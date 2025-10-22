20+ человек с такими фамилиями, с которыми некогда скучать

У меня тоже был случай смешной. Понаехали к нам родственники, мне тогда было лет 14. Я их не пускаю, потому что никаких Челóшкиных знать не знаю. Я скорее звонить тёте, рассказываю, что к нам приехали некие Челóшкины. Она тоже не понимает. Потом до меня дошло, что они Чëлошкины.

Я у них спрашиваю: "Так Вы Чëлошкины что ли?"

А они объясняют, что ударение решили поменять.