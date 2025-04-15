15+ человек, которые лично убедились, что дизайнеры — веселые ребята

Иногда дизайнерские идеи превращаются в нечто настолько гениальное, что хочется аплодировать стоя. Кажется, вот оно — вдохновение, помноженное на талант и внимание к деталям. Но, увы, не все проекты вызывают восторг. Порой создается ощущение, что кое-кто торопился на обед, а творение идет вразрез с логикой и здравым смыслом.

«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»

«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».

«Вот такого Шрэка мы встретили в турецком парке»

«Сделала самодельную полку для туалетной бумаги. Показала маме. А она как давай ржать. Неужели все так плохо?»

«Купил себе новомодную раковину, а теперь гадаю, кто же из нас глупее: я, продавец или дизайнер»

У меня была такая же раковина с плоским дном. Худший из возможных дизайнов. © drowninginidiots / Reddit

«Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $60»

«Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»

«В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»

«Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»

Кстати, у нас есть еще одна подборка дизайнерских решений, к которым могут возникнуть вопросы.

«В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»

«Ага, либо час, либо три»

«М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»

«Интересно, и как здесь сидеть?»

«Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»

«Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»

«Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»

«Увидел недалеко от работы»

«Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»