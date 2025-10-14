Ох уж эти банки с деньгами... У меня дядя тоже трехлитровую банку с деньгами в конце 80-х закопал. И забыл где. Весь двор перекапывал потом
16 человек, которые случайно нашли привет из прошлого, от которого на душе сразу стало теплее
Бывает, роешься в вещах — и вдруг натыкаешься на кусочек прошлого: пожелтевшее письмо, фото или игрушку, о которой давно забыл. И будто на мгновение переносишься туда, где все было проще и теплее
«Мой брат нашел эту банку во время раскопок. Мы прикинули, что здесь больше 2 тысяч долларов»
- Да за такие деньги тогда можно было купить дом, не меньше! © Volatilecanoe42 / Reddit
«Купила набор старых сумочек, а внутри оказались записки от их прежней хозяйки»
Почитала оригинал. Да, это трогательно. Кстати, это кошельки (в оригинале).
«Нашел детский дневник в секонде»
«Меня вообще все бесят»
«Нашел у друга дома — записка была приклеена изнутри к решетке отопления»
«Кто бы ни нашел это,
ты и правда долго искал.
Рой Стивен
2 февраля 1971
P.S. Аполлон-14 отправился к Луне
в прошлое воскресенье, 31 января»
- Этой штуке место в музее! © SixersWin / Reddit
«Нашли в комиссионке фото молодой невесты... спустя 100 лет после ее свадьбы»
«Это фото 1989 года лежало в маминой коробке с квитанциями. Она не знает, кто это, но хранит, потому что оно „приносит удачу“»
У бабушки в шкафу под стеклом стояло яркое фото какого-то кривозубого мальчика. Я всегда думала, что это просто открытка из зарубежного журнала. Уже сильно позже я узнала, что это фото сына её финской подруги бабы Дины.
«Во время ремонта нашел пачку чеков 1910 года, которые так никто и не обналичил»
«Во время ремонта мы нашли свидетельство о браке 1895 года»
«Нашла эти пригласительные на день рождения за каминной полкой у родителей»
«Много лет назад тетя заказала у уличного художника мой портрет — тогда мне было 13. Недавно ее не стало, и, разбирая вещи, мы нашли этот рисунок»
«Нашел старые фото своих собак семилетней давности. На втором снимке они сейчас — 17 и 12 лет! Все такие же веселые и здоровые»
«Нашла коробку с классными свитерами, которые бабушка связала мне в 80-х. Теперь их с удовольствием носит моя двухлетка»
«Нашла дневник, который я вела в девять лет, и вот одна из записей»
«Дорогой дневник, я так, так, так, так, так сильно люблю свою собачку Сникерса! Это первая собака в моей жизни, и она делает меня счастливой»
«Разбирал старые книги и нашел внутри рисунок, который когда-то сделала моя двоюродная сестренка»
«Я люблю братика»
«Брат нашел мои старые игрушки на чердаке. Прямо будто вернулась в детство»
- Невероятно! Сейчас они стоят кучу денег! © Cpt_Koksnuss / Reddit
«Нашел золотое кольцо во дворе нового дома. Связался с хозяйкой — она расплакалась. Ее муж подарил его много лет назад, она не думала, что кольцо вернется»
Иногда самые простые вещи способны вернуть то самое ощущение тепла и ностальгии. Если хочется еще больше окунуться в атмосферу старых времен — у нас есть подборка снимков, которые точно подарят то же чувство.