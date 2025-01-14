15 поездок на такси, о которых невозможно молчать
Поездки на такси уже давно не роскошь, а обыденное дело. И, наверное, у каждого, кто ездил на этом виде транспорта, найдется парочка интересных историй. Да и наверняка не только у пассажиров, ведь таксистам тоже порой попадаются кадры, которых они до конца жизни позабыть не смогут.
- Наблюдала сегодня. Подъезжает такси, выходит мужик и говорит: «Отвечаю, сейчас вернусь с деньгами». И скрывается в подъезде. Скоро возвращается, протягивает в окно такси деньги и гордо так шагает обратно. Такси отъезжает, но вдруг тормозит и сигналит. Открывается задняя дверь и оттуда вываливается маленький мальчик, в слезах, со словами: «Папа, а я?» © Мамдаринка / VK
- Сегодня утром сильно опаздывала на работу, вызвала такси. Вся в поте лица бегу, еще и лифт не работал, пришлось нестись по лестнице с 12 этажа. Забегаю к таксисту, сажусь с одышкой на заднее сиденье. А он меня с большими глазами спрашивает: «В роддом?» Я говорю, мол, да. Он как начал гнать! Я посмеялась несколько секунд, а потом успокоила бедного водителя: «Не гоните так, я рождать у вас не собираюсь, я там работаю!» © Мамдаринка / VK
- Проспали с малым, и пришлось везти его на тренировку на такси. Ехать туда даже на машине — минут 30. Вроде все было хорошо: на улице не жарко и в машине тоже. Но проходит 10 минут, и я слышу заветное: «Мама, меня тошнит». Прошу водителя остановиться хоть где-то, но уже было поздно, ребенка стошнило прямо в такси. Сын начинает реветь, я в панике — и за ребенка, и за то, что сейчас буду выслушивать от водителя, а он вообще спокойно отреагировал. Попросил помочь и даже денег за химчистку не хотел брать (хотя я все равно всунула). Сказал, что у самого двое детей и понимает, как это оно, когда неожиданно и в самом неудобном месте происходят такие сюрпризы. Я так благодарна этому человеку. © Мамдаринка / VK
То есть дернули с VK "рожДать не собираюсь", и даже не удосужились исправить...
- Некоторые люди будто до сих пор живут в диком прошлом. Приехала к маме в другой город, выхожу из поезда. Нужно такси. Иду на стоянку, первый пилит цену, будто у него не убитая тачка, а Рендж Ровер. Иду ко второму и слышу: «Я не могу вас повезти, иначе мне прилетит. Не моя очередь же. Идите к тому первому или ждите моей очереди, я повезу дешевле». Прилетит? Серьезно?! Плюнула, вызвала такси через приложение и уже через 15 минут обнимала маму. Люди, учитесь жить в современном мире, что ли. © Мамдаринка / VK
- Заказали такси. Я, муж и двое детей сели, а таксист начал возмущаться, что он не поедет! Видите ли, в машине 5 человек. Мы с мужем смотрим на него квадратными глазами, никогда проблем не было. А шофер психует — нет, и все. Уже решили выходить и вызывать другую машину, как тут дочь выдает: «Дядя, ну так выходите из машины. Мой папа тоже умеет за рулем ездить, он нас без проблем довезет». Не знаю, как и почему, но после этих слов таксист просто взял и молча довез нас до дома. Вот это у нас дипломат, конечно, растет. © Мамдаринка / VK
- Мы младшую кошь везли из соседнего города. Она всю дорогу плакала в своей переноске. Когда приехали, я извинилась перед водителем за такое «музыкальное сопровождение», а он сказал: «Да эта кошка ведет себя приличнее, чем 90% моих клиентов». © Миранда Буш / ADME
- Вызвала такси, стою во дворе дома, жду. Немного про наш двор: он непроездной, плюс ко всему почти всегда забит машинами, поэтому я выхожу ко въезду во двор, чтобы водителю такси было удобнее выехать, а не крутиться потом внутри двора, пытаясь развернуться. В общем, машина заезжает, я сразу к ней. Потянулась было к ручке двери, но водитель ни с того ни с сего проехал дальше во двор и остановился. Я подхожу и опять пытаюсь открыть дверь. Он вдруг начинает сдавать назад, я уже в недоумении: что происходит, почему я сесть не могу?! Ладно, отошла в сторону жду, когда он закончит свои маневры. А он заехал вглубь двора, с трудом развернулся, крутился-крутился, бедный. Наконец-то подъезжает, я сажусь, а он мне: «Девушка, а я отменил заказ!» Я удивленно: «Почему?!» Он: «А вы какая-то нервная!» Я даже не нашлась что ответить, молча вышла. © Любовь / ADME
