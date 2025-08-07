15+ человек случайно узнали чужие секреты и сами не до конца поняли, что им с этим делать

Помните, как говорят: «Все тайное рано или поздно становится явным»? Так вот, это не просто слова. Можно мастерски шифроваться годами, скрывать от родных и друзей то, что никто не должен знать. Но однажды какая-то нелепая случайность, одна малюсенькая оплошность — и вот ваш секрет уже грохочет, словно гром среди ясного неба. А что делать тем, кто оказался рядом, когда чья-то тщательно оберегаемая тайна рухнула? Наши герои столкнулись именно с таким выбором. Им открылась чья-то правда, и теперь предстоит решить, что же с этим делать.