А на 60-летний юбилей приберечь портрет бабушки, на котором она вышла старше)))
18 человек рассказали, какая нелепая случайность помогла им найти свое призвание
В фильмах и книгах герои частенько случайно узнают о своем скрытом таланте. Взять хотя бы главную героиню сериала «Ход королевы». Девочка совершенно случайно открыла в себе талант к шахматам и достигла немалых успехов на этом поприще. Так бывает и в жизни. Порой благодаря случайности люди узнают, на что они действительно способны.
- Поезд, плацкарт. Со мной в купе едет семья с ребенком. Девочка ну никак не могла угомониться, было скучно. Я недолго думая начала рассказывать ей сказку, которую придумала сама. Удивительно, но девочка уснула. После чего ее родители мне высказали все... о моем таланте. С того момента прошло десять лет. Сейчас готовится к выпуску мой третий сборник сказок для детей. Спасибо той девочке за открытие таланта и веру в себя. © Не все поймут / VK
- В школе я училась в математическом классе. В старших классах у нас были углубленные занятия по алгебре с университетским преподавателем. Мужчина умный, но с большими странностями и полным набором стандартных клише про «женщину-математика» и «девушек, которые идут в технический вуз, чтобы найти мужа». Через полгода мы с подругой устали выходить с каждого занятия в подавленном состоянии и перевелись в химический класс. Оказалось, это тоже интересно, а еще там к нам нормально относятся. Сейчас нам уже почти сорок, обе работаем в этой сфере и довольны. А тому преподавателю даже благодарны, хоть он и вел себя непрофессионально. © Подслушано / Ideer
- Друг уезжал в командировку в другой город, чтобы презентовать свою идею для телешоу. Я тогда как раз рассказал ему, что собираюсь рисовать комикс. На встрече у него спросили, есть ли еще какие-то идеи, но в жанре научной фантастики. И он вспомнил обо мне. Через месяц я уже отбивался от предложений менеджеров, которые хотели заключить со мной контракт. © MikeSizemore / Reddit
- Мама рассказала историю. У бабушки, ее мамы, был юбилей — 50 лет. Родители долго думали над подарком: бабушка жила достаточно хорошо, и казалось, что у нее уже все есть. А на что-то дорогое денег у родителей тогда не было. Они решили заказать для нее портрет у художника. Отдали фотографию, оплатили работу, но результат им совсем не понравился: на портрете бабушка выглядела заметно старше своих лет. Она бы точно это не оценила. Деньги уже потрачены, и нужно было как-то выкручиваться. Тогда папа решил попробовать нарисовать портрет самостоятельно. Рисованием он никогда не занимался, но результат получился впечатляющим. Мама удивилась: «Ты умеешь рисовать?» А папа только пожал плечами: «Я и сам не знал. Просто перерисовывал с фотографии». Так он обнаружил у себя талант. Этот портрет, кстати, до сих пор висит у бабушки в зале — как и многие другие, тоже его авторства. © Не все поймут / VK
- Как-то я пришла в университет, чтобы побыть массовкой на отборе в группу к очень известному человеку. Нужно было просто первой выступить и уйти, пока собирались остальные участники. Кто же знал, что он меня заметит, отберет среди других претендентов и еще возьмет к себе на работу. Уже год у него работаю. Вот так и побыла массовкой. © Подслушано / Ideer
- По воле случая выбрал немецкий вместо французского как иностранный язык. Решение пришлось принимать за день до начала занятий. В итоге теперь я преподаватель немецкого. Маленькое решение изменило всю мою жизнь. © zapolight / Reddit
- Я всегда считала себя самой неприметной в компании подруг. Скандалов на этой почве или обидных шуток не было, но я объективно понимала, что проигрываю на их фоне. Из-за этого расстраивалась и старалась быть еще незаметнее. Но однажды я нашла свою нишу — стендап. Мы регулярно ходим с подругами на выступления, и там я всегда в центре мужского внимания, потому что очень громко смеюсь и иногда даже похрюкиваю от смеха. Мужчинам это почему-то нравится, и они часто приглашают меня на свидания. Хоть где-то я могу быть в центре внимания. © Не все поймут / VK
- Сестра уезжала в отпуск, мама осталась c собакой. Ее предупредили, что Муся избалованная, даже в туалет не всегда терпит. Через две недели сестра вернулась, а собака — как шелковая. Стали допытываться у мамы, что и как. А оказалось, она ничего особенного и не делала — просто талант. Так мама начала брать собак на передержку и через год открыла свой небольшой тренировочный центр. Отучилась на кинолога, ушла с работы, и теперь живет в свое удовольствие. Планирует купить еще один участок, чтобы расширить базу.
