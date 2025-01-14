15 поездок на такси, о которых невозможно молчать

Интересная история у меня была. Пришла как-то ко мне в гости подруга с двумя сыновьями 4х и 2х лет. А мой папа был у меня дома и играл с моими детьми. А потом они все вместе играли, а мы с подружкой нa кухне чай пили, болтали. Когда они ушли папа говорит мне,- твоя Лариса в положении? Я отвечаю, - да ты что! Нет, конечно, она бы мне об этом сказала. Папа говорит, -точно, точно. Мальчик у неё будет. Звоню ей и спрашиваю,- ты чё, беременная што ли? Она мне, - Да, откуда ты узнала? Я ей,- Ничего себе, а почему не сказала? Она,- ну, срок ещё маленький, не знаю, буду ли рожать. А что, уже видно? А я ей говорю, - вот мой папа заметил, а я вообще нет. Ну, в общем родила она третьего пацана.(От мужа своего, если что, не от папы)