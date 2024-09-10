Как сейчас выглядят 17 участниц музыкальных групп, чьи песни были саундтреком нашей юности
Когда мы были юны, полны энергии и готовы в голос подпевать на дискотеках любимым песням, солистки популярных групп были для нас кумирами. Мы вырезали их фото из журналов, спорили, кто круче, и мечтали оказаться на их месте хотя бы на миг. Спустя годы, строчки из хитов того времени вызывают улыбку и теплые воспоминания. Нам стало интересно, как же сейчас выглядят те, чьи голоса были неотъемлемой частью нашей юности.
Группа «Вирус» — Ольга Лаки
Каким хитам подпевали:
- "Ты меня не ищи, я страдать и плакать не буду"
- "Ну, где же ваши ручки? Давай, поднимем ручки и будем танцевать"
Группа Reflex — Ирина Нельсон и Алена Торганова
Каким хитам подпевали:
- "Сойти с ума от разлуки на час, сойти с ума, вспоминая нас"
- "Я тебя всегда буду ждать, за твою любовь все отдам. Я тебя всегда буду ждать и не буду верить слезам"
Группа "Стрелки" - Кэт (Екатерина Любомская)
Каким хитам подпевали:
- "На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей. Ты обнимал ее, целовал, ты обо мне и не вспоминал"
- "Ты бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушел, я осталась одна. Ты бросил меня, ты бросил меня, ты мне сказал, что я не нужна"
Группа «Блестящие» — Ольга Орлова
Каким хитам подпевали:
- "Этот пожар был без огня, пламя твое не для меня. Было так жестоко сердце мне разбито,
Помнишь, как сказал ты: "Чао, бамбина, сеньорита"?"
Группа «Восток» — Наталья Сигаева и Лариса Юдчиц
Каким хитам подпевали:
- «Миражи. Это наша жизнь. Это наша жизнь — мираж. Вся наша жизнь — это только мираж»
Группа Банд’Эрос — Наталья Ибадин
Каким хитам подпевали:
- «Коламбия Пикчерс не представляет, как хорошо мне с тобою бывает. Коламбия Пикчерс не представляет, как без тебя мое сердце страдает»
Группа «Вкус меда» — Алена Иванцова
Каким хитам подпевали:
- "Любовь как звездочка горит, ликует и печалится. Приходит, "Здравствуй" говорит, уходит не прощается"
Группа «Демо» — Саша Зверева
Каким хитам подпевали:
- "Солнышко в руках и венок из звезд в небесах, и с других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом"
Группа "Девочки" - Валя Рубцова
не знала даже ни песню, ни группу такую. Это же актриса - СашаТаня или как там..
Каким хитам подпевали:
- "Ху-ла-ла ху-ла-ла, а я глупая была. Ху-ла-ла ху-ла-ла, маму я не слушала"
Группа «Унесенные ветром» — Татьяна Морозова
Каким хитам подпевали:
- "Какао, какаО, ко-ко-ко-ко"
Группа «Лицей» — Анастасия Макаревич, Изольда Ишханишвили
Каким хитам подпевали:
- "Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он, май, вечный май"
Группа Hi-Fi - Оксана Олешко
ну не знаю, HI-FI у меня как-то ассоциируется с парнями, Тима и Митя, а солистки - какие-то все одноликие, менялись незаметно.
Каким хитам подпевали:
- "А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни - такие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любить"
Группа "Непара" - Виктория Талышинская
"Непара" нравятся их песни. жаль что распались. Мне очень нравилось как их голоса играли.
Каким хитам подпевали:
- "Плачь и смотри, со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои, и если бы не ты, мы бы были втроем"
Группа «Краски» — Оксана Ковалевская
Лица стерты, краски тусклы –
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож нa взгляд,
А день – нa день.
Я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи нa людей.
Каким хитам подпевали:
- "Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый, ты просто не будешь слушать сказки. Все очень непросто. Ты больше не любишь группу "Краски"
Группа «Пропаганда» — Виктория Воронина
Ох, фанатела в школе по ним))
Но до сих пор не знаю что такое фиолетовая пудра
Каким хитам подпевали:
- "Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на волю"
За внешним видом звезд, даже закончившими карьеру, поклонники обычно следят с особым вниманием. На даже они порой не замечают те перемены, которые происходят не одним днем. Вот еще несколько статей о том, как менялись любимые нами знаменитости:
Комментарии
Никого из них не слушала, половину вообще впервые вижу... Но некоторые песни где-то в глубине памяти отзываются, т.к. в своё время играли из каждого утюга
А у меня голос пропал, третий день как. В субботу танцевала до утра нà стуле- это чтобы высоко было - под Земфиру, Наутилус, Аквариум, Ленинград, Агату, ну и Парк Койкого 🤩
80% не слышала, к счастью, в детстве я слушала нормальную музыку, а не вот этот вот отстой.
"унесённые ветром" знаю, у них песня про полтергейста довольно миленькая, всё остальное мимо кассы