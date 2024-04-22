18 человек, которые оформили доставку, а получили не только свой заказ, но и крутую историю в придачу

Доставка продуктов и прочих покупок прямо до двери квартиры уже давно стала обыденностью. Это, безусловно, удобно, экономит время и силы. Однако далеко не всем из тех, кто рассчитывает получить свой товар дома, удается сделать это без приключений, ведь курьеры — тоже люди, а человеческий фактор никто не отменял.

Заказал я новую ванну, указал доставку на 19:00, чтобы успеть доехать с работы. Но тут звонит мне курьер в 17:00 и говорит, что он уже подъезжает. Я в шоке: начальник не любит, когда отпрашиваться, а до конца рабочего дня еще час. Рискую, иду к шефу и спрашиваю: «Игорь Николаевич, можно я поеду домой, мне нужно принять ванну?» Сначала не понял, почему у начальника так округлились глаза. Дошло, когда он начал смеяться и спросил, где я успел так вымазаться, что мне прям срочно нужно принять ванну. Потом смеялись вместе. И домой пораньше все-таки отпустил. © Рабочие истории / VK

Заказала стол с доставкой до квартиры, там большая коробка весом где-то 15 кг. Звонит мне крендель:

— Я у вас буду через час. Есть кто может поднять?

— У нас в наличии только я и мужчина двух лет от роду.

Буркнул что-то вроде «что-нибудь придумаем» и отключился. В итоге занес в квартиру. © Froda16 / Pikabu

— Я у вас буду через час. Есть кто может поднять? — У нас в наличии только я и мужчина двух лет от роду. Буркнул что-то вроде «что-нибудь придумаем» и отключился. В итоге занес в квартиру. © Froda16 / Pikabu Была на работе, заказала пиццу. Приехал курьер, звонил мне 2 раза, но я не слышала. В итоге сам зашел и отдал пиццу, я с ним рассчиталась. А в 3 часа ночи звонок с его номера. Беру трубку, а там какая-то деваха спрашивает с наездом: «Почему это вам с этого телефона сегодня аж 2 раза звонили? Вы кто такая?!» Видимо, это была то ли девушка, то ли жена доставщика пиццы. © Rinka37 / Pikabu

«Мы заказали пиццу с ананасами, луком и пепперони. Вот что нам доставили за $ 40».

У меня дома 22 кг кошатины. Заказываем корм и наполнитель на маркетплейсах, обычно с самовывозом. Но тут была акция на наполнитель: если берешь 5 мешков по 20 кг, то отдают с очень серьезным дисконтом. Заказал доставку. Мальчик, затащивший центнер наполнителя на пятый этаж, даже не пикнул, при этом весил парнишка в пять раз больше самого крупного нашего кота. Дали ему $ 5 чаевых и полкило домашнего медовика в контейнере. © Dr.***53 / Pikabu

Мне однажды привезли заказ. Начинаю распаковывать и понимаю, что один пакет не мой и там очень дорогие продукты — всякие морские гады и недешевые нарезки рыбы. Мне чужого не надо, поэтому беру телефон, чтоб курьеру набрать, а в это время он сам в дверь стучит, бледный весь: «Я вам лишнего отдал. В соседний дом тоже была доставка, и там получатели крик подняли, что ограбили их». Вернул все, конечно. © Fantom4ik / Pikabu

Однажды заказал я пиццу. Минут через 40 звонит мне доставщик и очень раздраженно начинает высказывать, что он уже 5 минут колотит мне в дверь, а я не открываю! Я бегу к двери, распахиваю ее, но курьера нет. Перезваниваю доставщику, а он говорит, что отъехал к следующему клиенту, но вернется через 5 минут. Жду 5 минут, 10, 15... Через 20 минут пытаюсь дозвониться курьеру — он трубку не берет. Терпение лопнуло, звоню в пиццерию, а мне там и говорят: «К сожалению, машину водителя только что угнали, поэтому мы не сможем доставить вам еду». Оказывается, у водителя была привычка оставлять машину с включенным двигателем, когда он относил пиццу к дверям, и он за это поплатился. Я так и не узнал, чем там все закончилось, но заказывать в этой пиццерии не перестал. Правда, теперь ко мне приезжают в течение получаса. © woahhhwatchout / Reddit

«Курьер повесил пакет с заказанной мною едой на забор. Моя собака съела все до последнего кусочка».

