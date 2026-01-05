18 человек рассказали, какая нелепая случайность помогла им найти свое призвание

Училась на учителя математики. Очень любила математику. На четвертом курсе вдруг поняла, что преподавание - это не моё. Нервный срыв, вернулась домой. Долго не знала, что делать. Встретила подругу детства, которая работала программистом в проектном институте. Подруга предложила к ним прийти. Пришла. Работала сперва оператором, потом программистом, успешно закончила машиностроительный вуз. Была счастлива: любимая работа, хороший коллектив. Поняла, что программирование - моя любовь. Переехали в Германию. Когда вставала на учёт на бирже труда, одна дамочка сказала мне, что я здесь никогда по специальности работать не буду. Не прошло и года, как я стала работать по специальности. Руководитель нашей группы, которая отвечала за бухгалтерию страховой фирмы, сказал даже, что я для этой работы переквалифицирована (überqualifiziert). Муж подначивал меня пройти на биржу труда и показать язык той даме, которая не верила в мой успех в моей специальности.