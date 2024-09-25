Встречалась с мужчиной 10 лет, он вчера сделал мне предложение. Моего ответа он явно не ожидал

Мы с моим мужчиной 10 лет встречались, 5 из них жили вместе. На свадьбу сначала намекала, потом бросила. Мама на меня наседала: «Все подруги уже развелись, а тебе уже 31 и все в девках». И тут как раз выходит мой суженый из туалета и выдает: «Я решил, что надо нам пожениться». У меня аж глаза на лоб от неожиданности вылезли. Устроила допрос с пристрастием и выяснила, почему же нам срочно понадобились обручальные кольца.

Оказалось, у моего потенциального мужа на работе сменилось начальство. Как говорится, новая метла по-новому метет. Вот и тут понеслось. Ладно, он у меня трудоголик, поэтому требования руководства задерживаться на работе его не особо напрягали, а вот при планировании отпусков в отделе у него аж волосы на голове зашевелились. Новый шеф четко обозначил, что летом отдыхать будут только семейные. Дело усугублялось тем, что я в те годы работала в школе, а значит мой отпуск выпадал строго на летние месяцы. По идее, можно было и в каникулы на чуток вырваться, но у нас директор любила, когда учителя всегда под рукой. Да и сложно будет после недели на курорте сразу же вливаться в рабочие будни. Как говорится, после насыщенного отпуска нужен еще один отпуск. Вот мой мужчина и перепугался. Говорит: «Кажется, пора расписываться. В этом году в графике отпусков уже вряд ли кто подвинется, зато в следующем уже точно летом вместе в Турцию полетим».

Криптозоолог мамкин 2 часа назад Имхо, но летом в Турции ужасно. Пару раз попадали. Жара под сорок.

Хотя я люблю эту страну), красивая - - Ответить

И тут меня прорвало. Ору: «А ничего, что я несколько нет говорила, что мы среди женатых друзей как белые вороны, что матушка моя мне уже плешь проела нытьем о свадьбе? Нормально тебе было, когда твои приятели подшучивали, что я временный вариант, пока ты себе жену со своей жилплощадью приглядываешь, чтобы на съем больше не тратиться?» Я вроде бы дама не скандальная, но тут реально накопилось. Вот все за один раз и высказала. Видите ли, его проблемы на работе — это повод расписаться, а мои чувства ему, получается, изначально по боку были. И если еще пару лет назад я не представляла, что откажу любимому мужчине в ответ на его предложение руки и сердца, то сейчас я сказала уверенное «нет». Все потому, что дорога ложка к обеду, а я уже реально перегорела и перехотела замуж за этого человека. Он, конечно, понял, что задел меня, но почему-то вбил себе в голову, что это из-за того, что предложение прозвучало недостаточно торжественно — без романтики и прочей мишуры. И тогда он решил помириться и совершить второй заход, но сделал это весьма нестандартным образом.

Криптозоолог мамкин 2 часа назад «А ничего, что я несколько нет говорила..» — клевая опечатка).

Много-много нет назад это было - - Ответить

Теперь представьте: я сплю, мой благоверный по графику находится на работе в ночную смену. В 6:30 утра подпрыгиваю от звонка в дверь. Плетусь смотреть в глазок, думаю: «Сейчас кому-то не поздоровится». Вижу, что за дверью стоит мой мужчина с букетищем красных роз. А за его плечом какая-то блондинка маячит. Открываю. И тут как выяснится, что для подтверждения серьезности своих намерений он приволок фотографа. Мол, сейчас еще визажист подойдет, меня накрасят, подберут платье и вместе с этим веником из роз мы пойдем совместную фотосессию в парке делать. Там как раз рассвет поймаем, а сделанные фото станут первыми в нашем семейном альбоме. Не знаю, какие отношения были у него с этой девицей и как он договорился притащить ее ко мне в 6 утра. Честно говоря, до сих по не хочу знать. А тогда просто развернула на 180 градусов всю троицу: несостоявшегося жениха, фотографа и неприлично дорогой букет и еще ускорение им придала. Потом пошла досыпать.

