таким вопросом идти было действительно боязно и неудобно, в том числе из-за недавнего неудачного опыта.
Почему бы не помочь, подумал я. Тем более, я ее красил бессчетное количество раз, а тут вроде бы простая задача. Спрашиваю, сколько надо оставить. Жена: «До лопаток». И тыкает пальцем куда-то себе в спину. Беру ножницы и отрезаю до лопаток.
А теперь вопрос. Вот в вашей голове до лопаток — это где? Лично в моей все считается сверху вниз. «До лопаток» — это по верхнему краю выступающей части лопаток. А оказывается, это до нижней части лопатки и считать надо снизу вверх. Короче, ее лицо у зеркала я наверно никогда не забуду. Но ничего, даже не развелись. © Ohead / Pikabu
- Подкатывал ко мне как-то коллега. Ему еще мама судочки с едой на обед приносила. Ну не был он в моем вкусе. Потом он уволился, а через полгода забежал в офис за справкой. Он изменился — подкачался и начал стильно одеваться. Я честно сказала: «Ты круто выглядишь». И тут парня понесло. И я узнала все. Что когда он был в простой одежде, он мне был не нужен. Что он так старался, его любовь была такой искренней. Короче, сообщил, что теперь шансов у меня с ним нет никаких, гордо развернулся и ушел.
А я как раз готовилась выйти замуж, поэтому продолжила изучать каталоги свадебных платьев. И больше бывшего коллегу никогда не видела. © HamsterMutant / Pikabu
- Один мой знакомый вечно жалуется, что у него нет девушки. Мол, все с парой, а я никак себе никого не найду. Он вроде неплохой парень — кто знает, что там девушкам не хватает. Но как-то мы компанией тусили у него дома и я случайно увидел, что у него на постельном белье — тачки Маккуин. Долго не думал, ничего не стал объяснять и на следующей встрече подарил ему нормальное постельное белье. Может, совпадение, но через пару месяцев у него уже появилась девушка. © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем решили вместе пообедать, но мне сначала пришлось забежать на почту. Я оказалась в длинной очереди, а телефон как назло разрядился. Муж еще был дома и как раз собирался принять душ, когда я уходила, так что я не слишком переживала. Когда я вернулась к машине и включила телефон, он написал мне: «Где тебя носит?» Я ответила ему, а он сказал: «Забудь. Я передумал и решил пойти играть в гольф». И когда я вернулась домой, мужа уже не было. © eleaglel / Reddit
- Родители мужа подарили нам на свадьбу машину, а так как права были только у меня, первое время я практиковалась и возила мужа везде, куда ему было надо. Чуть ли не личным водителем заделалась, но водить мне нравилось, поэтому я особо не возмущалась. Через пару месяцев он пошел на курсы вождения, но экзамен не сдал ни с первого раза, ни со второго. Когда он завалил экзамены в третий раз, я начала что-то подозревать, провела расследование и выяснила, что права он получил с первого раза, просто кататься пассажиром ему нравилось больше. Сейчас он мой личный водитель на три месяца, потом уже разберемся! © Мамдаринка / VK
- Продавала детский комбинезон хорошей финской фирмы, но после 2 детей, так что уже не в идеале. Приехал ко мне домой мужик, осмотрел в прихожей комбез, подтвердил, что его все устраивает, протянул мне деньги. И вдруг резко отдернул руку со словами: «А давайте подешевле?» То есть на этапе переговоров в сообщениях эта мысль его не посетила? Или он рассчитывал, что раз он тут уже стоит с деньгами, то я соглашусь? Столько лет прошло, а я так и не забыла. © silvara.v / Pikabu
- Мой отец как-то пытался собрать мебель и распсиховался, когда у него не получилось. А ведь этот человек всегда внушал мне и моим сестрам, что достаточно просто сделать все возможное. Оказалось, что в упаковке не было нужной детали, но все равно с его стороны это выглядело очень странно. © Unknown author / Reddit
- Мой муж считает, что неразумно ожидать, что он прочтет несколько сообщений подряд. Он считает, что учитывается только последнее. Меня еще с самого начала наших отношений раздражало, что он часто отвечал только на последнее сообщение, которое я ему отправляла. Например, если бы я написала ему: «Привет, можешь проверить, закрыта ли входная дверь?», а затем добавила бы: «Чем будем ужинать?», он бы ответил на сообщение про ужин и проигнорировал вопрос о двери. © Batticon / Reddit
- Однажды, когда я жил в общаге, ко мне в комнату зашел друг и начал жаловаться на свою девушку, мол она устраивает скандалы по пустякам.
