16 историй о том, как случайная встреча оказалась подарком судьбы

«Случайности не случайны». Независимо от того, верим ли мы в это высказывание или нет, трудно отрицать, что некоторые события происходят не просто так. Случайная встреча в парке или промах, который обернулся удачей, — порой самые важные и судьбоносные события происходят именно тогда, когда мы меньше всего их ожидаем. Мы собрали несколько историй, в которых люди искренне делятся тем, как на первый взгляд незначительная случайность может обернуться большой удачей.

  • Мне 41, и я думала, что жизнь вполне удалась. Но в один прекрасный день муж заявил, что хочет развода. И вишенка — из-за другой женщины, у них в разгаре «старый роман». Мир рухнул. И вот иду я в таком разбитом состоянии и вдруг встречаю свою бывшую одноклассницу. Встреча вышла совершенно случайная, однако безумно нужная и своевременная для меня. Слово за слово, и она уже в курсе моей ситуации, и даже делится своей историей. Оказалось, что ее муж тоже ушел к другой женщине! Но она смогла справиться с этим и начать новую жизнь. Смогла доказать себе и миру, что к сорокам жизнь не заканчивается и она все еще заслуживает любовь! И тогда я тоже решила, что не сдамся. Я начала работать над собой. Занялась спортом и йогой, начала ходить на курсы по саморазвитию, развивала свои интересы. Со временем стала чувствовать себя лучше. Потом поняла, что могу жить и без него. Пусть я пока и не встретила своего мужчину, но я живу. Наслаждаюсь каждым днем. К слову, и прекрасно дружу теперь с этой самой одноклассницей. Жизнь у меня только начинается. © Карамель / VK
  • Стою в пробке уже минут 40. Решила отвлечься, включила музыку. Выглядываю в окно, а там парень из соседней машины улыбается и кивает. Улыбнулась в ответ и отвернулась. А он не отстает: показывает жестами, мол, опусти стекло. Опускаю. И тут он предлагает вместе послушать музыку. Дальше разговор как-то сам собой пошел о музыке, путешествиях, работе. Вдруг пробка слегка двигается, и он буквально на сантиметр подъезжает вперед, чтобы не терять меня из виду. Потом выдает: «Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но мне кажется, я тебя знаю всю жизнь». Я засмеялась, говорю: «Это ты от скуки уже начинаешь выдумывать». И тут он достает провод от зарядки, скручивает его в кольцо и говорит: «Знаю, это дико, но... выйдешь за меня?». Я сначала зависла, а потом просто не смогла сдержать смех. И сказала «Да!». Уже спустя месяц это кольцо из провода заменилось настоящим! А сегодня у нас годовщина. © Палата № 6 / VK
  • Мне исполнилось 29. Поужинали с друзьями, собрались уходить, но тут в ресторан зашел мой бывший. Мы встретились взглядами, и я тут же осела обратно на диван. Думала, сейчас он сейчас выложит все, что думает обо мне. Он подошел и поздравил с днем рождения, предложил как-нибудь встретиться. Мое сердце остановилось. Я так сильно жалела, что рассталась с ним, что это съедало меня все то время, пока мы были порознь. Я согласилась и мы разошлись. Спустя минут 20 он написал мне сообщение, спросив, не хочу ли я сходить с ним на ужин в честь дня рождения. В сентябре будет уже восемь лет, как мы вместе. © Louisianimal09 / Reddit
  • Случайно встретились с бывшей коллегой на улице. Слово за слово, решили выпить кофе. Зашли в первое попавшееся кафе. Разговор особо не склеился, за столько лет потеряли контакт. Но то кафе меня покорило. Атмосфера, меню, даже работники, так еще и недалеко от дома. С тех пор я постоянный клиент. У меня даже есть свой уголок.
  • Познакомился в интернете с девушкой. Она пригласила меня на кофе. При встрече она сразу же выдала: «Вау, ты выглядишь даже лучше, чем на тех фото с похода!» Я кивнул и отшутился, потому что не понял, о чем она говорит. В поход я не ходил. В ходе разговора девушка продолжила задавать странные вопросы. Я заподозрил неладное и на всякий случай спросил: «Слушай, просто чтобы уточнить... как меня зовут?» Она выглядела сбитой с толку: «Джейк?» Повисла пауза, а потом она разразилась смехом. Оказалось, она переписывалась с двумя парнями одновременно и перепутала нас. В итоге мы допили кофе, посмеялись над ситуацией и, как ни странно... до сих пор встречаемся. Теперь я записан у нее в телефоне как «Не Джейк». © singformybling21 / Reddit
  • Недавно зашла в местный книжный магазин. Пока я бродила по рядам, заметила подростка, который нервно ходил возле стенда с подарками для пап с чашкой в руках. Мы разговорились, и он признался, что его папа особо не отмечает дни рождения, но они только недавно начали снова общаться после нескольких непростых лет, и он очень хотел проявить внимание. В итоге, мы провели минут двадцать, прогуливаясь по магазину и просто болтая. В конце концов, он выбрал кожаный блокнот и хорошую ручку, ссылаясь на то, что его отец иногда пишет. И вот на прошлых выходных я случайно столкнулась с этим пареньком. Он сказал, что отец аж прослезился, когда получил подарок. Я и подумать не могла, что помогу незнакомому человеку восстановить отношения с отцом. Жизнь странная штука. © Responsible_Wait_825 / Reddit
  • Сократили на работе. Как назло, еще и этот ремонт крыши. Вижу у метро — бабуля с букетиками. Вдруг подлетает мужик и скупает все — мой бывший одногруппник! Узнал меня, рассказал, что цветы для коллег. Не верю в случайности, но оказалось, что у них есть вакансия, как раз подходящая мне! Он устроил мне встречу с начальником. Потом шутил, что ему даже словечко замолвить не пришлось. Скоро будет год, как я работаю там. Коллектив, кстати, оказался прекрасным.
  • На книжной ярмарке я случайно столкнулась с автором моей любимой книги. Он не очень популярен, потому что пишет на довольно узкие темы, но тем не менее мне было очень страшно к нему подойти. В конце концов, собрав всю свою смелость в кулак, я пошла за своим автографом! Не знаю, как так вышло, но мы разговорились, и оказалось, что у нас много общих интересов. Он не только подписал мою книгу, но и дал несколько советов, как автору. Теперь я работаю над своей первой книгой и мечтаю однажды также встретиться со своими читателями. © Не все поймут / VK

