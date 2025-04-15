Стоишь такой во время пожара, пытаешься разобрать, что нужно сделать.....
15+ человек, которые лично убедились, что дизайнеры — веселые ребята
Иногда дизайнерские идеи превращаются в нечто настолько гениальное, что хочется аплодировать стоя. Кажется, вот оно — вдохновение, помноженное на талант и внимание к деталям. Но, увы, не все проекты вызывают восторг. Порой создается ощущение, что кое-кто торопился на обед, а творение идет вразрез с логикой и здравым смыслом.
«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»
«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».
«Вот такого Шрэка мы встретили в турецком парке»
Луноликий,а Шрек был брутальный мужчина.ЗаШрека замуж пойду,а за этого нет:)))
«Сделала самодельную полку для туалетной бумаги. Показала маме. А она как давай ржать. Неужели все так плохо?»
«Купил себе новомодную раковину, а теперь гадаю, кто же из нас глупее: я, продавец или дизайнер»
- У меня была такая же раковина с плоским дном. Худший из возможных дизайнов. © drowninginidiots / Reddit
«Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $60»
«Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»
«В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»
«Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»
Кстати, у нас есть еще одна подборка дизайнерских решений, к которым могут возникнуть вопросы.
«В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»
«Ага, либо час, либо три»
«М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»
«Интересно, и как здесь сидеть?»
- Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. © Abject_Dependent9819 / Reddit
«Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»
«Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»
«Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»
«Увидел недалеко от работы»
«Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»
Согласитесь, что порой дизайнерская работа — это тонкая грань между гениальностью и полным абсурдом. И каждый раз мы с интересом гадаем, по какую сторону этой грани оказался автор очередного творения.