Делали в загородном доме пристройку, заказывал стройматериалы с доставкой. Первый раз заказал без грузчиков, подумал, мол, ничего особо тяжелого там нет, сам все перетаскаю. Приезжает водитель и такой: «Я по грунтовке к дому не поеду!» (асфальт заканчивается метров за 200 до дома, дальше идет ровная грунтовка). Позвонил в магазин, а мне ответили, что такие вопросы они оставляют на усмотрение водителя. Выгрузил, но решил в следующий раз заказ с грузчиками делать. И вот 3 недели спустя заказываю я 5 тяжеленных и толстенных пластиковых окон, оплачиваю заказ с учетом стоимости разгрузки. И надо же, кто приезжает — знакомый мне водитель! И сходу заявляет: «Я дальше асфальта не поеду!» Лица грузчиков надо было видеть. В общем, после пары минут приватного общения с грузчиками водитель без вопросов подъехал к самому дому, даже в ворота заехал. А ребята вообще без вопросов все минут за 5 выгрузили и занесли в пристройку. С тех пор всегда оплачиваю доставку с грузчиками сразу.

Заказал доставку еды. Курьер опоздал на 2 часа. Я ничего не стал говорить, ну мало что, всякое бывает. Он взял квитанцию, посмотрел на нее, а затем нахмурился и сказал: «Что, никаких чаевых? Серьезно? Да это пустая трата моего времени!» © keth802 / Reddit

Заказала доставку. Курьер позвонил в домофон, впустила его в подъезд и, так как живу на втором этаже в доме без лифта, сразу открыла свою дверь. Моя квартира последняя в длинном коридоре. Слышу, как курьер повернул с лестницы и бодро топает в мою сторону. В это время моя кошка Мортиша (Тиша) вышла ко мне в коридор, я ей говорю: «Тиша, уйди!» Тут слышу, курьер спотыкнулся, постоял пару секунд и пошел дальше тихо так. Отдает пакет и шепотом желает хорошего дня. Бедняга, наверное, подумал, что я на него шикнула: «Тише иди!» © Аня Колесова / ADME

«Мне доставили чужие продукты. Я ничего не заказывала».

Заказал я растущий стул ребенку с доставкой до двери. Звонит курьер и вежливо так: «Извините, вы не могли бы спуститься? Я подняться не могу. Я внизу все объясню». Ок, думаю, мне не сложно. Выхожу, сидит в машине бледный-бледный курьер, с него пот градом идет. Увидел меня и, вылезая бочком из машины, говорит: «Извините, пожалуйста, но я очень сильно захотел в туалет. Если бы я пошел со стулом на четвертый этаж, я бы не дошел». Запнулся, поблагодарил и рванул быстрее к белому другу. © Unknown author / Pikabu

Подруга заказала пиццу. Открыла коробку, смотрит, а еда вся грязная какая-то и со странными комками. Присмотрелась, а это комки собачьей шерсти! Позвонила в пиццерию, пожаловалась. И выяснилось следующее: курьер так спешил, что коробка с пиццей на повороте упала в машине на пол, еда выскользнула. Вместо того, чтобы вернуться в пиццерию, он подобрал упавшую на пол начинку вместе со всем остальным, что там было, положил ее на тесто и отвез заказ как ни в чем не бывало. Я не знаю, потерял ли он работу, но очень надеюсь на это. А подруге привезли бесплатную пиццу на следующий день. © Emily5099 / Reddit

Брали в местном магазине 6 ведер шпаклевки по 28 кило каждое. Заказали доставку. Там в накладной было 3 строчки: товар, перевозка и доставка в квартиру (целых 2 косаря она стоила), оплата наличными по факту. В назначенное время звонит человек и просит спуститься. Я вышел, он открыл машину и сказал, что ведра не потащит, мол, спина и так больная. Я спокойно перетаскал шпаклевку сам, взял кошелек и отдал ему деньги за товар и за перевозку. Он смотрит и такой: «А где еще 2 косаря?» Я ему ткнул в строчку доставки и сказал, что носил я сам — за это денег не дам. Объясняю: «Ты сам сказал, что не понесешь. С чего я тебе за это платить-то должен?» А он такой вариант принять не мог, потому что по накладной он обязан привезти в магазин всю сумму, иначе разницу вычтут у него из зарплаты. Я сказал, что меня его проблемы не волнуют, и ушел. Минут через 5 мне уже набрал их менеджер с просьбой объяснить ситуацию. Я все рассказал, он извинился, сказал что деньги спишет с горе-грузчика, а мне дал небольшую скидку. На том и порешили. © TREGANBmo / Pikabu

«Заказал доставку еды. Водитель оставил мой обед на пороге, и я не могу открыть дверь, не пролив напиток».

