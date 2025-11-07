15+ историй о том, что мужская логика — это что-то неизведанное

Насчёт кино вроде логично 😅 хотя у меня в подобной ситуации было иначе) полюбила фаната Властелина Колец и ради него пересмотрела все части, а потом мы пошли на последнего Хоббита) хотя до этого смотрела на фэнтэзи взглядом мейн-куна: мол, я знаю, что такое Имя розы и Хазарский словарь, какой ещё Толкин? Но любовь иногда оказывается сильнее гордости )