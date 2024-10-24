Вот про велосипед вообще беспредел, что значит просто покататься?
14 историй о том, как люди случайно создают неловкие ситуации
Если бы в училищах и вузах была специальность «Мастер по выкидыванию номеров», то люди, о которых пойдет речь в этой статье, наверняка были бы ее лучшими студентами. И если одни выходки вызывают улыбку, то от других окружающим только и остается, что стоять и глазами хлопать.
- Однажды отметил на своей страничке одно кафе, мол, еда вкусная, с удовольствием приду еще. А через пару часов прилетает сообщение от ресторана: «Не рекомендуйте, пожалуйста, наше заведение. Не хотим видеть у себя ваших друзей». Я поначалу офигел, а потом оказалось, что моя бывшая там работает администратором... © Не все поймут / VK
- В доме есть помещение для велосипедов, колясок и прочего. Я оставляла там свой велик, и однажды на нем сломался замок от цепи. Но я не переживала: вход только для жильцов, не украдут его! Как вдруг он пропал. Я загрустила, а вечером увидела женщину на моем «байке». Подбегаю, мол, что это такое, а она с улыбкой отвечает, что просто покататься взяла. Теперь приковываю велосипед на две цепи на всякий случай. © Подслушано / Ideer
- Сестра замужем за испанцем. Приезжают они ко мне как-то в гости, сестра — в магазин, а муж ее заходит на кухню и на ломаном языке мне говорит: «Буду готовить вкусно по-испански. Где у тебя кавараска?» Я в непонятках, в словаре ничего не нахожу, открываю шкафы: пусть глянет, может, мука какая-нибудь и есть кавараска? Как вдруг он обрадовался и схватил сковородку.
- Теща с тестем свинтили в отпуск. Я сейчас у них дома, поливаю цветы, и вспомнилось, как это было в первый раз. Поручили мне точно так же полить цветы, и вздумалось мне удивить будущую тещу. Предвещая вопрос: «Ну как, полил цветы?», не захотел отвечать банально. Решил выпендриться в стиле: «Гибискус полил, нарцисс увлажнил, пион влагой снабдил...» Для этого сфоткал все насаждения, призвал помощь в соцсетях, все названия выяснил. Дождавшись вопроса тещи о поливке, развернуто в смс вкрутил вот это все. Сижу, жду восхищения. Ответ пришел почти сразу: «Ты что, бабу в дом привел?!» © zhekaural / Pikabu
- Пошли вместе с парнем в школу вождения. Вместе ходили на теорию и в один день сдавали ее. Вот только я сдала с первого раза с одной ошибкой, а у парня так не получилось. Потом были практические занятия с одним и тем же учителем. Я действительно сильно старалась, много учила и практику тоже сдала с первого раза. Парень так не смог. Не то чтобы у нас было соревнование, мы делали все вместе, чтобы поддерживать друг друга, но ему мои успехи сильно не нравились. И вот после его очередной неудачной попытки он закатил скандал: давай говорить, что это несправедливо, что я его ущемляю, ведь он лучше меня разбирается в этой сфере. Короче, в тот же вечер расстались. Пусть кто-то мне еще хотя бы раз скажет, что женщины слишком эмоциональные. © Карамель / VK
- Приходит ко мне клиентка кухню заказывать. Поболтали о жизни, выбрали материалы. Просит дать ей номер моей карты, чтобы перевести предоплату — мол, оплачивать будет дочь, это ее подарок родителям на новоселье. Я говорю: «Какая дочь у вас молодец, родителям помогает». Клиентка улыбается и начинает рассказывать. Ее дочь художник, причем очень успешный. Разрабатывает эскизы кукол, сотрудничает с разными странами. Зарабатывает очень хорошо, успела родить двоих детишек. В общем, реализован человек и в профессии, и в личной жизни. А муж дочери работает кем-то типа кладовщика в строительном, получает в районе 30 тысяч. Так вот. Был у дочери моей заказчицы день рождения. Собрались все родственники, родители с обеих сторон. Все говорят тосты, тут встает ее свекровь и говорит: «Желаю тебе здоровья, и перестань уже фигней страдать и устройся наконец на нормальную работу!» © Vita77 / Pikabu
- Ходили с мужем в банк делать карточку. Встретила нас девушка-менеджер — супер-вежливая, улыбчивая, но только в адрес моего мужа. Меня будто не замечала. Кофе предложила только ему, а когда мы на нее вопросительно глянули, выдавила: «Вы тоже хотите?» Но улыбку у нее с лица как рукой сняло, когда подошла очередь заполнять мои персональные данные, и я назвала фамилию и место жительства — такие же, как и до этого мой муж. Менеджер: «Вы брат и сестра?» Муж: «Нет, вообще-то это моя жена». И все, ушла ее надежда. Вот это я понимаю — «в активном поиске». © Карамель / VK
Вспомнила как мы в один магазин вместе с мужем ходили , так там одна кассирша мужу всегда улыбалась , заводила разговор , а меня в лучшем случае игнорировала , а в худшем готова была загрызть , такая ненависть у неё в глазах была. А потом случайно услышала её разговор с другой работницей магазина , оказывается причина ненависти была в том что я маленькая , пухленькая и в очках замужем , а она худая блондинка одинока . Банальная зависть !
