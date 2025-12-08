14 историй о друзьях, которые и в сложной ситуации помогут, и радость разделят

Истории
1 час назад
14 историй о друзьях, которые и в сложной ситуации помогут, и радость разделят

Настоящие друзья — это те, кто остается рядом, даже когда жизнь решает проверить нас на прочность. Они могут вытащить из самой нелепой ситуации, рассмешить в самый тяжелый момент и разделить радость так, будто она их собственная. Мы собрали истории, которые доказывают: рядом с правильными людьми любые испытания становятся легче.

  • Со своей лучшей подругой я познакомилась немного странно. Мы 2 месяца жили в соседних квартирах, но были незнакомы между собой. Как-то у нее была запланирована вечеринка и перед этим она впервые зашла ко мне. Я думала, что предупредит о возможном шуме, но вместо этого она попросила, чтобы я вечером постучала к ней и сказала, что их компания мне мешает. Ну я так и сделала. Через неделю сестра праздновала на моей квартире день рождения со своими друзьями, я попросила соседку сделать точно так же, потому что идея мне не очень нравилась, а отказывать родным я не умею. Так разогнали мы эти тусовки, потом встретились вдвоем объяснить ситуации, поняли, что проблемы у нас одинаковые, и стали видеться чуть ли не каждый день. © Не все поймут / VK
  • Встречаемся с парнем год, отношения не афишировали. И тут решила приятное сделать: поставила на аву наше общее фото. А вечером в панике удалила. Парень наехал, мол, стесняюсь его. А мне неловко признаться, что если б не подруга, то я никогда бы не заметила, что когда обрабатывала наше фото, случайно штампом ему шестой палец прифигачила. © Подслушано / Ideer
  • Наш друг семьи отмечал день рождения — целых 50 лет. Мучились с подарком, ничего не могли придумать. Товарищ обеспеченный, а дарить очередную золотую палочку для чистки пупка не хотелось. Короче говоря, я позвонила его жене и потихоньку узнала, что им нужно. Вот представьте себе: идете вы все такие красивые на юбилей друга, а на локотке у вас казан на 50 литров висит. По числу прожитых лет! У именинника челюсть на пол упала, он таких больших и не встречал. © Габриела / ADME
  • Устроили с подругой детства «день ностальгии». Поехали в старый пионерлагерь, нашли место, где когда-то спрятали секретик. Открываем ржавую коробочку, а внутри блестяшка, фантик и номер телефона. Долго ломали голову, чей он. А когда набрали, обалдели: трубку взял мужчина и после наших путаных объяснений обрадовался как ребенок и поведал, что был в этом же лагере, но в другую смену, нашел наш секретик, съел конфету, а свой номер оставил на тот случай, если мы вернемся. Посмеялись, договорились встретиться, и аж до закрытия просидели все вместе в кафе, вспоминая юность.
  • Друг моих родителей вручил им на свадьбу упаковку мужских трусов. Мама возмущалась: «Богатый человек, а подарок дешевый». А отец надел новые трусы и лег спать. Утром говорит: «Что-то чешется». Мама потянулась срезать этикетку, но вдруг нащупала что-то странное, вроде вшитое, ну она взяла и разрезала там. Достает $ 100 и смеется, говорит: «Давай следующие трусы, будем их тоже резать». Нашли они где-то $ 1000. Все-таки дядя Юра имел отличное чувство юмора. © Подслушано / Ideer
  • Дело было давненько. Дружил я со своим соседом, который был старше меня на 4 года. Каждый день мы вместе играли во дворе и катались на великах. И вот однажды его родители купили ему приставку. Первый месяц мы почти все свободное время проводили у телевизора. Счастью не было предела. Но спустя пару месяцев я узнал, что родители моего друга решили переехать в другой город. И вот в последний день перед его отъездом я пришел с ним попрощаться. Было очень грустно терять друга. Мы крепко пожали друг другу руки и пообещали, что будем писать письма и поддерживать связь. Я уже собрался уходить, но друг попросил подождать пару минут и убежал домой. Чего я точно не ожидал, так это увидеть его с приставкой в руках и словами: «Держи! Это тебе на память». Вот такая соседская дружба! © Snow448 / Pikabu
