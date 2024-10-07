После такого ещё оправдываться что можешь за кофе заплатить... Сразу в топку надо было
17 знакомств и первых свиданий, которые захочешь забыть — да не получится
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Или нет. Если иногда после первой встречи или свидания действительно хочется свадьбу и ораву детей, то иногда — просто бежать от человека сверкая пятками. Тут уж как повезет. Но, по крайней мере, на память останется фееричная история.
- Сижу на сайте знакомств. Один красавчик предложил познакомиться вживую и заявил, что в первый раз мы увидимся в его машине. Видите ли, надо на меня посмотреть, а потом решить, тратиться ли на кофе. Будто лошадь перед покупкой. Сказала, что могу заплатить за свой кофе. Но тут он выдал, мол, нет. Если внешне не понравлюсь, то терпеть меня в кафе тоже не намерен. Ну и послала его на небо за звездочкой. Обиделся, сказал, что я упустила свой шанс. О как... © Подслушано / Ideer
- Первое свидание с парнем, мы были в парке, сидели на траве и болтали. Тут чувствую, как что-то тыкается в меня сзади. Оглядываюсь, ожидая увидеть собаку, ничего не замечаю и продолжаю беседу. Снова толчок. Встаю, и под тем местом, где я сидела, из земли высовывается маленький крот. Мы хорошо посмеялись. © DelightfulAbsurdity / Reddit
- Была у моей мамы подружка, а у подружки был сынуля. Ну и очень дамочки хотели, чтобы мы с этим сыном были вместе. Ладно, рискнула пойти на свидание. В общем, этот парниша завел меня в кафешку «для мужчин». Там официантки довольно так откровенно выглядят. А там еще были его друзья, и они сидели и резались в азартные игры. А потом мы пошли в кино. Снова со всей огромной компанией его друзей. Парни потом еще без конца сочиняли оды тому, каким распрекрасным был фильм. А это был «Зеленый фонарь», если что. © Chloebonacci112358 / Reddit
- Я зашла в магазин, а следом зашел мужчина. Подошел сзади аккуратно, предложил познакомиться и выпить кофе. Я прям в лицо ему засмеялась, когда повернулась с беременным животом. Спросила, мол, не смущает его ничего? Он бедный побледнел, развернулся и ушел. Мужа предупредила, что я еще та красотка, даже беременная. © yulechkachern
При прочтении истории про крота невольно возникла ассоциация с кротом их School 13
- Договорились встретиться с пареньком в кафешке. Я приехала немного раньше, поэтому просто пошла за столик. Он пришел, мы мило поболтали, и все было довольно прелестно, так сказать. И вот заплатили, встаем, чтобы пойти — и тут парня аж перекосило. Я, естественно, поняла, что произошло. Просто я забыла его предупредить о своем росте перед свиданием. То есть мы встали, он увидел, какая высокая — ну и вот, все прочиталось на лице. Неловко, да. © LTOTR / Reddit
- Сидим на первой свиданке в кафе, я взяла что-то веганское. Парень посмотрел на это и смущенно так спросил: «А как же яйца, ты их тоже не ешь?» Ответила, мол, нет. И тут он аж переменился! Замкнулся и вообще почти перестал со мной разговаривать. Самый неловкий ужин в моей жизни. А в его профиле на сайте знакомств было указано, что его навык — это яичница-болтунья. Думала, что он шутит, но, видимо, нет, а яйца прям много для него значили. Теперь всегда пишу в профиле, что я веган, чтобы не разочаровывать любителей яиц. © Unknown author / Reddit
- На первом свидании парень начал рассказывать мне историю о том, как умерла его собака, и начал плакать прямо в кафешке с бабл-ти. Блин, это было так неловко. В итоге я опоздала на встречу с друзьями, потому что чувствовала, что не могу просто встать и уйти от рыдающего парня. © canadianwhimsy / Reddit
Да какая разница кто что ест или не ест? Почему этому так много значения придают???