Выдра в гетрах 54 минуты назад Девица, я думаю, не при чём и отношения у них рабочие. Моя приятельница фотограф своих моделей и в 5 утра может потащить ловить восходящее солнце и правильный свет. - - Ответить

Ближе к обеду это чудо робко постучало в дверь, попробовало извиниться и еще раз заговорило о женитьбе. Но у меня будто глаза открылись. Я поняла, что мне пудрили мозг буквально с последнего курса института, когда мы и познакомились. Ему нужна была удобная женщина под боком: такой гидрид домработницы, повара и бесплатного психолога. Да и квартиру вместе снимать дешевле было. И замуж меня позвали не от великой любви, а лишь потому, что так тоже будет удобнее. Ему, не мне. В общем, эта история с отпуском стала для меня последней каплей и я приняла решение расстаться. Раньше думала, что буду рыдать в три ручья, но нет, на душе как-то сразу стало легче. Будто последние годы я волокла на себе огромный камень, а теперь благополучно сбросила его. Месяца через два мой бывший позвонил мне и пожаловался, что ест в основном макароны да и арендную плату за снятую им самостоятельно однушку с трудом вытягивает. Просил дать мастер-класс по планированию бюджета. Я посмеялась и сказала, что все консультации теперь только платно. Больше мы не встречались.

Hangover Unicorn 20 часов назад Есть гидрид натрия, а есть гидрид домработницы. Оказывается, н уроках химии нам рассказывали не всё! - - Ответить

Эту историю автор статьи записала со слов своей подруги. События эти довольно давние: почти 10 лет прошло. С тех пор героиня статьи уже вышла замуж, но не за предыдущего жениха. После расставания с ним моя подруга через два года встретила мужчину, который после нескольких месяцев ухаживаний не стал тянуть и позвал ее замуж. Она согласилась и не прогадала. Они до сих пор вместе.

Бонус: вот как предлагали выйти замуж нашим читательницам

Муж делал мне предложение раз пять. Шутя и всерьез. Я отнекивалась, отшучивалась, мол, потом (синоним слова «никогда»). Мы просто очень разные и в плане интересов, и культурно, и социально. Как-то раз, спрыгнув с турника и отдышавшись, он мимоходом спросил: «Может, все-таки поженимся». И я ответила: «Давай». Обошлось без колец, преклоненного колена и цветов. Ну не романтик он абсолютно. В этом году отмечаем 20-летие совместной жизни, у нас четверо детей. © Севелина Савинова / ADME

Познакомили меня как-то с парнем, он проводил меня до дома и пропал. Вернулся через год и предложил выйти за него замуж. Весь этот год не общались. Он серьезно ожидал, что я соглашусь? © Jane Doe / ADME

Мне однажды сделали предложение через маму. Это был ее деловой партнер на 20 лет старше тогдашней 20-летней меня. Попросил отдать меня ему в жены, прямо как в девятнадцатом столетии. До этого мы общались только по работе. Мама предложила ему пойти и спросить меня, но он не рискнул. И хорошо сделал. © shanghai48 / ADME

Расскажу «невероятно романтичную» историю, как мне муж предложение делал. Мы с ним до свадьбы встречались 2,5 года. И практически с самого начала все решили, что мы поженимся. Главное, мы не были уверены, а вот окружающие — да. Мы даже не жили вместе, хотя возможность такая была. И вот как-то зимой мне позвонила сестра, живущая в Германии, и спросила: «Вы жениться в этом году будете? А то нам билеты желательно заранее брать, так дешевле будет». Ну, я поворачиваюсь к своему тогда еще парню, говорю: «Тут Лена спрашивает, жениться летом будем или нет?» Он задумался, потом говорит: «Будем». Я говорю: «Хорошо, а когда?» «В июне неудобно, работы будет много, в июле сильно жарко, вот в августе — самое то». Официальное предложение и заодно знакомство моих родителей и его бабушки, состоялось в конце марта. Правда, без кольца — он попросту забыл про это. Так что помолвочного кольца у меня нет, да и обручальное не ношу — оно мне мало стало. © SON5SON / ADME

Жили вместе 14 лет, родили двоих детей. Наши друзья на всех праздниках спрашивали: «Когда вы в загс пойдете?» Мой отшучивался: «Только после вас». Вот на день рождения их старшей дочки опять последовал стандартный вопрос, за ним тот же ответ. Тогда моему мужу было показано свидетельство о браке наших друзей. Они «по-тихому» расписались. Мой будущий муж тут же заявил всем за столом, что завтра повезет меня в загс. Мы посмеялись, а утром он меня разбудил: «Поехали пораньше расписываться, чтобы на работу не опоздать». Я думала, что он пошутил вечером. Так и поженились через 14 лет совместной жизни. © Анжик / ADME