- Мне очень часто везло на совершенно замечательных людей, работающих в такси. Уехали однажды с совсем еще мелкой дочкой по скорой в больницу. Отпустили нас глубокой ночью, и уже в такси я понимаю, что куда-то пропала ее единственная соска и дома меня ожидает адище. Так таксист мне несколько аптек объездил и оббегал, чтобы найти нужную соску, нужной фирмы и материала. По своей инициативе. При этом цена поездки не изменилась и, хоть я предлагала деньги, не взял. © Злобный_суслик / ADME
- А я как-то ехала с работы. Февраль, пуховик, шапка до носа. Сажусь на заднее сиденье, а таксист мне: «Добрый вечер! Как девочку назовете, придумали?» Я в непонятках спрашиваю, какую такую девочку. А он и выдает: «Ну у вас недель 6–8, девочка будет!» У меня действительно срок был 7 недель, и да, девочку родила. Ей уже 3 года, я все понять не могу, откуда таксист узнал. © Катеринка / ADME
- Однажды ехала с пожилым таксистом, который сначала рассказал все о своей жизни, а потом резко тормознул у ларька с выпечкой, выбежал из машины и вернулся с 2 лавашами: один себе, другой мне. Сказал еще, что там самый вкусный лаваш продают и я должна знать об этом ларьке. Лаваш, к слову, и правда был божественный. © Мама Дорогая / ADME
Интересная история у меня была. Пришла как-то ко мне в гости подруга с двумя сыновьями 4х и 2х лет. А мой папа был у меня дома и играл с моими детьми. А потом они все вместе играли, а мы с подружкой нa кухне чай пили, болтали. Когда они ушли папа говорит мне,- твоя Лариса в положении? Я отвечаю, - да ты что! Нет, конечно, она бы мне об этом сказала. Папа говорит, -точно, точно. Мальчик у неё будет. Звоню ей и спрашиваю,- ты чё, беременная што ли? Она мне, - Да, откуда ты узнала? Я ей,- Ничего себе, а почему не сказала? Она,- ну, срок ещё маленький, не знаю, буду ли рожать. А что, уже видно? А я ей говорю, - вот мой папа заметил, а я вообще нет. Ну, в общем родила она третьего пацана.(От мужа своего, если что, не от папы)
- Я ехала разводиться, поэтому всю дорогу просто рыдала. Никак не могла успокоиться, хотя давно уже все решила. Таксист моих слез не выдержал, спросил что у меня стряслось. Ну я и рассказала как на духу. Он тяжело так вздохнул, а потом изрек: «От плохих женщин не идут, потому что боятся найти хуже. А вот как раз от лучших идут, потому что еще надеются на что-то. Поверьте мне, по своему опыту знаю это, а муж ваш — глупец!». И настроение у меня сразу поднялось, и жизнь сразу ужасной перестала казаться. © Карамель / VK
- Вчера я «разлетелась» по интернету. Какой-то таксист пару дней назад незаметно снял все, что я делаю на заднем сиденье. И выложил в сеть! В комментах меня уже прозвали женщиной, которая живет в такси. А все потому, что я прямо в машине навожу марафет, так как регулярно опаздываю на работу. Ехать 45 минут, поэтому я могу сесть к таксисту в бигуди, делать маску, укладку и краситься. Это норма, не вижу ничего такого в экономии времени. © Карамель / VK
- Вез в новогоднюю ночь девушку с сумками в танцевальный клуб. По дороге выслушал слезливую историю о том, как она только что, вот буквально прямо сейчас, рассталась с парнем. Приезжаем, время платить. Не моргнув глазом сообщает, что денег у нее нет, поэтому она собирается расплатиться со мной... Салатами! И начинает доставать из сумок контейнеры с оливье и прочим. © alienenok / Pikabu
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Бешусь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. И тут таксист выдает: «Вы водить умеете?» Я в шоке, мол, да. Тогда этот мужик тут же пихает меня за руль. А сам пошел толкать машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / Ideer
- Один раз трансфер от турагентства забыл нас забрать. А надо было успеть на самолет. Трансфер едет обратно за нами, а мы в такси ему навстречу. Мне было так смешно от реакции таксиста. Дядечка лет 45 радовался как ребенок, что попал в такие «приключения», что надо скорее кого-то догонять. И попутно рассказывал нам, что на самом деле он не таксист, а таксует, чтобы в отпуске не загулять на шашлыках и рыбалке. © Дождь Из Мужиков / ADME
Комментарии
Я пожаловаться.
Перед самым НГ один морепридурок рейтинг мне испортил (была пятерка). А сам подъехал весь изгвазданный, я испачкала штаны потом, выходя из машины, но ничего этому долбачу не стала занижать, все равно стирка намечалась. Ну да, чаевые не дала, но ведь было за что.
В истории про перенос пассажирки через лужу не хватает только огромного розового Ктулху в блестках, которьій бьі восстал из глубин лужи и раздал всем действующим лицам по мороженке