- Вспоминаю одно свое свидание. Это была не первая встреча — мы к тому моменту уже пару месяцев тусовались в одной компании, но он предложил познакомиться поближе. Я согласилась, и мы пошли в кафе. Заказали кофе и трюфельные пирожные, все вроде норм, но я дергаюсь из-за предстоящего экзамена по биологии. У меня, понимаете ли, план повторения билетов, и на сегодня он не выполнен, что меня беспокоит. Он заметил, что я не в своей тарелке, и спросил, в чем дело. Я честно ответила. Он тогда предложил «потренироваться на нем». Ну то есть, рассказать запланированные на сегодня билеты ему прямо здесь, в кафешке. Я так переживала из-за возможного провала, что согласилась.
-Ты уверен?- спросила я. — Точно?
-Да не вопрос, начинай.
-Ла-а-адно, поехали. Класс круглые черви, представитель аскарида.
Он мужественно дослушал эту тему до конца, меня отпустило, и дальше беседа приняла более светское направление. Биологию я сдала успешно. Провалила химию. В медицинский все же поступила. Позже, через год после нашей свадьбы. © Laska2310 / ADME
- У меня однажды было, наверное, самое короткое свидание в мире: оно длилось минуты 3. После слова «привет» парень заявил: «Только учти, я считаю, что в семье должно быть все поровну, сколько я трачу денег, столько же и ты». Дело была на остановке, я увидела автобус с открытыми дверями — и прыгнула в него. Двери закрылись, я уехала, а парень остался стоять с открытым ртом. © Вероника / ADME
- Бесспорная пальма первенства принадлежит типу, который на первом свидании сказал, что если ему не понравится тема разговора, он скажет: «Табу». Познакомились мы в гостях, показался тихим и интеллигентным, предложил сходить в индийский магазин. Почему бы и нет, встретилась с ним прямо у входа, порассматривала всякие штучки, он себе что-то купил. Я после работы голодная, сказала, что пойду в буфет. Он от еды отказался, взял только чай, я купила себе рис. Подхожу к столу с тарелкой, он смотрит и заявляет: «Фу, еда, ненавижу еду.» Я, опешив: «Ну не ешь, пей чай.» Начинаю есть, он некоторое время пристально на меня смотрит, потом говорит, что когда я ем, мы не можем общаться. Отвечаю, мол, почему же не можем, пусть он расскажет что-нибудь, а потом я. Опять долгий пристальный взгляд, я не реагирую, наворачиваю рис. И тут он и сообщает, что если я заговорю на тему, которая ему не интересна, он скажет мне «табу.» Я чуть не подавилась, спрашиваю: «А если мне не понравится, о чем ты говоришь, я тоже могу сказать „табу“?» Помолчал, подумал, сказал, что да, я тоже могу. Я засмеялась, говорю: «Вот спасибо, тогда „табу“, и я пошла.» И пошла. Он потом еще писал несколько раз, пришлось заблокировать. Много лет прошло, а я все думаю, как человеку пришло в голову так себя вести. И неужели с кем-то раньше это прокатывало. © Татьяна Лобанова / ADME
- Приехала на свидание, стояла за колонной в метро. Увидела его. Ну ок, мало того что он намного ниже, чем рассказывал, даже ниже меня, так он еще и друга притащил. К счастью, подруга оказалась рядом, быстро приехала. Сидели в кафе, он общался с другом, я с подругой. Посидели часик, расплатились каждый сам за себя, разошлись. Через неделю он решил начать звонить. Я трубку не брала. После пятого его звонка мне прилетело сообщение, что я такая-сякая неблагодарная. Я так и не поняла, с чего я неблагодарная-то? © RagDolly / ADME
- Это было наше первое свидание. Гололед, ледяной дождь, накат на дороге. Все было хорошо, пока я его не рассмешила. Поскользнулся и упал, сломал ногу. Вызвала ему скорую, сидим, я шучу, он ржет. Так и ехали на скорой в травму: я байки травлю, он гогочет. Он дома, в гипсе, я ему вожу сладости и веселю, мы дружим. Все хорошо, только вот через месяц пришел на костылях с предложением, заржал, уронил кольцо... Поскользнулся и сломал вторую ногу! © Подслушано / Ideer
