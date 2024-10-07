17 знакомств и первых свиданий, которые захочешь забыть — да не получится

Ну некоторые честно перспективы обрисовывают, типа мам-огородов.

Был у меня такой знакомый. Замуж звал, тоже честно всё рассказал, типа поеду я в регион, 3 детей сразу и т.д. Я поблагодарила за честность и отказалась, т.к. всё это в мои планы не входило.

Это лучше, чем через 5 лет претензии.