20+ человек с такими фамилиями, с которыми некогда скучать
Некоторые люди уже с самого первого класса осознают: их жизнь будет полна курьезных ситуаций, а все благодаря фамилии.
- Дала клиенту образец для заполнения заявки с примером, где ФИО — это классическое Иванов Иван Иванович. Попросила заполнить так же, только со своими данными. Приносит он мне готовый бланк, а там написано «Иванов Иван Иванович». Я говорю: «Это образец, вы свои данные должны писать сюда, а не Иванов Иван Иванович!» Он: «Так меня по документам так зовут». © lyric_4art
- Я в 12 лет пришла в новую школу, и там в классе был мальчик Пипкин. Я постоянно очень смеялась над его фамилией. Кто же знал, что пройдут годы и я рожу ему еще двоих Пипкиных. © ekaterina.akhtiamova
- У меня был такой случай. Интерн пошел в палату, чтобы пригласить пациентку в смотровую комнату, и говорит: «Свини́на, в смотровую!» Она отвечает: «Я не свини́на, я Сви́нина!» Ржали всем этажом. © dr.anna.borodina
- Был у меня знакомый по фамилии Щиборщ. Кличка у него была «Два первых». © kudruavaya_a
- Надо было мне встретить человека по фамилии Баран. Думаю подойти и спросить: «Это вы Баран?» Но так и в лоб можно получить. Ну ладно, окидываю народ взглядом, ищу подходящее лицо. Подошел к одному и, не успев рот открыть, услышал: «Ба́ран — это я. Ударение на первую „а“». Вот так мужик и выкручивался всю жизнь. © Chisel77 / Pikabu
- До замужества у меня была красивая, но длинная фамилия. И вот я стала Ивановой. С тех пор не было ни единой ошибки в документах, кроме самого главного. В ЗАГСе выбегает регистраторша, громко кричит нашу фамилию и спрашивает: «А вы точно хотите быть Ирина Иванов?» И показывает наше заявление, в котором моя фамилия не имеет женского окончания. Мы с женихом поржали, но окончание решили дописать. © iryna.i.va
- У нас в школе директора звали Лев Павлиныч Комаров. Его все называли «ходячий зоопарк». © joggidog
У меня тоже был случай смешной. Понаехали к нам родственники, мне тогда было лет 14. Я их не пускаю, потому что никаких Челóшкиных знать не знаю. Я скорее звонить тёте, рассказываю, что к нам приехали некие Челóшкины. Она тоже не понимает. Потом до меня дошло, что они Чëлошкины.
Я у них спрашиваю: "Так Вы Чëлошкины что ли?"
А они объясняют, что ударение решили поменять.
- У некой тетки была фамилия Лось, а работала она в гостинице Космос. Так и представлялась: «Здравствуйте, вам звонит Лось из Космоса». © Cold.steel / Pikabu
- У меня был клиент Грецкий Олег. Родители сто процентов понимали, что делали! © ultimathulerr
- Мой молодой человек предложил мне руку и сердце. Я согласилась. Но есть одно «но»: его фамилия. Я не хочу ее брать и не знаю как об этом ему сказать. Вы только, пожалуйста, не смейтесь. Я бы ему предложила вообще мою взять. А фамилия у него Сук... © ussurmamochki
- Фамилия руководителя Родин. Подчиненный имеет фамилию Балябин. Междугородний звонок — спрашивают Балябина. Отвечаю:
— Его нет, он у руководителя.
— Плохо слышно, повторите!
— Балябин у Родина.
Сразу все услышали и от души посмеялись. © ljubovF / Pikabu
У нас остановка у кинотеатра "Родина". Поэтому "вы у Родины выходите?" норма жизни.
- У друга фамилия Дикий. Он женился, у него родилась дочь, которую назвали Роза — стала Дикая Роза. А потом родился сын, которого назвали Лев — Дикий Лев. © ohsurova
- У меня знакомая выходила за парня по фамилии Рак. Не захотела взять его фамилию. Так будущая свекровь заявила: «Я, значит, стала Раком, а она не хочет!» В итоге парень взял фамилию девушки. © maria_floryanu
- Меня оперировал доктор по фамилии Косяк и реально накосячил. Через год поехала в другой город исправлять косяки Косяка, а там оказался хирург по фамилии Кривопалов. Думала, что мне каюк, но у Кривопалова оказались золотые руки! © madamolgabroshkina
- Работала в баре. Мы после закрытия сдавали помещение на сигнализацию в ЧОП. «Свою» охрану уже знали по телефону. А тут новенький. Я им звоню, а мне отвечают: «Охрана, Хомяков!» Я чисто на автомате: «Охрана кого?» © 13arkan_
В одной из клиник Минска работает отличный ортопед-хирург по фамилии Беспальчук
- Моя фамилия Телик. В школе как-то подошел новенький и спросил: «Ты по национальности Самсунг или LG?» Раньше все мечтала сменить фамилию, а сейчас, наоборот, обожаю ее. Необычная и уникальная. © telik_hd
- Мой дядя по маминой линии с фамилией Варенье встречал на работе делегацию, в составе которой был мужчина с фамилией Клубника. © yarovela
- В молодости был улетный случай. Стажировался я в одной конторе, и дали мне задание — по алфавиту разложить документы. Натыкаюсь на фамилию Чмырь. Рассуждаю вслух: «Интересно, каково с ней жить?» Два других сотрудника хихикают, а один сидит и даже не улыбается. Потом оказалось, его фамилия тоже Чмырь. Сказал, что хотел сменить на девичью фамилию матери, но отец запретил, мол, надо продолжать род. © andrew4923rus
Недавно по работе попался парень - Король Артём... Не могу теперь отделаться от мысли, что имя Артур сюда бы лучше подошло 😅. Всего-то две последние буквы изменить, зато как звучит... 💔
Ну или Лев, хоть это и старая шутка 😅.
- Работал в студенчестве почтальоном. Пришла бабулька на почту за пенсией. Я прошу фамилию. Она говорит: «Я Стребкова». Ищу в ведомостях — нету. Бабка поднимает панику. К нам подлетает начальница, и тут выясняется, что она Ястребкова. © VESCHIYOLEG / Pikabu
- У подруги родня с фамилией Зайчик. И вот одна девушка все смеялась, что пора взрослеть и фамилию менять на серьезную. Собиралась замуж за Смирнова, а парень возьми да и смени фамилию за пару месяцев до свадьбы! Нашли настоящие документы деда, и все трое внуков вернули настоящую фамилию — Заяц. Но в целом, Заяц посерьезнее Зайчика. © universalcapibara
- У знакомого фамилия Маю. Когда ему говорят: «Фамилия!» — он отвечает: «Маю». А ему в ответ: «А чью еще?» © lattte16
У меня самой фамилия непонятная. Венгерская по происхождению. Раньше хотела сменить, а теперь даже не думаю.
Что касается фамилии Зайчик, то был такой кинофильм с Леонидом Быковым. Там у главного героя была фамилия Зайчик.
Один раз видела паспорт девушки с немецкой, вроде бы, фамилией Бляхер.
В институте комсомольская организация послала на поквартирный обход то ли ветеранов, то ли избирателей - уже не помню точно. Меня привлекли, хоть я и не была комсомолкой. На обход надо было идти вдвоём. Записывают нашу пару, я называю свою двойную фамилию... А мне, - Вы что не поняли, идут только по двое !