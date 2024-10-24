14 историй о том, как люди случайно создают неловкие ситуации

Вспомнила как мы в один магазин вместе с мужем ходили , так там одна кассирша мужу всегда улыбалась , заводила разговор , а меня в лучшем случае игнорировала , а в худшем готова была загрызть , такая ненависть у неё в глазах была. А потом случайно услышала её разговор с другой работницей магазина , оказывается причина ненависти была в том что я маленькая , пухленькая и в очках замужем , а она худая блондинка одинока . Банальная зависть !