Далее диалог:
— Что случилось?
— Я в кино пошел и ее не позвал. Она обиделась
— А почему ты пошел без нее?
— Ну как. Там 7 часть «Звездных войн» вышла, а она первые 6 частей не видела. Смысл было идти с ней? © babaylov.evgeny
- Полгода назад меня бросил парень. Точнее, он меня везде заблокировал, не выходил на связь, игнорировал. Я так переживала! Было особенно больно оттого, что вместо нормального расставания меня просто кинули. Но время идет, и вот мне приглянулся другой. Вчера я выложила в соцсетях наше общее фото со свидания. Сегодня бывший мне написал. Оказывается, его игнор был проверкой, буду ли я сидеть, плакать и ждать. Еще полгода потерпела бы, и он меня обязательно взял бы замуж, но теперь он видит, какая я предательница... Я уже час сижу и обалдеваю. © Подслушано / Ideer
- У нас в телецентре 2 банкомата стоят рядом. Когда оплачиваешь счета, в одном из них что-то слетает и платеж не проходит. Поэтому пользуюсь всегда одним. Решила с утра за свет заплатить, «мой» банкомат занят мужиком. Встала недалеко, в телефон уткнулась, жду. Тут мужик начинает орать — чего это я стою у него за спиной, а идущим мимо людям кричал: «Товарищи! Она подсматривает пин-коды!» Мои попытки успокоить мужчину привели к тому, что он прибавил громкости. Дурдом. © Подслушано / Ideer
- Ездила на ногти, думаю, дай-ка я сниму покрытие, пусть отдохнут. Сняла акрил. Приехала домой, прошу своего: «Открой крышку на банке, а то у меня ногтей нет». Он в ответ: «Как нет ногтей? Ты же ездила на ногти!» © hysteric_design
- В конце ноября муж записывался к врачу. Его записали на 9 декабря. Думал-думал, отменил запись. Больше вообще никуда не записывался, потому что некогда и долго ждать визит.
Завтра 9 декабря. © tatiana_bezev
- У мужа пунктик дарить мамам одинаковые подарки. Подарила своей вазу — купи такую же свекрови. Для свекрови выбрала сумку — бери 2, теще подарим. Выбираю маме билеты на концерт, а свекровь предпочитает театр, логично же подарить моей маме билеты на любимого исполнителя, а его маме — в театр. Нет, обеим либо концерт, либо театр. И так перед каждым праздником. Восемь лет втроем убеждаем его, что наши мамы — разные люди, с разными вкусами и интересами. Бесполезно. Подарки должны быть одинаковыми. © Подслушано / Ideer
Бонус: когда мужская логика сработала на 100%
- Достаю из сушильной машины одежду — мою и моей девушки. Привычным движением чищу фильтр, помимо кошачьего волоса и обычного ворса с одежды, вижу много человеческих волос. Судя по цвету — это волосы девушки. Их много, все разной длины и с четкими концами. Явно сострижено недавно, не коротко, просто подровняли. Выкидываю.
— Дорогуша, ты подстриглась вчера? — спрашиваю у нее без задней мысли, когда она проходит мимо ванной.
— Ты заметил! Какой ты у меня внимательный! — обнимает и целует в шею. © Аноним / Pikabu
Ох, откровения многих героев этой подборки сложно читать без улыбки. А вы сталкивались с подобными проявлениями логики? Вы всегда можете поделиться своими историями в комментариях к статье.
