> Я была просто в шоке. Администратор тоже.
А администратор-то чего в шоке? Она, наоборот, радоваться должна, что такая клиентка к ним больше не придет :).
18 курьезов которые могли случиться с каждым, а случились на работе у этих бедняг
Какую бы работу вы не выполняли, хотя бы раз в жизни вы сталкивались с неадекватными коллегами, начальниками или покупателями. Мы собрали несколько историй от людей, которые просто хотели делать свою работу, а в итоге влипли в историю, достойную поста в интернете.
- Пришла устраиваться на работу. Должность вполне серьезная, принимают меня директор с замами и эйчар. Последняя, видимо, начиталась статей про стрессовое интервью, но плохо поняла, что это такое, и устроила просто унизительное собеседование. Спрашивает: «У вас такой опыт работы: и в столице, и за границей был даже... Почему это к нам в провинцию вернулись? Не сложилось с работой в столице? Выгнали, по-честному? Романы с начальством крутили, а?» Я честно объясняю, что да, опыт есть, и я бы не уехала из столицы, но у меня сильно заболела мама. Кроме меня, детей у нее нет, есть еще бабушка старенькая, ей самой помощь нужна. Поэтому брать их обеих в Москву не вариант, мне пришлось вернуться. Эйчар: «А чем это так мама тяжело болеет?» Я говорю: «Ну вообще это не ваше дело, конечно, но если речь о тяжелой болезни, первый вариант всегда онкология. Понимаете?» Она мне: «Ой, а рак чего конкретно?» Я вскипаю: «Вы медик? Вы с какой целью интересуетесь?». Так продолжалось еще долго. Начальники сидели как болванчики, даже вопроса не задали, не остановили некорректное поведение своего сотрудника. Такое собеседование меня вывело из себя, я встала и сказал, что не собираюсь иметь с ними дело. Встала и ушла. Так они мне весь телефон и почту оборвали, мол, вы нам подходите. Только вот фиг вам. Я уже нашла другое место. © Подслушано / Ideer
- Работаю в зоомагазине в ТЦ. Женщины с детьми мой нелюбимый вид клиентов. Точнее, это даже не клиенты, они приходят в магазин, как в какой-то зоопарк, или площадку с живым уголком. В клетки пальцы суют, чуть ли их не открывают, на замечания ноль реакции! Последней каплей стала маман, которая в воскресенье заходит в магазин со своим сыном лет так 8-9, наверное, и говорит ему: «Так сынок, ты тут будь, развлекайся, смотри, играй, а я быстро в парикмахерскую, только никуда отсюда не уходи!» Я стояла просто с открытым ртом и потеряла дар речи. Тут мадам только решила уходить, как я ее одернула. Популярно объяснила ей, что тут не детская комната, и не передержка для детей, и нянь тут нет, а если оставит в магазине сына, то я вызову и полицию, и опеку. Так эта еще недовольная ушла, бубнила там что-то под нос, цокала. А я до сих пор в шоке. © Рабочие истории / VK
- Нам на работе как-то нужно было дофига писем отправить. Поэтому чтобы не писать от руки, решили распечатать наклейки с адресами клиентов и просто их наклеить. Привлекли для помощи коллегу. Приходит она, вручаю ей пачку конвертов и наклейки. Через 15 минут она показывает, каких успехов добилась. Смотрю — а там стикеры попросту наклеены на поле с нашим обратным адресом. © teamcaptain / Reddit
- На работе взяли начальником откровенного дурачка, который женщин ни во что не ставит. Любая работа, которую делают наши девочки, — полная фигня. Пару раз говорил, что вместо всего нашего отдела нужно взять одного парня. Мы смирились и начали искать работу. Первая коллега уволилась через 3 дня, в течение месяца ушли еще двое. Я отработала 2 недели и уже выхожу на новое место, а последняя девочка взяла больничный и через месяц уйдет в декрет. Так как дела передавать было некому, я их передала тому самому начальнику. Его мечта сбылась! Теперь он один будет работать за весь отдел. © Подслушано / Ideer
- Пришла я позавчера в солярий. Дождь у нас лил как из ведра. Администратор на входе просила всех надеть бахилы, которые сама же и выдавала. Села я на стульчик ждать своей очереди. Тут влетает девушка. На кроссовках столько грязи, что аж самих кроссовок не видно, такое ощущение, что в солярий она бежала по полю. И такая с ходу: «Здравствуйте, мне позагорать надо!» Администратор ей говорит: «Хорошо, только перед вами 2 человека, наденьте бахилы и присядьте, пожалуйста». Женщина эта делает удивленное лицо: «В смысле ждать? Я не хочу ждать, мне сейчас надо!» Администратор вежливо пытается объяснить, что прямо сейчас никак не получится, она людей из кабинок не выгонит, да и очередь тоже не подвинется. Эта начинает орать, как потерпевшая, что это вообще за контора, какие тут все непонимающие, ей позагорать надо. Администратор все это время пытается ее успокоить и протягивает бахилы, чтобы клиентка надела. Женщина так посмотрела на бахилы и говорит: «Что это вообще такое, какие еще бахилы? Все, пошли вы все знаете куда? Лучше буду ходить бледная, как аристократка, чем приду к вам еще раз!» хлопнула дверью и ушла. Я была просто в шоке. Администратор тоже. Я думала, такое бывает только в историях в интернете, но нет. Такие реально существуют! © Рабочие истории / VK
- Обучал новую сотрудницу, лет 40. Однажды приходит на работу вся в соплях. Говорю ей, мол, да ты больная на сквозь, иди домой. А она уверяет меня, что с ней все в порядке. Объясняю, что у нас в конторе можно без проблем взять больничный и все в таком роде. А она в ответ: «А я и не болею. Вот недавно была в гостях у племянника, ребенка, вот он там вообще с жутким гриппом лежит». Я в ужасе, говорю, мол, так ты заразилась. А она в ответ рассмеялась и заявила: «Ты чего такой глупый? Ты вообще в курсе, что взрослые от детей ничем заразиться не могут?» © Bwoah_Its_Kimi / Reddit
> Я была просто в шоке. Администратор тоже.
