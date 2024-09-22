15 женщин, которым благодаря мужьям вообще не до скуки

Когда у тебя хорошее чувство юмора — прекрасно, а когда оно хорошее у всей семьи — вообще улет. Что ни день, то новый повод посмеяться. Героини нашей статьи поделились зарисовками случаями из жизни со своими мужьями, благодаря которым их будни стали ярче.

Муж решил замочить белье в тазике: в одну сторону положил все белое, в другую — черное, залил кипятком. И говорит: «А чтобы белое не покрасилось от черного, я между ними прослойку положил — свою серую майку!» Ох, и долго я потом белое полотенце искала. © Подслушано / Ideer

Мой муж как-то раз зашел в ванную побриться, а вышел лысым. Дети плакали, я смеялась, а он сам ходил по дому в шапке дня два, не мог привыкнуть к своему отражению. © Lisabety / Pikabu

У знакомой подрастает дочка 5 лет. И ее мужу взбрело в голову, чтобы дочка звала его не папой, а папенькой и на «вы». Пришла я к ним в гости, девчушка, обиженная на папу, в сердцах говорит: «Ты вонючка!» На что он: «Да как ты с отцом разговариваешь?» А она: «Вы, папенька, вонючка!» © Подслушано / Ideer

«Попросила мужа постирать вещи. Что ж, спасибо ему огромное, конечно»

Ночь. Проснулась от того, что мой спящий муж резко поднялся в кровати. Сидит, а глаза закрыты. Я ему говорю, мол, ты чего, ложись. А он мне с закрытыми глазами говорит: «У меня в подмышке застрял твой тапочек, дед тянет-потянет, вытянуть не может», — и ложится обратно. Рассказала ему утром, вместе похохотали. © Подслушано / Ideer

Муж у меня разговаривает во сне. Причем не просто мычит что-то там, а вполне раздельно и четко говорит целые предложения. Сначала, конечно, я пугалась, но потом привыкла. Порой даже не прислушиваюсь к его бреду. А сегодня ночью он повернулся ко мне и говорит, вернее даже не говорит, а стонет: «Св-е-е-е-т, не впускай снеговика в дом, а то будет мокро и морковь, мокро и морковь...» Я отхохоталась в подушку, а утром спросила, что ему снилось. Он посмотрел на меня как на ненормальную и сказал: «Ничего мне не снилось, я вообще снов не вижу!» © Hrumka21 / Pikabu

«Как мой муж отрезал кусок пирога»

Забирала малыша из яслей, воспитательница подходит и серьезно говорит: «Вам нужно в шкафчике у ребенка порядок навести». Думаю, ну какой порядок-то. Лето же: там босоножки да трусики, футболка запасная. Открываю шкафчик, а там огроменный синий пакет с мусором, который утром муж прихватил, выходя из квартиры, когда вел ребенка в сад. Я не знала, то ли смеяться, то ли от стыда провалиться. Муж и не понял, что сделал. © Подслушано / Ideer

«Эта бутылка еще наполовину полная, но посмотрите, что с ней сделал мой муж»

Муж ужинал, я в это время была в душе. Выхожу и вижу картину: мой благоверный сидит на полу с ножом и пытается отскрести полосу с ламината, которая появилась из-за того, что он проехался ножкой табуретки по полу. Как же он удивился, когда я подошла и убрала свисающий провод, который и бросал тень той самой черной полосой на ламинат. Теперь у нас белая полоса на ламинате от стараний мужа. © Подслушано / Ideer

Купила сосиски, которые готовятся в микроволновке 1 минуту. Муж положил 6 штук и поставил на 6 минут — для каждой по 1 минуте. Мужу 39 лет. Я устала. © MuPoTBoPeCS / Pikabu

«Среди всех тюбиков муж выбрал именной мой новый дорогущий крем. Сказал, что ему надо было чем-нибудь намазать локти»

«Проснулась и увидела это. Вчера вечером муж сказал мне, чтобы я не беспокоилась. А, похоже, надо было. Эту красоту он дрелью сделал»