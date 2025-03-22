15+ фото, которые будто бы шлют привет из нашего славного прошлого

У каждого из нас где-то на полке или в дальнем ящике пылится старый фотоальбом. И стоит лишь открыть его, как время начинает двигаться в обратном направлении. Детство, юность, беззаботные дни — все оживает перед глазами, словно это было только вчера. А с каждым снимком накатывает теплая волна ностальгии, от которой становится то радостно, то немного грустно.

В детстве мы были по-своему неприлично богаты

"Фото рабочего стола⁠⁠. Удивительная концентрация символов начала нулевых на одном фото. Ну и ностальгия, конечно же"

"Моя мама каждый день перед садиком одевала меня в абсурдные наряды. Спрашиваю ее: «Зачем?» А она в ответ просто смеется"

"Мне тут всего 9 лет. Но знаете, как дедушка подписал снимок? «На этом фото обезьяна справа»"

Еще у нас есть статья с озорными историями о школьных деньках, которые точно вызовут у вас приступ светлой ностальгии.

Один взгляд на это фото распаковывает воспоминания об их запахе

«Мы всегда вешали эти гирлянды. Очень было жаль, что их всего 3 штучки. Зато разные по цвету»

«Эх, было время...⁠⁠»

Когда пришлось прервать игру, чтобы покормить тамагочи

«Стол моего детства»

"В приступе ностальгии на даче нашла на чердаке свой стульчик с собачкой. Наклейки потрескавшиеся, криво наклеенные, но такие родные"

Когда мамка послала за хлебом, а ты видишь, что привезли новые шмотки

"Наверное, почти у каждого была такая заветная тетрадь: анкета для друзей"

"Фото старого компьютера и молодого меня⁠⁠. 1995 год. Родители выделяли только 15 минут подряд"

«На выходных гостил у родителей и нашел это. Помните, что это такое? Это были самые крутые сладости моего детства!»

«Доставала дочери пакет с моими игрушками, а там вон что попалось. Такая ностальгия! Собирали их, играли, менялись, радовались каждой новой фигурке»

«Забрал я из родительского гаража коробочку заветную. И парализовал работу офиса на полдня»

А вы тоже не разводили эти «соки» водой, а ели прямо сухими из пакетика?

© Stormy88188 / Pikabu Only 15 часов назад У нас в школе ещё был прикол с этими юпи: Открывать пакетик и из трубочки вдыхать его содержимое, и выдыхать, получался такой сладкий сигаретный дым 😹 - - Ответить

«Побывала в краях родного детства и нашла своего старого доброго друга! Служил мне верой и правдой очень долго и, как оказалось, до сих пор работает!»