Вчера был первый выходной за месяц. Решила в этот день ничего не делать от слова совсем. Лежала весь день, смотрела фильмы, сериалы, в телефоне ковырялась. Под вечер захотелось есть. Решила пиццу заказать. Приезжает курьер и привозит мне 2 пиццы. Я в недоумении, ведь заказывала одну. Я понимаю, что у меня день расслабона, но не настолько. На что курьер мне ответил: «Вы меня извините, я просто съел 2 кусочка вашей пиццы. Работаю с 7 утра, весь день ношусь, некогда было поесть, а ваша пицца так распахлась, что я не удержался! Я купил вам вторую пиццу за свой счет в качестве извинений!» Аж жалко парня стало. Такие извинения, конечно же, принимаются, но я ему чаевых оставила стоимостью в половину второй пиццы. Все мы люди. © Рабочие истории / VK

Мой заказ доставлял глухонемой курьер, а я не говорю на языке жестов. Ночью он заблудился и начал нарезать круги по кварталу, моих окриков доставщик, очевидно, не слышал. Я сел на велосипед и попытался догнать курьера, но он, видимо, подумал, что я какой-то жуткий парень, и испугался. В общем, мне пришлось 40 минут за ним гоняться, чтобы получить свою пиццу. © Qweartyuiop / Reddit

Живу в частном доме, который трудно найти. Из пяти курьеров трое не могут обнаружить мой дом и оставляют заказы у соседа. Сначала я просто не понимала, что происходит (особенно, если курьеры не звонили, а просто оставляли пакеты у чужой входной двери). А сейчас, когда вижу статус «доставлено», но у меня заказа нет, сразу иду через огороды к соседу. Обычно курьеры еще там, и я демонстративно беру у них на глазах пакеты, разворачиваюсь и ухожу, типа украла. Еще ни у кого храбрости не хватило меня остановить или что-то спросить. Так и живем. © LuckyPenny / Pikabu

«Вот как доставили и выгрузили мои новые шины стоимостью $ 1 тыс. Привезли и бросили. Если бы я проезжал мимо, я подумал бы, что их просто выкинули и можно брать их себе».

А мы сделали заказ фастфуда в другой, соседний с нами город! Мы там были за неделю до этого, и почему-то адрес в приложении сменился на тот. Сидим, ждем заказ, уже время подходит, а его все нет. Стали смотреть и обалдели. А там оплачено на $ 17, и для нас это тоже деньги. Я начала звонить всем! Курьер смеется и говорит: «Я не знаю, что делать», в ресторане выдают: «Разберемся, ждите». Сделали запрос на возврат денег, заказали еду уже в своем городе. После этого нам позвонили с вопросом: «Так в какой город вам везти-то?» Мы и сами понимали, что тупанули и виноваты мы сами, и хоть и обидно, но денег не вернуть уже. Но во вторник нам вернули деньги! © LaVanDi / Pikabu

Году в 2013 дело было. Сижу дома, роллов захотелось. И была у нас в городе одна суши-доставка. До этого пару раз там заказывал, цена адекватная, роллы вкусные, сделаны аккуратно. В общем, сделал заказ на сайте, жду. Проходит час, два, три... Есть уже хочу — сил нет. Время 22:00. Начинаю неладное чувствовать. Звоню по номеру — трубку не берет никто, но гудки идут. Захожу в группу в соцсетях, а там последняя запись о доставке трехмесячной давности. И в комментариях люди еще месяц назад закончили обсуждать, что доставки этой больше нет. Ладно хоть оплату курьеру выбрал, а не онлайн. Пошел разочарованно есть макарошки. © lm171 / Pikabu

Однажды курьер привез мне 15 кг корма и 10 кг наполнителя. Звонит: «У вас лифт не работает!» Я предложила доплату за подъем по лестнице, он согласился. Притаранил все на 12-й этаж, а там уже я его жду с 2-месячной дочкой на руках. Показала, куда занести, спрашиваю, мол, сколько я вам должна? А курьер такой: «Купите лучше мелкой что-нибудь, а я побежал». Через какое-то время опять заказываю в том же зоомагазине доставку с тем же составом, лифт, благо, работал. Выходит курьер — ба, знакомые все лица! И говорит такой: «Я специально взял ваш заказ, потому что хотел малявке игрушку передать — у меня жена вяжет на продажу грызунки». И выдает крутой грызунок, на который я тогда как раз заглядывалась на одном маркетпейсе. Я обалдела, предложила хотя бы часть денег за грызунок отдать, а он отказался. Потом еще пару раз приезжал, передавал вкусняхи всякие для малявки, перед зимой привез ей варежки в тон комбеза (мы как-то на улице получали заказ, чтобы он в машину загрузил и мы на дачу стартанули) и поблагодарил за адекватность, сказав, что решил уходить из курьерской службы. Печально, конечно. © ChizuruAoi / Pikabu