- Познакомилась зимой с парнем. На первое свидание договорились погулять перед киношкой. Я, конечно же, несмотря на мороз, вся расфуфырилась: тонкое облегающее пальто, каблуки, капроновые колготки под юбку, красивая укладка. Он встретил меня у подъезда, внимательно осмотрел и говорит с улыбкой: «Ну все, я увидел, что ты стройная длинноногая красавица, я впечатлен. Но теперь быстро домой за пуховиком, теплыми сапогами и шапкой. Не хватало тебе заболеть». Я сразу поняла, что такого упускать нельзя. Шестой год женаты. © Подслушано / Ideer
- А я пошла на первое свидание в дом коллеги. Она хотела познакомить меня с коллегой мужа. Проводила в гостиную, а сама ушла на кухню без единого слова. Мы остались вдвоем, я спросила о его работе и хобби. Потом больше ничего на ум не пришло, и я спросила, мол, нет ли у него вопросов ко мне, и он выдал: «Я думаю жениться через месяц, что скажешь?» У меня отвисла челюсть, я выговорила: «Подумаю» — и вышла. Вот уже 4 года мы женаты, а когда спрашиваю, что это было на первом свидании, он говорит, мол, так волновался, что я должна быть рада, что он вообще рот смог открыть. © Элла Алексеева / ADME
- Вы хоть поговорили. Меня вот также знакомая решила познакомить с кавалером. Посидели, я пошла в ванную руки помыть, прислонилась к стеночке — и уснула! Неделька тяжелая вышла, спала по три часа. Теперь вот стоит мне задержаться чуть в ванной, он прибегает, проверяет, не уснула ли я. Уже 6 лет. © RagDolly / ADME
- Меня однажды позвал мужчина на первое свидание, подарил цветы и сказал, что мы едем к нему. Не знаю, на что он рассчитывал, но после моего отказа он начал рыться на заднем сидении своего авто и вытащил какой-то пакет. Повернулся ко мне с ним и выдал: «Ну, может хоть постельное у меня купишь?» Самое короткое свидание в моей жизни. © Наталья / ADME
- В общей компании познакомилась с парнем. Старше на 7 лет, такой серьезный, уверенный в себе, сотрудник налоговой. Пригласил на свидание, шикарный букет, сидим разговариваем, он меня расспрашивает о месте жительства, моем образовании, планах на жизнь... И тут вдруг достает альбом и показывает мне фото его мамы, дома в деревне, участка. И так деловито говорит, мол, через неделю мама приедет знакомиться, жить будем у меня, но на посадку и выкапывание картошки придется к маме ездить. Консервацию ты делать умеешь, нет? Ну ничего, по первой мама будет делать, потом и ты научишься. Батюшки, а я ж городской житель со стойкой неприязнью к этим огородам (папа отбил всю любовь своими труднарядами на даче в выходные в 7 утра), за что это мне на первом свидании? В общем, я там что-то проблеяла про то, что рано мне замуж и вообще, универ бы для начала окончить... Вроде понял, расставались без провожаний и объятий. В общем, забыла.
Тут звонок через месяц: «Некрасиво, конечно, с мамой получилось, она приехала, а ты пропала (каюсь, пару раз не взяла трубку), но ничего, этот вопрос я уладил. Новый год встречаем в ресторане N*, будут мои друзья, там я тебя им и представлю». Когда я сказала, что на Новый год у меня другие планы, у него случилась истерика, мол, как? Какие могут быть планы отдельно от моего молодого человека?! Что ему теперь делать, он уже всех предупредил, что будет со своей девушкой. Я, конечно, в шоке. Единственное свидание и потом не общались месяц, совсем, с чего это я его девушка? © Формула Воды / ADME
А вот еще несколько ну очень незабываемых свиданий:
Комментарии
Некоторые истории - огнище)) особенно в этот раз порадовали истории с адми - эталонные корзиночки
Ну некоторые честно перспективы обрисовывают, типа мам-огородов.
Был у меня такой знакомый. Замуж звал, тоже честно всё рассказал, типа поеду я в регион, 3 детей сразу и т.д. Я поблагодарила за честность и отказалась, т.к. всё это в мои планы не входило.
Это лучше, чем через 5 лет претензии.
У меня была история знакомства через интернет, когда я с человеком еще ни разу не встретилась, а он уже сыну все рассказал, и мне мальчик 10 лет звонил и рассказывал, какой папа хороший....