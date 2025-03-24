15+ дизайнеров, которые словно поторопились выполнить работу
Маразмы
1 час назад
Почти все, что нас окружает, — результат работы дизайнеров, конструкторов и архитекторов. В идеале их творения должны делать жизнь удобнее, красивее и приятнее. Но иногда вдохновение уходит в неожиданные дебри, и на свет появляются настоящие шедевры абсурда. А нам порой остается только гадать, что же стало причиной таких творений.
«Взгляните на эту этикетку в спортивном лифчике»
- Очень пригодится на свидании. Мне нравится, когда есть что почитать. © Kar_Cunto / Reddit
«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»
«Все не могла понять, почему я тампоны не того размера из пачки беру. И тут до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»
«Вы только взгляните на первую ступеньку»
- Катастрофа ждет своего часа. © Le-Pepper / Reddit
«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
Кстати, в наших закромах есть еще подборка вещей с дизайном, который без преувеличения можно назвать абсурдным.
«После того как я помыл домашние тапочки, я понял, что подложка под стелькой сделана из картона»
«Отличное парковочное место»
«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»
- Скажите спасибо, что дверь открывается не внутрь. © Patient-Stranger1015 / Reddit
«Если раздвижная дверь открыта, то пользоваться розеткой на стене невозможно»
«Нужно быть хорошим инженером или экспертом в символике, чтобы получилось разогреть макароны в этой микроволновке»
«Вот мерный стакан. Так и хочется уволить этого дизайнера-гения»
«Вода со здания капает прямо в центр тротуара»
- А может, это для того, чтобы кусты не мокли. © Quicker_Fixer / Reddit
«Вот такой тостер мне достался в моем номере отеля. Да, кнопка нажата. Да, эти куски хлеба обычного размера»
«По-моему, глаза совсем не там нарисовали»
«Кнопка остановки в автобусе находится на уровне плеч, и люди постоянно случайно ее нажимают»
«В этом лабиринте нет выхода из центра»
- Это чтобы задержать паука. Классно придумано! © mudbot / Reddit
Дизайн — вещь непредсказуемая: он может как улучшить нашу жизнь, так и заставить недоуменно поднять брови. Но, согласитесь, без подобных промахов мир был бы куда скучнее.
Фото на превью dosbarones77 / Reddit
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