15+ дизайнеров, которые словно поторопились выполнить работу

Почти все, что нас окружает, — результат работы дизайнеров, конструкторов и архитекторов. В идеале их творения должны делать жизнь удобнее, красивее и приятнее. Но иногда вдохновение уходит в неожиданные дебри, и на свет появляются настоящие шедевры абсурда. А нам порой остается только гадать, что же стало причиной таких творений.

«Взгляните на эту этикетку в спортивном лифчике»

Очень пригодится на свидании. Мне нравится, когда есть что почитать. © Kar_Cunto / Reddit

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»

«Все не могла понять, почему я тампоны не того размера из пачки беру. И тут до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»

«Вы только взгляните на первую ступеньку»

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

Кстати, в наших закромах есть еще подборка вещей с дизайном, который без преувеличения можно назвать абсурдным.

«После того как я помыл домашние тапочки, я понял, что подложка под стелькой сделана из картона»

«Отличное парковочное место»

«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»

Скажите спасибо, что дверь открывается не внутрь. © Patient-Stranger1015 / Reddit

«Если раздвижная дверь открыта, то пользоваться розеткой на стене невозможно»

«Нужно быть хорошим инженером или экспертом в символике, чтобы получилось разогреть макароны в этой микроволновке»

«Вот мерный стакан. Так и хочется уволить этого дизайнера-гения»

«Вода со здания капает прямо в центр тротуара»

А может, это для того, чтобы кусты не мокли. © Quicker_Fixer / Reddit

«Вот такой тостер мне достался в моем номере отеля. Да, кнопка нажата. Да, эти куски хлеба обычного размера»

«По-моему, глаза совсем не там нарисовали»

«Кнопка остановки в автобусе находится на уровне плеч, и люди постоянно случайно ее нажимают»

«В этом лабиринте нет выхода из центра»

Это чтобы задержать паука. Классно придумано! © mudbot / Reddit