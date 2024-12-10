17 случаев, когда и ожидания-то не были завышены, а реальность все равно напортачила

Иногда приходится тратить часы, сравнивая характеристики, выбирая идеальный товар на сайте, прежде чем он, наконец, будет доставлен. Но вместо радости — разочарование. Ожидания не оправдались, и долгожданная покупка оказалась совсем не такой, как на картинке. Да даже если просто что-нибудь купить покушать, нет гарантий, что внешний вид совпадет с тем, что нарисовано на этикетке. И мы собрали несколько таких примеров от людей, над которыми пролетела птица-обломинго.

«Хотела красивую верхушку на дерево, а получила Буклю после бурной ночи в „Дырявом котле“»

«Я, когда просыпаюсь. И я после 12-часовой смены»

«Это лампа премиум-класса. Я расхохоталась, когда открыла коробку»

«Мой парень просто хотел порадовать меня красивой кружкой на нашу годовщину»

«Моя покупка на прошлое Рождество. Я до сих пор иногда над этим смеюсь»

«Эм, у меня просто нет слов. Мама хотела „милый свитер“, а получила чистый полиэстер с штампованным рисунком»

«Чувствую себя обманутым. Дерево, конечно, чуть больше 1,5 метра в высоту, но 90 см из них — это голая коричневая палка»

«Хотела букет из сухоцветов, а получила вот это. Думаю, они просто все напутали и отправили не то»

«Честно говоря, я в ужасе! А ведь я просто хотела бирюзовые волосы себе на свадьбу»

«Я им за это кольцо такой негативный отзыв накатала, что они мне предложили заплатить за его удаление и объяснили, что товар на фото был „улучшен в рекламных целях“»

Грут, который повидал некоторое

«Это больше похоже на емкость для сбора анализов»

«Меня предупредили, что результат не будет идеальным. Сомнения закрались в голову уже тогда, когда она только провела первую линию»

«Мама купила его у стороннего продавца. Думаю, это объясняет, почему он выглядит именно так»

«Я французский пекарь. Этот „круассан“ ранит мои чувства»

«Купила, называется, рождественский венок»