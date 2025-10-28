16 историй о том, как случайная встреча оказалась подарком судьбы

«Случайности не случайны». Независимо от того, верим ли мы в это высказывание или нет, трудно отрицать, что некоторые события происходят не просто так. Случайная встреча в парке или промах, который обернулся удачей, — порой самые важные и судьбоносные события происходят именно тогда, когда мы меньше всего их ожидаем. Мы собрали несколько историй, в которых люди искренне делятся тем, как на первый взгляд незначительная случайность может обернуться большой удачей.