15+ человек случайно узнали чужие секреты и сами не до конца поняли, что им с этим делать
Помните, как говорят: «Все тайное рано или поздно становится явным»? Так вот, это не просто слова. Можно мастерски шифроваться годами, скрывать от родных и друзей то, что никто не должен знать. Но однажды какая-то нелепая случайность, одна малюсенькая оплошность — и вот ваш секрет уже грохочет, словно гром среди ясного неба. А что делать тем, кто оказался рядом, когда чья-то тщательно оберегаемая тайна рухнула? Наши герои столкнулись именно с таким выбором. Им открылась чья-то правда, и теперь предстоит решить, что же с этим делать.
- Я тут узнал, что моя мать долгие годы изменяла моему отцу. И он совсем не в курсе. Я сижу и думаю, стоит ли ему говорить, боюсь за его сердце. Причем самое ужасное, что мамин любовник — друг семьи. И он постоянно приходил к нам домой, чтобы пить кофе с моими родителями! © TheDudeMan4311 / Reddit
- Очень люблю шоколад, но ем его не часто. Просто мне от него не совсем хорошо, иногда болит живот. Да и вообще не считаю шоколад сильно полезным. А вот муж любит чипсы. Наверное, даже не любит, а просто обожает. Может и по пять больших пачек в день съесть. Только вот мужу от них плохо, даже хуже, чем мне от шоколада. Психанула и предложила ему вместе бросить наши «вкусовые пристрастия», он согласился. И вот два месяца, как я совсем не ем шоколад. Мы поддерживаем друг друга каждый день. Заметили, что здоровье наше стало лучше. Я очень радовалась. А вчера мужа забрали на скорой с обострением гастрита. Он мне врал. Все это время он ел чипсы, еще больше, чем раньше. В одном кабинете мужа я нашла около 60 пустых пачек. Лентяй даже выкидывать их не стал. Видимо, боялся спалиться. С одной стороны очень жаль мужа, он родной для меня человек, а с другой стороны — может хоть так до взрослого мужчины дойдет, что нужно что-то менять?! © Палата № 6 / VK
- Живу с девушкой, а она у меня в травах разбирается и такой чай вкусный заваривает, что я постоянно нахваливаю. А она говорит, мол, сама собирала на даче и в лесу, сама сушила. А еще она говорит во сне. Недавно был случай, проснулась, стала по дому ходить. Подошла и тихонько на ухо прошептала: «Я чай в магазине купила». На утро смотрю, а чай действительно выглядит как магазинный. Ну я поржал и не стал ей ничего говорить. Нравится строить из себя великую травницу, пускай.
- Живу в студенческом общежитии. Как-то звонит друг, мол, ну что ты, спишь? Я отвечаю, что два часа ночи, конечно сплю. А он мне: «Выходи, поговорить надо». Иду, а он весь на нервах, говорит, что влип. Познакомился с девушкой, а она старшекурсница, старше его на пару лет. Он ей соврал про возраст, теперь думает, как бы не спалиться. Я предложил ему досрочно закончить два курса, чтобы быть с ней на равных, и пошел спать. © Палата № 6 / VK
- В социальной сети случайно увидела аккаунт незнакомой девушки. Мне его система показала в категории: «возможно вы знакомы». Я пролистала ее истории и увидела там фото в машине моего мужа. И его рука была у нее на бедре. © julia__sja
- Когда мой дедушка умер, мы обнаружили, что его не существовало. Его имени не было ни в одном государственном реестре. Он был обычным гражданином, платил налоги, имел водительские права и все такое. Он прожил долгую жизнь, был женат на моей бабушке более 50 лет, у него было несколько детей, все было как обычно. Только имя не настоящее. До сих пор никто не знает, кем он был на самом деле и почему у него было фальшивое имя. © daveypump / Reddit
- Полтора года назад сменил место работы и долго не мог понять, почему новые коллеги так плохо меня приняли. Доходило до того, что при встрече даже не здоровались и руку не подавали. Спустя несколько месяцев по секрету узнал от одной из коллег, что кто-то дал мне очень плохую рекомендацию, и та коллега даже знает кто, но сдавать этого человека не хочет. Сейчас, по прошествии времени, отношения со всеми прекрасные. И я очень удивился, когда мне недавно рассказали, что это именно та коллега настраивала всех против меня. Предполагаю, что скоро начну влиять на кадровые вопросы... Хм, кого же уволят первым? © Подслушано / Ideer
Дедушка был Дэн Купер. Угнал самолёт, получил выкуп, спрыгнул с парашутом и ... просто женился набабушке...🤣🤣🤣 А в последней истории - оно тебе надо? Отпусти и будет тебе душевное спокойствие... Что теперь, всем злопыхателям вендетту обьявлять? Оно того не стоит....