- Заметил на обочине двух подростков лет 12. На улице гроза, время позднее, идут куда-то. Я, конечно, остановился, сказал, что подвезу их домой, небезопасно же гулять в такую погоду. Оказалось, что они возвращались с какого-то школьного мероприятия — их мама так и не приехала забрать их. Отвез я ребят домой, звоню в дверь, объясняю матери, что случилось, а она как давай кричать, что я больной, раз посадил детей к себе в машину, что она сейчас полицию вызовет и все такое. Ну, хоть дети спасибо сказали. © Dragoeth / Reddit
- Пошла на рынок за джинсами. Нашла точку с нужным товаром, начала примерять. Одни, вторые, третьи... десятые. Крутилась перед зеркалом, но ни одни не сели, как мне надо. Благодарю продавщицу и уже собираюсь уходить, как она вдруг стала эти джинсы в меня бросать. Видно, не понравилось ей, что я ничего у нее не купила. Вступилась за меня проходившая мимо женщина. С тех пор на рынок ни ногой. © Подслушано / Ideer
- Приехали к теще на огород помочь убраться перед зимой. Жена демонстративно молчит — поругались мы, точнее, жена со мной. Она заходит в дом, я с тестем стою, прикидываем, с чего начать. И тут выходит моя красавица — задумчивая какая-то, как пыльным мешком пришибленная. Убрались, теща стол накрыла, накормила до отвала, чаем напоила, расцеловала, и, как обычно, банками с соленьями и вареньем загрузила. Едем домой, жена молчит как-то совсем уж непривычно. Доехали до дома и тут ее прорвало: «Мама даже не поздоровалась! Первым делом спросила, чего это я такая злая, ну я ей и сказала, что поругались, мол, да ну его нафиг. И представляешь, что мне мама в ответ сказала? Ты, говорит, сама виновата, не надо мужу нервы мотать! Вот ты мне скажи, чья это мать, твоя или моя?» © Rec17 / Pikabu
- Уже 6 лет не общаюсь с тещей. А тут едем с женой по городу, раз — звонок: «Вы не могли бы заехать на 5 минут?» Хорошо, едем. Выходит теща с литровой банкой малинового варенья, идет к машине. Я глазам не верю: варенье несет! Мое любимое! Мириться, наверное, собралась! У меня ком к горлу подошел. А потом я опускаю окно и слышу: «Открой, а то два дня не могу чай с вареньем попить». Открываю крышку, она забирает банку и исчезает в темном подъезде. © TpydoBuK2.0 / Pikabu
Поздравляю с сотой, юбилейной публикацией истории про банку! Через месяц-другой тысячную будет отмечать
- Года три назад начала встречаться с парнем. Он показался мне весьма хорошим молодым человеком. Первые две недели отношений были прекрасными, в один вечер мы вышли прогуляться и разговор зашел о психологах. Я ему рассказала, что уже два года хожу к одной специалистке, которая мне очень помогает. А он так удивился, что даже переспросил, правильно ли он понял, что я хожу к психологу. В тот вечер мы быстро разошлись, попрощались, а затем он пропал. Навсегда. Моя психолог до сих пор смеется, что она разрушила мою личную жизнь. © Карамель / VK
- Однажды зимой на углу заметил бездомного. В руках табличка, а на ней написано, что ему нужны деньги на еду. Купил я кофе и булочку, отдаю ему, а он говорит, что ему нужны только наличные. Говорю ему, что пользуюсь карточкой и не ношу с собой наличные, а он швырнул в меня стаканчик с кофе. Обидно было. © iouaname673 / Reddit
- Моя тетя — та еще язва. Когда я выходила замуж, приглашать ее не стала. А в день свадьбы чуть не упала, увидев тетю на празднике (мама тайком позвала ее). Но та вела себя очень мило: поздравляла, улыбалась, подарила приличную сумму. Я уж было выдохнула, как на следующий день тетя написала мне, что мой муж — тот еще тип, а она просто не хотела портить мне праздник. © Подслушано / Ideer