  • После выпуска переехала в другой город. Вернулась, чтобы забрать диплом. Так получилось, что одновременно со мной пришел мой одногруппник, с которым мы никогда особо не контактировали. А зря. Мы так разговорились, что провели весь день вместе. Вечером он проводил меня на автобус. С тех пор мы не прекращали общение. Мы частенько со смехом вспоминаем, что за 4 года толком даже ни разу не поздоровались, но нашли друг друга после выпуска. Иногда думаю, а что бы было, если бы тогда случайно не столкнулись.
  • Я переехал в другой район. Рядом с домом был бассейн. Я мечтал об этом всю жизнь, но из-за моей стеснительности мне было неловко ходить одному. Все таки собравшись с силами, я пошел на первую тренировку. Пока нарезал круги, заметил, что парень на соседней дорожке все время меня обгоняет. Сработал азарт. Мы начали соревноваться. В какой-то момент оба остановились на передышку и обменялись парой фраз. Выяснилось, что у нас немало общих интересов. После бассейна вместе перекусили. Так и завязалась наша дружба. А я переживал пойти в бассейн один.
  • Я ждала дочь возле примерочных. Из другой кабинки вышла женщина в расстроенных чувствах. Перемерила кучу вещей, но так и не нашла ничего подходящего. Она вдруг попросила меня помочь ей подобрать что-нибудь. У меня просто не хватило духу сказать ей, что я тут не работаю. В конце концов, мы нашли платье, в котором она просто засияла. Любуясь собой в зеркале, она спросила: «Как долго вы здесь работаете?» Узнав правду, она крепко меня обняла и поблагодарила. Очень приятная женщина. Недавно я покупала кофе в местной пекарне. Вдруг кто-то постучал меня по плечу. Смотрю, а это она. Сказала, что надеялась увидеть меня и отблагодарить как следует. Мы проболтали за кофе почти час. Оказалось, она отлично провела время в том платье. И это дало ей толчок к тому, чтобы снова начать проявляться и в других сферах жизни. Она начала работать волонтером. Я так рада, что наши пути пересеклись снова. Некоторые люди действительно остаются в твоей памяти. © wisteriabow / Reddit
  • День не задался с самого раннего утра. Я проспал, машина не завелась. Пока я стоял возле этой самой машины, меня облила из лужи проезжающая мимо девушка. А потом она вышла из машины и стала извиняться. Сказала, что твердо намерена угостить меня кофе в качестве извинения, а я согласился, сказав, что все равно уже никуда не успеваю, на что получил ответ: «Я тоже». У нас оказалась одна и та же любимая кофейня. Там мы разговорились, там и начались наши отношения. Я рад, что то утро настолько не задалось, а случайная встреча обернулась судьбой. За кофе в итоге решил заплатить я. А сейчас я продолжаю платить за кофе и круассаны, которые так любит моя теперь уже девушка. © Не все поймут / VK

  • У нас со знакомой общение не заладилось еще в университете. Всегда пытались как-то выделиться, задеть друг друга, обогнать, много ругались. А после университета мы случайно встретились и все изменилось. В тот момент у меня что-то «щелкнуло» в голове, и я решила извиниться. Она улыбнулась, обняла меня и тоже попросила прощения за свое поведение. С той встречи мы начали общаться, даже стали хорошими подругами. © Не все поймут / VK
  • Долго нравился один парень на работе, но очень стеснялась даже заговорить. Красивый, умный, уверенный в себе, девушки так и липли к нему. Пыталась выбросить его из головы, но как-то раз случайно встретила, пока гуляла со своим псом. Больше он от меня не отходил. Только представьте как серьезный взрослый мужик в костюме почти бросает свой портфель, встает на колени и с фразой: «Вот это шабааака», тискает твоего песеля. А потом сам просится к тебе в гости и весь вечер играет с ним. Спустя полтора года после той встречи у меня дома уже два песеля, я замужем и ношу под сердцем ребенка этого человека. © Палата № 6 / VK
  • Я стояла на платформе. Подъехал поезд, и тут внезапный толчок сзади сорвал мою сумку с плеча. Собрать вещи мне помог мужчина. Я сердечно поблагодарила его, а он представился. Мы вместе зашли в переполненный вагон и разговорились. Поездка пролетела незаметно. Прежде чем разойтись, он сунул мне в руку листок бумаги со своим номером и простой надписью: «К новым началам». Так мы с ним и подружились. © itaya12 / Reddit
  • Уже больше пяти лет работаю за границей. Недавно ездила в родной город по делам. Была расстроена тем, что друзей там совсем не осталось. А потом в аэропорту вдруг встретила свою одноклассницу из художественной студии. Оказалось, что она как раз отправлялась в путешествие. Мы были так рады встрече, что проболтали все время до регистрации. Она была лучиком солнца для меня в тот день. Обменялись контактами и с тех пор общаемся. Скоро собираемся в совместную поездку.

А какая случайная встреча повлияла на вашу жизнь? Ждем вас в комментариях. А пока предлагаем взглянуть на другие подборки историй, в которых случайность сыграла главную роль:

