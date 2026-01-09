Без соцсетей и лайков: 14 курьезных историй о том, как знакомились наши предки
Истории
50 минут назад
Сегодня, чтобы найти пару, достаточно свайпнуть вправо, не вставая с дивана. А раньше знакомство было настоящим квестом. Нашим предкам приходилось проявлять сообразительность и храбрость: знакомиться в трамваях, писать бумажные письма и даже караулить у подъезда. Наши герои рассказали, как их родители и дедушки с бабушками знакомились в далеком прошлом.
- Задумалась о том, что уже много лет в эпоху гаджетов все просто и легко. Опаздываешь? Позвонил. А эти прекрасные площадки для знакомств! Эх, ну почему их не было во времена моей молодости?! Рассказывала на днях сыну про своe первое свидание в жизни в возрасте 14 лет. Мини, кудри, макияж «не влезай — убьeт», пара подруг в кустах для храбрости. И он — опоздавший на полчаса, в грязной спецовке и с двумя овчарками! Родители не отпустили, пока не погуляет. Сын не оценил. © Подслушано / Ideer
- Мои дедушка с бабушкой, несмотря на долгую супружескую жизнь, безумно любят друг друга, очень скучают, если кому-то из них надо уехать, и каждый день не могут наговориться. Мне всегда было интересно, как же они повстречались. Оказывается, когда в молодости она пошла с подругами в местный «клуб», там было очень много молодых людей, и почти каждый хотел пригласить ее на танцы, но она никак не могла определиться. Так как на дворе была зима и в помещении тоже было не тепло, все ребята танцевали в валенках. И вот, моя бабушка в толпе парней увидела скромного парня, единственного на тот момент в белых валенках, а не как у всех, в серых, и решила выпендриться, пойти танцевать с мальчиком в такой необычной обуви. Мой дедушка произвел не лучшее впечатление во время танца, и бабушка про него быстро забыла, но дед ее не смог выкинуть из головы и решил добиваться ее всеми силами. После нескольких месяцев упорных ухаживаний она сдалась. Белые валенки оказались намного эффективнее. © Подслушано / Ideer
- По рассказам моей мамы, бабушка была из зажиточной семьи, а дедушка — из бедняков. По тогдашним обычаям, пока старший не женится, младшим нельзя, а бабушке этот дедуля ну никак не нравился. Однако других женихов не было, а дедушка, несмотря на километры грязи между их деревнями, всегда приходил на свидания в идеально чистых сапогах. Бабушке стало так интересно, что она пообещала: «Выйду замуж, если скажешь секрет!» Он, конечно, в шутку согласился. И вот, когда она вышла за него, дедушка признался: он шел всю дорогу босиком, чтобы не запачкать единственные сапоги, и обувал их только на крыльце у бабушки, предварительно вытерев ноги. Они прожили вместе 56 лет, вырастили пятерых детей, а на золотой свадьбе, когда им вернули утерянное при наводнении свидетельство о браке, собрались все 7 внуков. Это действительно теплые воспоминания! © YaVKedah / Pikabu
- Родители познакомились в Караганде, учились в разных университетах, встретились на дне рождении подруги мамы, тогда за мамой ухаживал папин друг, а папу любила подруга мамы, папин друг по сей день говорит вот зря я тебя уговорил пойти со мной, кстати говоря папа не особо хотел идти. © lulu__2304
- Мои родители познакомились, когда папе было 22, а маме 32. Мама была вдовой с двумя маленькими детьми. До свадьбы папа прятал от мамы паспорт, чтобы мама не «слила» его из-за возраста. А мама говорит, что даже подумать не могла, что он младше, выглядел ровесником. В январе будут отмечать 35 лет брака, 4 дочки, и вот уже 8 внук на подходе, как раз к их годовщине должен родиться. И счастливы вместе все эти годы. © inoplanetanyaa
- Мои родители в пятом классе познакомились. В старших классах встречались, после поженились. Уже лет 50 получается вместе. © p0rtall
- Мои родители познакомились в самолете, они жили в разных городах. Я до сих пор удивляюсь, как вот их свела судьба. Папа летал в другой город на свидания, чтобы увидеть ее, в кафе и потом назад летел. Еще раз доказывает, если мужчина влюблен, никакие преграды ему нипочем. © togzhan_atyrau
