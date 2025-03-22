У нас в школе ещё был прикол с этими юпи: Открывать пакетик и из трубочки вдыхать его содержимое, и выдыхать, получался такой сладкий сигаретный дым 😹
15+ фото, которые будто бы шлют привет из нашего славного прошлого
Фотоподборки
14 минут назад
У каждого из нас где-то на полке или в дальнем ящике пылится старый фотоальбом. И стоит лишь открыть его, как время начинает двигаться в обратном направлении. Детство, юность, беззаботные дни — все оживает перед глазами, словно это было только вчера. А с каждым снимком накатывает теплая волна ностальгии, от которой становится то радостно, то немного грустно.
В детстве мы были по-своему неприлично богаты
"Фото рабочего стола. Удивительная концентрация символов начала нулевых на одном фото. Ну и ностальгия, конечно же"
"Моя мама каждый день перед садиком одевала меня в абсурдные наряды. Спрашиваю ее: «Зачем?» А она в ответ просто смеется"
"Мне тут всего 9 лет. Но знаете, как дедушка подписал снимок? «На этом фото обезьяна справа»"
Еще у нас есть статья с озорными историями о школьных деньках, которые точно вызовут у вас приступ светлой ностальгии.
Один взгляд на это фото распаковывает воспоминания об их запахе
«Мы всегда вешали эти гирлянды. Очень было жаль, что их всего 3 штучки. Зато разные по цвету»
«Эх, было время...»
Когда пришлось прервать игру, чтобы покормить тамагочи
«Стол моего детства»
"В приступе ностальгии на даче нашла на чердаке свой стульчик с собачкой. Наклейки потрескавшиеся, криво наклеенные, но такие родные"
Когда мамка послала за хлебом, а ты видишь, что привезли новые шмотки
"Наверное, почти у каждого была такая заветная тетрадь: анкета для друзей"
"Фото старого компьютера и молодого меня. 1995 год. Родители выделяли только 15 минут подряд"
«На выходных гостил у родителей и нашел это. Помните, что это такое? Это были самые крутые сладости моего детства!»
«Доставала дочери пакет с моими игрушками, а там вон что попалось. Такая ностальгия! Собирали их, играли, менялись, радовались каждой новой фигурке»
«Забрал я из родительского гаража коробочку заветную. И парализовал работу офиса на полдня»
А вы тоже не разводили эти «соки» водой, а ели прямо сухими из пакетика?
«Побывала в краях родного детства и нашла своего старого доброго друга! Служил мне верой и правдой очень долго и, как оказалось, до сих пор работает!»
Фотографии — это словно машина времени, которая всегда под рукой, стоит лишь перелистнуть страницу. И пусть годы идут вперед, но в этих снимках прошлое остается с нами навсегда.
Фото на превью SweetPickleRelish / Reddit
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