P.S. слово парашут трудно далось! Правильно написал ?🤣🤣🤣
- В 10 лет я узнала, что мои родные братья на самом деле сводные, от другого мужчины; дедушка, которого я любила больше остальных, на самом деле просто сожитель моей бабушки; троюродная сестра, от которой у меня никогда не было секретов, мы всегда были как одно целое, на самом деле удочерена. К чему это я... Именно эти люди сделали всю мою жизнь, в то время когда родные даже не интересовались ею! © Подслушано / Ideer
- Рядом с домом лесополоса. Это любимое место прогулок всего района, вечером в выходные там народу, как на стадионе во время матча. Обычно хожу гулять в наушниках и ничего не замечала, а недавно у меня телефон сел. Оказывается, куче народу кажется, что именно туда надо идти для обсуждения своих секретов. За полчаса узнала о незнакомых лично, но примелькавшихся людях (у нас район небольшой) больше, чем за 12 лет жизни здесь. Даже жалко, что романы не сочиняю, столько информации пропадает! © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 20 и я сидел у девушки дома, ждал пока она соберется, открыл какую-то тетрадку, думал посмотреть, что она учит. А там рассказ, о том как ей со мной хорошо и прикольно, и как она боится своего парня бросить, и дальше описания того, как ей неудобно крутить роман с обоими. Типа дневник. Так что я просто свалил. © new_anton_yudin
Про последнюю историю. Дурик, она специально тебе навидном месте признание оставила. Ей с тобой хорошо. А друго и не было вовсе! Это, что-бы ты оценил, что с тобой лучше!!! И словами Задорнова - Ну, тууупой ...🤣🤣🤣
- В лифте стали появляться листы А4 с карикатурами на жильцов нашего дома: смешные, нарисованы умело, но местами обидненькие. Кто-то просто ржал, но герои самых эпичных работ постоянно срывали листочки и чуть ли не дежурили у кабины, чтобы поймать художника с поличным. Кто ж знал, что «поймаю» его я и случайно. В 5 утра я забежала в лифт, потому что под домом уже ждало такси, и нос к носу столкнулась с дедулей с 6-го этажа, который вместе со своим вечно лающим пекинесом часто оказывался в сюжетах тех карикатур. Заговорщицки хихикая, он закрепил свой новый шедевр на доске объявлений и выскочил из лифта.
- Могу рассказать историю моей швейцарской свекрови. Давно, в начале 50-х она хотела учиться водить машину, а муж не разрешал. Тайком от него она начала экономить деньги и брать уроки вождения. Сына малолетнего она на время уроков отводила к своей матери. И вот однажды за семейным ужином сын выдает: «А мама сегодня уехала на машине с каким-то дядей, а меня у бабушки оставила». И теперь представьте себе реакцию моего свекра, итальянского мачо... © lena_switzerland
- Подруга уехала за границу, а ее муж вдруг попросил меня кормить чужого кота. Мол, друзья в отпуске, а у него командировка срочная. Я с порога поняла, что-то не так. Когда он вернулся, спросила в лоб: «Любовница?» Так он достал вдруг фотоальбом и стал хвастаться, какая красотка его подружка. Мол, жене не говори, я сам. © glafira2011
Какой фотоальбом муж достал? Он его дома хранил, с фотками любовницы? Что за бредовая история?