- Начальников, как правило, не любят. На моей прошлой работе не исключение. Общалась как-то по телефону на рабочем месте одна из наших сотрудниц со своей сменщицей, в очередной раз ругая начальницу. Тут на вторую линию звонит начальница. Дала очередные ценные указания по работе и в грубой форме отчитала, что та разговаривает по телефону на рабочем месте. Сотрудница, после разговора разъяренная, пытается опять позвонить своей сменщице, чтобы передать свои чувства. Но звонит случайно начальнице. Не узнав даже по голосу ее «алло», с ходу выпаливает: «Представь, она вообще офигела. Штрафы ввела.». И еще много неприглядных эпитетов, касательно ее внешности и так далее. В ответ последовала тишина, а затем: «Спасибо, но ты уволена!» © Подслушано / Ideer
- Чиню компьютеры. Пришел в офис по вызову, мол, ничего не работает. Обычно люди просто забывают включить комп в розетку или прочая ерунда, но тут приехал, действительно, не включается. Спрашиваю: «А что вы делали вообще, когда он выключился?» Дама заявляет: «А я использовала его функцию охлаждения». Оказалось, что она приняла разъем в виде воронки сзади корпуса за лоток для воды. Несу я, значит, этот комп к мусорке. Коллеги из IT в непонятных смотрят на меня, но все вопросы отпали, когда я молча вылил из процессора воду. © azrael1102 / Reddit
> все вопросы отпали, когда я молча вылил из процессора воду
Вылить воду из процессора - это надо умудриться :).
Эдми, проведите среди своего переводчика разъяснительную работу.
- Работаю кассиром. И почти каждую смену, предлагая пакет, я замечаю, что есть несколько видов покупателей: Первый тип — мужчины. Спрашиваю: «Пакет нужен?» А он вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», зависает на несколько секунд, спрашивает жену/девушку/тещу, а если она отошла куда-то, то: «Щас, я у жены спрошу». Ну серьезно?! Это же всего лишь пакет, Карл! Реши сам, нужен тебе пакет или нет, ну будь мужиком! Второй тип — целые семьи. «Пакет нужен?» И тут начинается глобальное совещание, консилиум, гадание на таро, хрустальном шаре, сложные математические вычисления по поводу пакета. А ты как дурак ждешь, пока они определятся. А еще красота, когда позади стоит очередь и тоже ждет этого ответа. Третий — те, которым пакет не нужен. А потом резко нужен, когда ты уже посчитал, дал сдачу и уже обслуживаешь следующего покупателя. Четвертый — те, которым предлагаешь пакет, а в ответ молчание. Ну раз нет ответа — нет пакета. А потом в конце: «Девушка, а пакет?!» Есть, конечно, и обычные покупатели, но я ненавижу предлагать пакеты, потому что знаю, что сейчас начнется одно и то же. © Подслушано / Ideer
- Коллега уже год приводит после школы сына на работу, а сейчас на каникулах он вообще целыми днями тут тусит. Мало того, что он всех отвлекает, так еще и по холодильникам лазит. Без спросу открывает контейнеры, съедает из них все, что ему нравится. Другие приходят на обед, а в контейнере пусто. А коллега на это только улыбается и ее коронное: «Ну это же ребенок!» Все мы понимаем, что это ребенок, но в 9 лет уже пора бы знать правила приличия хоть какие-то. А я устала сидеть голодной на работе только потому, что мать не может принести своему ребенку обед. © Рабочие истории / VK
- Я официант. Однажды клиентка полчаса не могла заказать еду. Мясо она не ест, картофель тоже. Плотно есть не хотела, но и с перекусом было сложно. Короче, мучились мы мучались. В итоге она заказывает: «Принесите мне ягненка». Офигеть, она попросту не знала, что ягненок — это красное мясо. © alittlebitcheeky / Reddit
- Я работал в банке. Однажды коллега просто взял $ 3000 наличными. Знаете почему? Слишком лень было убирать их в кассу. Он решил, что просто унесет их в кармане домой, а завтра вернет. Так он и сделал, конечно, но его все равно уволили. © elmatador12 / Reddit
