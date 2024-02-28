Как изменились актрисы, сыгравшие культовых красоток мирового кино — девушек Джеймса Бонда

Кино
5 часов назад

С момента создания франшизы о Джеймсе Бонде в начале 1960-х годов и до наших дней женщины, украшающие эту любимую кинематографическую классику, стали культовыми символами красоты. Хотя «девушки Бонда» уже давно считаются синонимом молодости и привлекательности, стоит отметить, что и сами актрисы сохраняют свою элегантность на протяжении десятилетий.

Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон — «Голдфингер» (1964)

Eon Productions / Collection Christophel / East News, © PA Images / Alamy Stock Photo

Глория Хендри в роли Рози Карвер — «Живи и дай умереть» (1973)

© Live and Let Die / Eon Productions, Coleman Rayner / East News

Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт — «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Барбара Бах в роли Ани Амасовой — «Шпион, который меня любил» (1977)

East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Кароль Буке в роли Мелины Хэвелок — «Только для твоих глаз» (1981)

United Artists / Courtesy Everett Collection / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Мод Адамс в роли Осьминожки — «Осьминожка» (1983)

© Octopussy / United Artists and co-producers, LP / Coleman Rayner / East News

Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп — «Золотой глаз» (1995)

EAST NEWS, Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News

Мишель Йео в роли Вай Лин — «Завтра не умрет никогда» (1997)

Софи Марсо в роли Электры Кинг — «И целого мира мало» (1999)

East News, ABACA / Abaca / East News

Дениз Ричардс в роли доктора Кристмас Джонс — «И целого мира мало» (1999)

Danjaq / Collection Christophel / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Холли Берри в роли Джинкс — «Умри, но не сейчас» (2002)

East News, Joel C Ryan / Invision / East News

Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост — «Умри, но не сейчас» (2002)

© Die Another Day / Eon Productions and co-producers, Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Ева Грин в роли Веспер Линд — «Казино „Рояль“» (2006)

Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес — «Квант милосердия» (2008)

MGM / Courtesy Everett Collection / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

В Голливуде много потрясающих женщин, но лишь немногие из них предпочитают принимать естественный процесс старения, не прибегая к косметическим процедурам. Эти женщины не только воплощают в себе грацию и элегантность, но и не боятся принять, что с возрастом наша внешность меняется, и это нормально.

Фото на превью United Artists / Courtesy Everett Collection / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Комментарии

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Redfox
4 часа назад

А куда дели Урсулу Андресс, самую первую девушку Бонда?

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Олена
4 часа назад

Адми, за 1000500 статей "какими стали..." Мы уже давно сделали выводы, что:
а) все стареют,
б) старость никого не красит.
Все хватит. Может напишите лучше про какие-то увлечения нестандартные актеров, хобби?

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