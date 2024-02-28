Как изменились актрисы, сыгравшие культовых красоток мирового кино — девушек Джеймса Бонда
С момента создания франшизы о Джеймсе Бонде в начале 1960-х годов и до наших дней женщины, украшающие эту любимую кинематографическую классику, стали культовыми символами красоты. Хотя «девушки Бонда» уже давно считаются синонимом молодости и привлекательности, стоит отметить, что и сами актрисы сохраняют свою элегантность на протяжении десятилетий.
Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон — «Голдфингер» (1964)
Глория Хендри в роли Рози Карвер — «Живи и дай умереть» (1973)
Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт — «Человек с золотым пистолетом» (1974)
Барбара Бах в роли Ани Амасовой — «Шпион, который меня любил» (1977)
Кароль Буке в роли Мелины Хэвелок — «Только для твоих глаз» (1981)
Мод Адамс в роли Осьминожки — «Осьминожка» (1983)
Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп — «Золотой глаз» (1995)
Мишель Йео в роли Вай Лин — «Завтра не умрет никогда» (1997)
Софи Марсо в роли Электры Кинг — «И целого мира мало» (1999)
Дениз Ричардс в роли доктора Кристмас Джонс — «И целого мира мало» (1999)
Холли Берри в роли Джинкс — «Умри, но не сейчас» (2002)
Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост — «Умри, но не сейчас» (2002)
Ева Грин в роли Веспер Линд — «Казино „Рояль“» (2006)
Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес — «Квант милосердия» (2008)
В Голливуде много потрясающих женщин, но лишь немногие из них предпочитают принимать естественный процесс старения, не прибегая к косметическим процедурам. Эти женщины не только воплощают в себе грацию и элегантность, но и не боятся принять, что с возрастом наша внешность меняется, и это нормально.
Комментарии
Предлагаю уже добавить дополнительную рубрику "Старость не радость"
Адми, за 1000500 статей "какими стали..." Мы уже давно сделали выводы, что:
а) все стареют,
б) старость никого не красит.
Все хватит. Может напишите лучше про какие-то увлечения нестандартные актеров, хобби?
Ого, как на нее оказывается Ребекка Фергюсон похожа.