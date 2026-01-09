Без соцсетей и лайков: 14 курьезных историй о том, как знакомились наши предки

Сегодня, чтобы найти пару, достаточно свайпнуть вправо, не вставая с дивана. А раньше знакомство было настоящим квестом. Нашим предкам приходилось проявлять сообразительность и храбрость: знакомиться в трамваях, писать бумажные письма и даже караулить у подъезда. Наши герои рассказали, как их родители и дедушки с бабушками знакомились в далеком прошлом.