Как сейчас выглядят 17 участниц музыкальных групп, чьи песни были саундтреком нашей юности

Когда мы были юны, полны энергии и готовы в голос подпевать на дискотеках любимым песням, солистки популярных групп были для нас кумирами. Мы вырезали их фото из журналов, спорили, кто круче, и мечтали оказаться на их месте хотя бы на миг. Спустя годы, строчки из хитов того времени вызывают улыбку и теплые воспоминания. Нам стало интересно, как же сейчас выглядят те, чьи голоса были неотъемлемой частью нашей юности.