- Я работаю в сфере строительства. Пришли к нам два новых сотрудника. Сидим с начальником, обсуждаем что-то, тут он кого-то из новеньких просит сходить за кофе. Они взяли деньги, ушли вдвоем. И больше не вернулись. © Dendad1218 / Reddit
- Решили мы поставить забор. Я работаю из дома, а муж ходит в офис. Обсудили мы с ним все значит, он сказал чего хочет. Позвали работников. Я им объяснила что требуется, обсуждаем проект. Уже садимся подписывать договор, как вдруг один из них выдает: «Знаете, давайте лучше ваш муж придет, пусть он и подпишет. Хочу иметь дело с человеком, который за все это заплатит». Короче, я просто попросила их уйти с глаз домой. Они-то не в курсе, что я зарабатываю больше, хотя это и не так важно. © Diligent-Reaction-23 / Reddit
- Работала в обувном. С начала сентября мы начинали постепенно выставлять зимнюю обувь. Как-то одна женщина лет 50-60 два месяца ежедневно ходила к нам мерить зимние сапоги. Она ни разу не поздоровалась, почти не говорила с нами, перемеряет за пару часов весь ассортимент, девчонок погоняет, как саврасок, и уходит молча. Так ничего и не купила © Рыжая лиса / ADME
- Моя знакомая работала в ювелирном магазине. Подошел мужчина и попросил показать бриллиантовые сережки и кольцо. Одет был грязновато, она сделала знак охраннику, чтобы наблюдал. Мужчина оплатил покупку. Она долго переживала, что не смогла правильно его оценить. Оказалось, это был нефтяник. Прилетел с вахты и решил сделать жене подарок. © Полина Нефедова
- Работала в аптеке. Женщина пришла и орет мне в окошко: «Дайте что-то от головы». Я предложила несколько вариантов, а она в ответ: «Все не то. Мне не надо таблетки, мне надо что-то, чтобы забыть все проблемы». Ох, женщина, мне бы такую таблетку.
- Работаю гинекологом в частной клинике. На днях пришла женщина, держит в руке снимок УЗИ, который делала я. Она сказала, что нашла в такси и теперь хочет вернуть счастливой будущей маме. Я почувствовала, что-то не то. Сказала, что передам лично пациентке. Она рассказала, что снимок нашла в машине мужа и хочет точно знать, изменяет он ей или нет. Так хотелось сказать, что это уже второй ребенок ее мужа от другой женщины, и каждый раз они приходят вместе, но я ничего не сказала, медицинская тайна. Жаль женщину. © Подслушано / Ideer
А вот еще 15 человек, которые уволились с таким шиком-блеском, что мы аплодируем стоя.
Комментарии
По поводу офигевших кадровиков, которые мнят себя богинями и гуру в одном флаконе. Наблюдала такое. И что на предприятии, где около десяти лет проработала, и потом уже когда сама работу искала.
Первое предприятие было промышленное, большое. много рабочих. Ну там девочек и давно недевочек заносило: смотрели на работяг как на мусор, а потом это недовольное и высокомерное выражение лица ко всем без разбору применялось. У них и директриса такая была. Потом их начальство сменилось, пришел другой человек. так что это немного смягчилось, но не до конца.
Бывает другая ситуация: когда ты кадровикам понравился, но объективно на должность не подходишь, но тебя прям за уши тянут, что, мол, офигенная должность. Было дело :)))) Ну, я и финансы - это только если тратить :)))) Да и расчеты эти все не понимаю вообще никак. Но, вот как пьяный к табуретке...
"Я работаю в сфере строительства. Пришли к нам два новых сотрудника. Сидим с начальником, обсуждаем что-то, тут он кого-то из новеньких просит сходить за кофе. Они взяли деньги, ушли вдвоем. И больше не вернулись."
Ну, новенькие пришли к вам на должности секретарей, у которых в обязанности входить сбегать за кофе? Или такие нет? Ну так если секретарь - я бы встала и пошла. А так... Так что парни сделали правильно.
"Одет был грязновато, она сделала знак охраннику, чтобы наблюдал. "
Ну ладно, хоть не дедушка с авоськой...
Про снимок УЗИ: бедная не бедная, но муж ее пока не бросает даже с двумя детьми на стороне.