- Мы были с родителями в гостях у друзей. Мне стало скучно, и я сел за пианино. Просто начал нажимать на клавиши и слушать, как они звучат. Постепенно начал наигрывать простые мелодии. Учитель музыки, который был среди гостей, спросил, сколько лет я занимаюсь фортепиано. Пришлось признаться, что впервые сел за инструмент и раньше играл только на гитаре. © tfost73 / Reddit
- У нас в подъезде живет женщина с легкими психическими нарушениями. Она очень тревожная, и лучше всего справляться с тревогой ей помогает вязание. Она уже связала одежду себе и своим котам. Казалось, вязать больше некому, да и денег у нее не было: раньше работала уборщицей, но ее сократили. Я посмотрела на ее работы — вяжет она действительно красиво. Договорилась с ней, что оплачу материалы и работу, и она свяжет для меня свитер. Свитер получился отличный, на работе все начали спрашивать, кто его связал, просили номер. Теперь эта женщина буквально утопает в заказах, вяжет с удовольствием и к тому же неплохо зарабатывает. Очень за нее рада. © Не все поймут / VK
- В детстве грезила художественной школой. Но водить меня туда было некому да и дорого. К тому же художника в нашей семье растили из моей старшей сестры, а в мой талант не верили. Мне было обидно, и я осталась самоучкой. Сейчас мне двадцать, за плечами много побед в конкурсах, я подписала контракт на внушительную сумму. Недавно состоялось открытие моей первой персональной выставки. В своей речи я не сказала ни слова об истоках или семье, как это обычно делают. Позже мамина знакомая возмущалась, что я не поблагодарила маму за развитие таланта. Но благодарить не за что. Это моя заслуга. © Подслушано / Ideer
- В детстве родители много работали, и за мной следила бабушка. Мать сказала ей, что записала меня на кружок танцев и нужно отвезти в такое-то время в такое-то место. В итоге два месяца я ходила на кружок, пока не выяснилось, что вместо танцев бабушка отвела меня на каратэ. Занимаюсь этим уже 20 лет, преподаю, открыла свою школу.
- Пошел учиться на юриста после школы, потому что не знал, на кого поступать, да и родители твердили, что это хорошая работа: заработаешь много денег, будешь уважаемым человеком. На самом деле эта профессия нынче переоценена — рынок перенасыщен специалистами, а юристам платят за опыт, за большой опыт работы. Если ты новичок в этом деле, даже если окончил университет с отличием, долгое время будешь работать за копейки. Я два года проработал на полставки помощником в нотариальной конторе, параллельно учился на бакалавра. Если честно, разочаровался в специальности: руки опускались от того, что те же официанты зарабатывали в два—три раза больше меня. Плюнул, бросил это дело. Был разочарован тем, что четыре года в университете потратил зря. Устроился на автомойку — за те же два года неплохо поднялся из обычного работника. Поднакопилось немного денег, открыл свою автомойку. И все же тут мне наконец пригодился мой диплом бакалавра, потому что при открытии своего дела очень даже хорошо знать законы и свои права. Ну и со всякими мутными ребятами, которые предлагают сотрудничество: поначалу это выглядит как хорошее предложение, но стоит вчитаться в договор — тут же вылезает скрытое надувательство. © Не все поймут / VK
- В 18 лет перебралась из глухой провинции в столицу. Грезила о карьере модели и богатом папике. Но вскоре оказалось, что таких моделей кругом пруд пруди, да и в клубах цеплялись только «папины сыночки». Однажды на глаза попалась статья в дешевом журнале: «Как покорить любого мужчину», и в ней особое внимание уделялось саморазвитию. В надежде на иностранца записалась на курсы английского и обнаружился талант к иностранным языкам. Затем пошел зал и диплом фитнес-тренера, курсы этикета и риторики. И в один прекрасный день я осознала, что и не нужен никакой папик, что я все могу сама. Сейчас многое достигнуто, но еще больше целей впереди. Родители и сестренка тоже переехали ко мне, а ту статью храню в рамочке на рабочем столе — она мой талисман. © Подслушано / Ideer
- Расскажу, как я узнал, что хорошо пою. Раньше часто напевал что-то вслух. Однажды, мне было лет 15, стоял, мурлыкал в магазине. Вдруг маленькая девочка странно посмотрела на меня и выдала: "Как ты классно поешь".© SuddenTerrible_Haiku / Reddit
Поздновато у дамы талант к языкам обнаружился, в школе иностранные языки не изучала что ли? Ии мог бы и поинтереснее историю выдумать.