- Мои родители познакомились, когда преподавали в одной школе. Мамы учеников весь день рассказывали моей маме о новом учителе-красавчике, а когда она наконец с ним встретилась, была немного разочарована. В итоге они стали очень близкими друзьями, но спустя годы уже начали отношения. © Consistent-Flan1445 / Reddit
- Была забастовка у водителей, и мой папа проезжал мимо остановки со своей сестрой. Там увидел маму, она стояла под дождем, и предложил ее подвезти домой. Сейчас они женаты уже тридцать лет. © Queen_Of_Corgis / Reddit
- Мама собиралась на ужин с лучшим другом папы. Он сказал папе заехать, поздороваться и как бы невзначай упомянуть, какой он замечательный парень и, вообще, суперзвезда. Папа сделал, как просили, мама сразу раскусила этот трюк, но была впечатлена преданностью папы своему другу. Они начали встречаться и в итоге поженились. В результате этого друг папы встретил и женился на лучшей подруге моей мамы! © bentombs / Reddit
- Моя бабуля танцевала в коллективе, дед ее присмотрел и на следующий день приехал с родителями свататься к ней домой. Она сбежала от испуга, сватовство не состоялось. Он приехал еще раз через неделю, и все, засватали, потом свадьба, дети, свекровь была хорошая, тепло о ней бабуля отзывается. © katt.lp
- Мой папа — японец, а мама — француженка. Папа был и до сих пор остается большим любителем французской культуры, он поехал учиться во Францию, где и встретил маму. Он остался во Франции с ней, пока не окончил университет, а затем, когда родились я и мой брат с сестрой, каждые год переезжали из Франции в Японию и обратно, чтобы приобщить нас к их культуре. © thesecondcomingtojo / Reddit
- Мой папа женился на моей маме на спор. Они были свидетелями на свадьбе общих друзей, друг друга знать не знали. Готовились к свадьбе, деревенская свадьба, гуляли неделю, ну и готовились к ней всеми силами. Мама картошку чистила, а папа что-то с мясом делал, моя будущая бабушка поспорила с отцом на обручальное кольцо «кому подойдет, на той и женишься», бабулька, видать, уже приглядела себе невестку ибо кольцо село как надо и кому надо. Через три месяца играли уже свадьбу отца и мамы, через год родилась я, а еще через полтора — сестра. 30 лет уже живут долго и счастливо. © TaTaMu / Pikabu
- Дед работал охранником на железной дороге, бабушка была там диспетчером. За плечами деда уже тоже был неудачный брак, детей у них с бывшей женой так и не появилось. Бабушку он хорошо знал, часто видел маленькую, худенькую девушку с двумя длинными косами. Знали, что бабушка осталась одна, молодая, еще и с двумя детьми, так как муж скончался. Деду стало жалко девушку и, хорошо подумав, он напросился в гости к родителям бабушки. На вопрос: «Что ты там забыл?», дед ответил «Я это, свататься к Валентине хочу». Приехал дед к бабушке домой, ну и вот сидят они друг напротив друга, молчат и тут бабушка, нарушив тишину, спрашивает: «Ну и как мы жить-то будем? Ты же не знаешь меня совсем. Я же не люблю тебя, ты меня не любишь». И тут дед так скромно отвечает: «А я уже люблю». © YaTapok / Pikabu
А здесь истории про знакомства и первые свидания, которые захочешь забыть — да не получится
Комментарии
Уведомления
ни какой культур мультур ни во Франции не в Японии нет , вся в древнем Узбекистане .
-
-
Ответить
Похожее
14 случаев, когда обычный день обернулся чуть ли не сценой из фильма
Истории
2 недели назад
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
Истории
4 недели назад
16 человек, на чьем жизненном пути встретились люди с такой фамилией или именем, что хоть стой, хоть падай
16 историй о неравнодушных женщинах, которые это доказали
Когда чаша весов склонилась в сторону добра: 15+ житейских историй со справедливым финалом
18 улетных историй, которые могли и не случиться, если бы кто-то не вздумал перекусить
15 человек, которые превратили свою квартиру в зоопарк, и честно рассказали, какой ценой дается это счастье
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
14 человек, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, а получился анекдот
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
Истории
5 дней назад
16 замужних женщин, чьи будни — марафон по стрессоустойчивости
Истории
2 месяца назад