- Как-то давно уже было. Пошла гулять по магазинам, а потом решила в парк сходить. Сижу на лавке в парке, птицы поют. И вижу как в этот парк заходит мой парень с какой-то девушкой. А мне он говорил, что поедет с отцом картошку копать. Вот так я случайно узнала, что мне изменяют. © afromagia_warszawa
- Была в гостях у дедушки с бабушкой, которые всегда восхищали меня и были примером крепких отношений. Как-то я у них спросила, в чем их секрет и как они умудрились прожить вместе так долго? Дед пустился в рассуждения о любви, взаимоуважении, понимании, чувстве ответственности, приправил это все метафорой о лебедях, а в конце поцеловал бабушку в щечку. Бабушка же пожала плечами и ответила: «Не знаю, но все-таки две пенсии лучше, чем одна...» © Палата № 6 / VK
- Мы с сестрой студенты, живем с родителями. А они у нас строгие, мол, девушкам сразу отучиться, потом брак, а романы крутить нельзя. Как-то раз заметил из окна, как сестра выходит из крутой тачки, с букетищем в руках. Подождала, чтобы машина уехала, букет в мусорку, а сама домой, рассказывает, что с подружками ходила гулять. Я припер к стенке, оказалось, что у нее большая и светлая любовь. А букеты от парня выбрасывает, чтобы дома не спалиться. Ну ладно, я ее прикрою. А букет вытащил, разделил на пару поменьше и своим подружкам подарил.
Как это не грустно, но бабушка права - любовь любовью, а две пенсии лучше, чем одна.
- Ко мне как-то приехала погостить подруга детства. Ей около 35, одинока, живет в другой стране, работает на крутой позиции. Я ее пыталась с кем-то свести раньше, но она говорила, что не хочет отношений. Итак, мы пошли обедать, она отошла в туалет и оставила телефон. Я смотрю, а там фотка женатого мужика с ее прежнего места работы. У него жена, дети, а он с подругой моей раньше флиртовал активно. Я пыталась вправить подруге мозги, мол, он женат и все в таком роде. И тут раскрылась правда: что у них уже давно роман, втайне от его семьи. Она его устроила на другую работу, помогла переехать в ту же страну. Они вместе жили несколько лет, пока он не перевез свою семью. И теперь у них тайные отношения. Я в шоке, что она способна на такой обман. © Unknown author / Reddit
- Заметила, что последнее время муж стал часто разговаривать по телефону «втихаря» — то в другую комнату выйдет, то просит перезвонить позже, когда я рядом. Напрягло меня это окончательно и я залезла к нему в телефон. Смотрю последний вызов, а там «Турфирма», а в галерее скрины билетов на самолет в Испанию на его и мое имя. Вот так ревнивица в моем лице испортила себе сюрприз. Теперь самое сложное — не спалиться, что я в курсе, ведь крайне сложно будет отыграть, когда мечтала об этой поездке последние 5 лет. © Мамдаринка / VK
- У меня стеснительный и очень замкнутый муж. Не любит внимание, толп людей, такое все. Как-то раз я выехала на работу, но по пути поняла, что кое-что забыла дома, надо вернуться. И когда я зашла, услышала, как муж поет в душе. Я была в шоке, он никогда при мне так не делал. Я тогда ушла и никак не показала ему, что в курсе его крутых способностей к пению. Потом как-то заглянула в его плейлист и увидела там свою любимую песню. Он всегда говорил, что ненавидит ее, а теперь я понимаю, что он не только иногда слушает, но и может ее спеть. Я сгораю от желания послушать, как он будет ее петь. Но не могу сказать мужу, что в курсе его секрета. © No-Parfait-1452 / Reddit
Бонус: история о том, как секреты могут работать на благо долгой и счастливой семейной жизни.
- В отпуске навещала стареньких родственников по линии двоюродных тетушек-дядюшек. И они начали хвастаться, как невестка (жена одного из сыновьев) помогла с ремонтом. Уж такая шустрая, в руках все горит, хозяйственная, активная — всем молодец! Только вот, говорят, шумная очень, громкая: говорит много, не останавливаясь, и быстро. Дескать, пока она здесь была, прямо всех утомила умением быть везде и быть слышной всюду. Тетушка спросила своего сына — как же он больше 25 лет терпит этот «фонтан» рядом? А он и ответил: «Мам, да я ее особо и не слушаю... просто занимаюсь своими делами — и все!» © bmw25 / Pikabu
