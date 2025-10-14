16 человек, которые случайно нашли привет из прошлого, от которого на душе сразу стало теплее

Бывает, роешься в вещах — и вдруг натыкаешься на кусочек прошлого: пожелтевшее письмо, фото или игрушку, о которой давно забыл. И будто на мгновение переносишься туда, где все было проще и теплее

«Мой брат нашел эту банку во время раскопок. Мы прикинули, что здесь больше 2 тысяч долларов»

© Ok_Entrepreneur650 / Reddit GabrielSolis 1 день назад Ох уж эти банки с деньгами... У меня дядя тоже трехлитровую банку с деньгами в конце 80-х закопал. И забыл где. Весь двор перекапывал потом - - Ответить

Да за такие деньги тогда можно было купить дом, не меньше! © Volatilecanoe42 / Reddit

«Купила набор старых сумочек, а внутри оказались записки от их прежней хозяйки»

«Нашел детский дневник в секонде»

«Меня вообще все бесят»

«Нашел у друга дома — записка была приклеена изнутри к решетке отопления»

«Кто бы ни нашел это,

ты и правда долго искал. Рой Стивен

2 февраля 1971 P.S. Аполлон-14 отправился к Луне

в прошлое воскресенье, 31 января»

Этой штуке место в музее! © SixersWin / Reddit

«Нашли в комиссионке фото молодой невесты... спустя 100 лет после ее свадьбы»

«Это фото 1989 года лежало в маминой коробке с квитанциями. Она не знает, кто это, но хранит, потому что оно „приносит удачу“»

© SyllabubEmotional / Reddit Lirinа 1 день назад У бабушки в шкафу под стеклом стояло яркое фото какого-то кривозубого мальчика. Я всегда думала, что это просто открытка из зарубежного журнала. Уже сильно позже я узнала, что это фото сына её финской подруги бабы Дины. - - Ответить

«Во время ремонта нашел пачку чеков 1910 года, которые так никто и не обналичил»

«Во время ремонта мы нашли свидетельство о браке 1895 года»

«Нашла эти пригласительные на день рождения за каминной полкой у родителей»

«Много лет назад тетя заказала у уличного художника мой портрет — тогда мне было 13. Недавно ее не стало, и, разбирая вещи, мы нашли этот рисунок»

«Нашел старые фото своих собак семилетней давности. На втором снимке они сейчас — 17 и 12 лет! Все такие же веселые и здоровые»

«Нашла коробку с классными свитерами, которые бабушка связала мне в 80-х. Теперь их с удовольствием носит моя двухлетка»

«Нашла дневник, который я вела в девять лет, и вот одна из записей»

«Дорогой дневник, я так, так, так, так, так сильно люблю свою собачку Сникерса! Это первая собака в моей жизни, и она делает меня счастливой»

«Разбирал старые книги и нашел внутри рисунок, который когда-то сделала моя двоюродная сестренка»

«Я люблю братика»

«Брат нашел мои старые игрушки на чердаке. Прямо будто вернулась в детство»

Невероятно! Сейчас они стоят кучу денег! © Cpt_Koksnuss / Reddit

«Нашел золотое кольцо во дворе нового дома. Связался с хозяйкой — она расплакалась. Ее муж подарил его много лет назад, она не думала, что кольцо вернется»