- Сестра подарила мне книгу. Безумно рада за нее, ведь это первая книга, иллюстрации к которой заказали у нее как у художника. А ей всего 19 лет. На последней странице она написала: «Спасибо тебе за фломастеры». Когда ей было 5 лет, я увидела в магазине большой набор фломастеров и решила подарить его сестре на день рождения. Сама не знаю почему, в магазине рука сама потянулась за этим набором. Сестричке подарок очень понравился, и она поспешила его опробовать. Именно тогда и зародилась ее любовь к рисованию. Как же приятно, что она все еще помнит. © Не все поймут / VK
- Однажды сделал глупую ошибку: тщательно постирал телефон отца. С тех пор я неожиданно стал довольно талантлив в ремонте электроники. © AnujVermaCLAD / Reddit
- В 13 лет я пошла в кружок танцев. Маме рассказывала, как офигенно на занятиях, тренер по телефону ей меня тоже хвалила. Конфуз случился на отчетном концерте, когда выяснилось, что вместо того, чтобы заниматься, я шила на старой швейной машинке костюмы в кабинете. Дело в том, что мне это действительно нравилось, а на танцы мама заставила пойти. Схема, одобренная педагогом, работала отлично, если бы не концерт...
А вот еще 16 историй о том, как случайная встреча оказалась подарком судьбы.
Комментарии
Училась на учителя математики. Очень любила математику. На четвертом курсе вдруг поняла, что преподавание - это не моё. Нервный срыв, вернулась домой. Долго не знала, что делать. Встретила подругу детства, которая работала программистом в проектном институте. Подруга предложила к ним прийти. Пришла. Работала сперва оператором, потом программистом, успешно закончила машиностроительный вуз. Была счастлива: любимая работа, хороший коллектив. Поняла, что программирование - моя любовь. Переехали в Германию. Когда вставала на учёт на бирже труда, одна дамочка сказала мне, что я здесь никогда по специальности работать не буду. Не прошло и года, как я стала работать по специальности. Руководитель нашей группы, которая отвечала за бухгалтерию страховой фирмы, сказал даже, что я для этой работы переквалифицирована (überqualifiziert). Муж подначивал меня пройти на биржу труда и показать язык той даме, которая не верила в мой успех в моей специальности.
Когда училась в институте, случился у меня перерыв в учебе, пропустила год.
Работала в канцелярии, время свободное после 18:00 было, и я случайно наткнулась на объявление о наборе на курс машинописи, причем совсем недалеко от дома, удобно возвращаться по вечерам.
Отучилась три месяца, практиковалась немного по месту работы, потом у мамы на кафедре печатала диплом подругe на электрической машинке Ятрань.
Несколько лет спустя знание клавиатуры и умение быстро печатать помогло найти подработку в голодные 90-е.
А потом вся работа моя оказалась зависящей от клавы, и 35 лет спустя я все еще стучу по ней, как заяц по барабану)
Одна моя одноклассница, с лишним весом, с ранней юности занималась фитнесом на постоянной основе, и искренне любила это дело. Выучилась на юриста по настоянию родителей, несколько лет помыкалась по разным конторкам за небольшую зарплату, а потом плюнула и бросила все, чтобы стать тренером по фитнесу. И весьма преуспела.