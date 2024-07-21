18 курьезов которые могли случиться с каждым, а случились на работе у этих бедняг

По поводу офигевших кадровиков, которые мнят себя богинями и гуру в одном флаконе. Наблюдала такое. И что на предприятии, где около десяти лет проработала, и потом уже когда сама работу искала.

Первое предприятие было промышленное, большое. много рабочих. Ну там девочек и давно недевочек заносило: смотрели на работяг как на мусор, а потом это недовольное и высокомерное выражение лица ко всем без разбору применялось. У них и директриса такая была. Потом их начальство сменилось, пришел другой человек. так что это немного смягчилось, но не до конца.



Бывает другая ситуация: когда ты кадровикам понравился, но объективно на должность не подходишь, но тебя прям за уши тянут, что, мол, офигенная должность. Было дело :)))) Ну, я и финансы - это только если тратить :)))) Да и расчеты эти все не понимаю вообще никак. Но, вот как пьяный к табуретке...