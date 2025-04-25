20 человек заплатили за одно, а распаковали другое
Народное творчество
2 часа назад
Иногда реальность оказывается неожиданнее всех наших ожиданий. Казалось бы, ты просто купил шоколадку или кусок сыра — что тут может пойти не так? Но жизнь умеет удивлять, и под упаковкой может оказаться настоящий сюрприз. А вот приятный или нет, тут уж как повезет.
«Заказал торт папе на день рождения. Спидометр должен быть показывать его возраст — 54»
- Выглядит как тест на расстройство мышления. © Unknown author / Reddit
"Мама заказала пальто в интернете"
- Да это же занавеска для душа! © thetyrannyproject / Reddit
«За это платье для выпускного вечера, сшитое на заказ, мы заплатили $1000. Пришлось срочно переделывать»
«В этой пористой шоколадке не было пузырьков»
«Эта упаковка колбасы надулась, как футбольный мяч, через несколько дней после покупки»
«Мои печеньки оказались с лимонной начинкой вместо обычной»
Кажется, производители кое-что забыли
«В упаковке тертого чеддера нам попался этот кусочек сыра»
«Откусила кусочек от моего фруктового батончика и только потом поняла, что было внутри»
«Торт на день рождения моей дочери. Ее точно зовут не Баннер»
«С днем рождения, Баннер»
«В мой бублик положили целую упаковку сливочного сыра»
Хочу такой бургер. Мне вот в пир жок недавно положили целую упаковку ЧЕРНОГО ПЕРЦА. Лучше бы сыру
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«Это выскочило из моего салата, пока я его перемешивал»
«По какой-то причине мне впервые за целую вечность захотелось съесть такой бутерброд, и вот что я получил»
«Купил шоколадные яйца, и вы только посмотрите, что было внутри обоих. Оба оказались пустыми внутри, а должны быть с кремом»
Может я чего то не понимаю? Какой крем? Судя по заливе формы, там должны были быть мини контейнеры с игрушкой.
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«Купил я безглютеновые булочки. На фото они выглядели неплохо»
«Это просто новая форма разочарования»
«Заказал макароны с сыром. Официант сказал, что это прям домашняя кухня. И что теперь они делают их именно так»
«Вафли, которые я заказал, и что привезли»
«Цветы, которые заказала для меня моя свекровь, и то, что нам доставили»
«Не могу поверить, что заплатил за это 13 долларов»
Песто и брокколи. Да я б за бесплатно не заказала бы, а вы за это еще и деньги заплатили.
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Фото на превью EternalTemple / Reddit
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