  • Попала в аварию, ничего серьезного, только лицо стеклом поцарапало сильно. Не выходила из дома первые два дня, потому что царапины были в зеленке. Пришла подруга и, нарисовав себе точно такие же полосы зеленкой, вытащила меня на улицу. © Подслушано / Ideer
  • Мне около 35 лет, но у меня до сих пор сохранился старый круг общения. У нас компания из 20 — 25 парней. Мы дружим уже почти два с половиной десятилетия. Мы все выросли вместе, помогали друг другу в средней и старшей школе (некоторые даже в начальной), учились в колледже, были на мальчишниках и свадьбах друг друга. И наши дети тоже подружились. © wangstarr03 / Reddit
  • Мы с моей лучшей подругой познакомились в интернете и встретились спустя 6 лет. После личного знакомства прикипели друг к другу еще сильнее. Делаем дурацкие мультики о наших несуществующих приключениях и поддерживаем друг друга. У нас даже родителей зовут одинаково. Я счастливый человек, потому что у меня есть такой друг. © Little Owl / ADME
  • Подруга живет в другой стране. Когда разговариваем с ней по видеосвязи, всегда делаем скрин экрана. Она приехала на мой день рождения и подарила перекидной календарь на следующий год с нашими ржущими моськами и подписями типа «разговоры о дорожном покрытии», «диалоги о Нобелевской премии» и «подавилась кофе». Мне исполнилось 30 лет, но за все годы такого крутого подарка мне еще не делали. Говорите, не бывает женской дружбы? Ха! Я смеюсь вам в лицо, мы дружим уже 20 лет. © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня друг Серега. Работал он вахтовым методом на курорте в 400 — 600 км от нашего города. Как-то по дороге домой у него сломалась машина, к тому же он подобрал попутчика, паренька какого-то. Звонит мне, мол так и так. Я говорю: «Обозначь координаты, через час закончу работать и приеду». А это 200 км примерно. Для нас дело стандартное, а вот пассажир обалдел: «Он реально приедет?» Серега даже удивился вопросу. Я приехал, починили, заехали в шашлычную перекусить, попутчик все удивлялся, а для нас это норма.
    Серега супругу мою беременную возил в консультацию, когда я работал и не мог сам отвезти. Когда у меня не было своей машины, без вопросов давал свою.
    Иногда мы перехватываем деньжат друг у друга, но понемногу, никто не наглеет. Вот как-то так. Живем в соседних домах — так сами решили, чтобы чаще видеться. © ProfMoriarty / Pikabu
  • Ох, что я подарила своей лучшей подруге однажды! Ей нравилось собирать цветочные композиции и хотелось кирпич такой зеленый — флористическую губку. А дело было примерно 30 лет назад, какая уж в те годы губка. Но я у цветочников просто вымолила сей предмет и выкупила за огромные деньжищи. Вручила ей этот подарок на день рождения, который праздновали в кафе. Она прыгала до потолка и повизгивала от радости. А окружающие не моли понять, почему девушка так рада зеленому кирпичу. © Арина / ADME
  • Один парень, с которым я подружился, когда мне было 40, позже сказал, что сначала он не мог поверить, что я «не хочу чего-то» от него. Он зарабатывает намного больше меня и устал от того, что его достают бедные родственники. А мне просто нужен был интересный собеседник и хороший друг. Сейчас этот человек живет далеко от меня, но мы постоянно переписываемся и обмениваемся интересными книжками. © livemusicisbest / Reddit
  • Некоторые подруги держатся рядом дольше, чем мужья. Со своим бывшим я уже 10 лет в разводе. А с подругой, с которой я сдружилась во время этого брака, мы до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга. Все-таки настоящими друзьями лучше не раскидываться. Они могут оказаться единственными, кто будет рядом, когда вам станет плохо. © Анастасия / ADME

Эти истории еще раз показывают, что иногда достаточно одного человека, который скажет: «Я рядом», — и мир перестает казаться таким мрачным. И помните: хорошие друзья — это счастье, которое стоит беречь.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее